У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на вівторок приблизно в 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України), який обслуговується Боярським виробничим лінійним управлінням магістральних газопроводів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"О 1:10 було перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До робіт залучалося 57 осіб та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС – 21 рятувальник особового складу та 5 одиниць техніки.

Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.

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Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.







Фото: сайт ДСНС