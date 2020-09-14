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У Чернігові п'яна мати валялася на вулиці, поки її 4-річний син замерзав: дитину госпіталізували, - поліція. ФОТО

У неділю пізно ввечері в поліцію надійшло повідомлення, що легко одягнений 4-річний хлопчик перебуває на вулиці, поруч із ним була нетвереза мати, яка ледве розмовляла.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Шевченка перехожі побачили жінку, яка лежала на землі, а поруч з нею був маленький хлопчик. Від невідомої сильно несло алкоголем, вона ледве розмовляла, а дитина була легко одягнена. На місце відразу направили екіпаж патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори побачили жінку з явними зовнішніми ознаками алкогольного сп'яніння. З'ясувалося, що жінка живе неподалік, зловживає алкоголем. Хлопчик її син, йому 4 роки.

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Скільки мати з дитиною провели на вулиці - невідомо, але було видно, що хлопчик дуже замерз. Правоохоронці посадили його в службовий автомобіль і викликали швидку допомогу, щоб убезпечити від переохолодження.

Стало відомо, що люди, що викликали поліцію, живуть неподалік. Тому вони принесли дитині теплий одяг і гарячий чай.

Хлопчика госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Мати передали співробітнику ювенальної поліції.

У Чернігові пяна мати валялася на вулиці, поки її 4-річний син замерзав: дитину госпіталізували, - поліція 01

У Чернігові пяна мати валялася на вулиці, поки її 4-річний син замерзав: дитину госпіталізували, - поліція 02

Автор: 

алкоголь (1243) діти (5072) Нацполіція (15182) пияцтво (580) Чернігів (787) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+24
це кацапська культура, яку віками насаджували українцям.
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14.09.2020 17:22
+7
П'яну жінку, яка лежала на землі, та її дитину виявили на одній із вулиць Чернігова, - поліція - Цензор.НЕТ 9742
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14.09.2020 17:45
+2
кацапы напоили а потом сфоткали в новости чтобы скомпрометировать украинцев.
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14.09.2020 17:21
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кацапы напоили а потом сфоткали в новости чтобы скомпрометировать украинцев.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
це кацапська культура, яку віками насаджували українцям.
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14.09.2020 17:22 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
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14.09.2020 23:12 Відповісти
вона ще і одружена
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Все - алкоголь під ЗАБОРОНОЮ в Україні
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14.09.2020 17:22 Відповісти
Это традиционные семейные ценности, которые в Украине под угрозой из-за геев, конечно же.
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14.09.2020 17:26 Відповісти
"На улице. не то что пьяных мужиков, даже баб валяющихся не увидишь..." - Харківське намісництво 1784 р.
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14.09.2020 17:31 Відповісти
Новина року ! Як не крути . Тепер 95 квагталу , залишилось знять серіал ,,Обосрана мать і дєті" !!!😲
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14.09.2020 17:32 Відповісти
У меня так соседка накидалась, а потом начала беспределить. Пьяная баба ж..пе не хозяйка словом.
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14.09.2020 17:37 Відповісти
ее тоже москали напоили?
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14.09.2020 19:45 Відповісти
да как они ее могли напоить сидя на бутылках? вот на своем примере покажи
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14.09.2020 23:13 Відповісти
І не кажіть, багато заробітчан з вигрібной ями-404, понаїхало...
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14.09.2020 17:55 Відповісти
Зелекторат
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14.09.2020 17:41 Відповісти
П'яну жінку, яка лежала на землі, та її дитину виявили на одній із вулиць Чернігова, - поліція - Цензор.НЕТ 9742
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14.09.2020 17:45 Відповісти
Мабуть запила , коли дізналася про злив янелохами ,справи Вагнеровців .
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14.09.2020 17:57 Відповісти
ну и газетки - мусорки.. лишь бы больше букафф .. где то хто то повесился, где то хто то пьяный лежит бред блииин , ну ано нам надо
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14.09.2020 17:58 Відповісти
Це дуже небеспечна тенденція ...На очах Украіна все більше та більше стає схожей на Козлостан...Кожен день якась новина проскакує як з Мухосранська...
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14.09.2020 18:00 Відповісти
Козлостан , дуже вдала назва дійства . Довго думав , що мені нагадувало пупорі на День Незалежності , на чолі з *********** голокомандувачем !!!😈
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14.09.2020 18:09 Відповісти
Козлостан це не дійство то така (недо) краіна де живуть генетичні козли кацапи
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14.09.2020 18:12 Відповісти
А як тоді назвать пупорі ???😲 Теж підходить !
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14.09.2020 18:16 Відповісти
Я не знаю хто то є пупорі але витлумачив тобі що то є Козлостан
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14.09.2020 18:21 Відповісти
Пупорі це дійство , коли голокомандувач, приймав парад у Смердючки , на День Незалежності .Я теж не знав .😉
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14.09.2020 18:26 Відповісти
Все просто пояснюється - працьовиті і не п'ющі поїхали на заробітки, а зіставшіся бухають.
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14.09.2020 18:26 Відповісти
так это Цензор не все новости печатает шоб читателей не огорчать.. Ты на сайт газеты Факты зайди, прозреешь.
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14.09.2020 19:32 Відповісти
Дякую мені вистарчає цензора ) Якщо з ранку зайдеш сюди то потім на цілий настрій спотворений , стільки негатива прє...
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14.09.2020 20:42 Відповісти
«на цілий день»
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14.09.2020 20:43 Відповісти
А может отравили "Новичком"?
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14.09.2020 18:32 Відповісти
Она не лежащая, а сидящая. Очевидно.
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14.09.2020 18:34 Відповісти
Курва алкозависимая.
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14.09.2020 21:04 Відповісти
 
 