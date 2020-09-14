У Чернігові п'яна мати валялася на вулиці, поки її 4-річний син замерзав: дитину госпіталізували, - поліція. ФОТО

У неділю пізно ввечері в поліцію надійшло повідомлення, що легко одягнений 4-річний хлопчик перебуває на вулиці, поруч із ним була нетвереза мати, яка ледве розмовляла.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Шевченка перехожі побачили жінку, яка лежала на землі, а поруч з нею був маленький хлопчик. Від невідомої сильно несло алкоголем, вона ледве розмовляла, а дитина була легко одягнена. На місце відразу направили екіпаж патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори побачили жінку з явними зовнішніми ознаками алкогольного сп'яніння. З'ясувалося, що жінка живе неподалік, зловживає алкоголем. Хлопчик її син, йому 4 роки.

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Скільки мати з дитиною провели на вулиці - невідомо, але було видно, що хлопчик дуже замерз. Правоохоронці посадили його в службовий автомобіль і викликали швидку допомогу, щоб убезпечити від переохолодження.

Стало відомо, що люди, що викликали поліцію, живуть неподалік. Тому вони принесли дитині теплий одяг і гарячий чай.

Хлопчика госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Мати передали співробітнику ювенальної поліції.