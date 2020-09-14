Понад півтори тисячі хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі, ДПСУ посилила охорону кордону. ФОТОрепортаж

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зустрівся з хасидами, які, попри обмеження на в'їзд, намагаються потрапити в Україну з Білорусі. Українські прикордонники вже посилили охорону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

В одному з пунктів пропуску на Чернігівщині сьогодні зафіксували прибуття іноземців, попри заборону на в'їзд.

Дайнеко зустрівся з ними і закликав поважати закони України і правила перетину кордону.

ДПСУ залучила до роботи резерви і взаємодіє з Нацполіцією і Нацгвардією для контролю ситуації.

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Як пише білоруське інформагентство "Белта" з посиланням на Держприкордонкомітет інформації РБ, на території прикордонних з Україною районів перебувають понад 1500 хасидів, які хочуть потрапити в Умань на юдейський новий рік - Рош га-Шана.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3000 паломників.