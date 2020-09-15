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У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на вівторок приблизно в 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України), який обслуговується Боярським виробничим лінійним управлінням магістральних газопроводів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"О 1:10 було перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До робіт залучалося 57 осіб та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС – 21 рятувальник особового складу та 5 одиниць техніки.

Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.

Читайте також: Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом. ВIДЕО

У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску 01

Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.

У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску 02

У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску 03
У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску 04У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску 05
У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску 06
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

вибух (4472) газопровід (1548) Київська область (4035) ДСНС (5116)


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Топ коментарі
+5
ну и где здесь освещение причины?
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15.09.2020 08:31
+5
Не факт!
Изнашиваться там нечему, кроме запорной арматуры и перекачивающих станций (газовые турбины). Трубы, если они хорошо изолированы и не подвергаются коррозии, могут служить и сотню лет
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15.09.2020 10:03
+4
вот это ничёсе!!! специалист по лазерным анигиляторам, атомным межзвёздным двигателям, подводному флоту и оружии массового поражения разбирается еще и в газопроводных трубах!
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15.09.2020 10:53
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ГТС давно пора менять, там износ уже критический.
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15.09.2020 08:29 Відповісти
Не факт!
Изнашиваться там нечему, кроме запорной арматуры и перекачивающих станций (газовые турбины). Трубы, если они хорошо изолированы и не подвергаются коррозии, могут служить и сотню лет
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15.09.2020 10:03 Відповісти
А як Уктрансгаз експлуатує газопроводи, що не знає стан труби? Там же ж постійно мають робити вимірювання щоб контролювати цілісність труби, на це виділяються шалені гроші! Отже виходить що ніхто нічого не робить? Всі дорогі прилади купляються і стоять без діла, персонал або не вміє користуватись приладами, або фальсифікує свою роботу! Потрібно знімати керівництво Укртрансгазу і всіх керівників управління магістральних газопроводів по Київській області! Аварія це результат абсолютно безграмотної експлуатації, під час якої не змогли виявити проблемну ділянку і планово її замінити на нову трубу, або збільшити пропускну спроможність в цьому місці двумя трубами, щоб зменшити шкідливий вплив на трубу!
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15.09.2020 10:27 Відповісти
вот это ничёсе!!! специалист по лазерным анигиляторам, атомным межзвёздным двигателям, подводному флоту и оружии массового поражения разбирается еще и в газопроводных трубах!
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15.09.2020 10:53 Відповісти
У труби діаметром 1020 мм товщина стінки 12 мм.Трубопровідний газ несе невелику кількість піску, газоліну, вологи. За 40 років експлуатації газопроводу в місцях закрута товщина стінки зменшується до 1,5-2 мм. На регуляторах шибер промиває наскрізь. Так, що треба робити капремонти, не буде розривів.
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15.09.2020 10:48 Відповісти
Вообще то газ в транспортных трубопроводах (особенно высокого давления) осушается! Мизерный процент конечно остается, но он слишком мал, да и для коррозии нужна не просто вода, а вода+кислород (и да метан его заменить не может )
Песок?! Вы серьезно?!!! Газ перекачивается турбинами и песок бы их расхерачил не то что за несколько лет, а за неделю! Кроме того это экспортный газ там такие требования к его чистоте, что мама не горюй...попадись там песок, который бы убил турбины потом и Нафтогазу и Газпрому такие иски бы впаяли!
Однако песок, все же может попадаться в системе местного уровня (мы же говорим про ГТС в целом) и связано это с постоянным проведение земляных работ в врезках в систему (но тут турбины уже не стоят так что пох)
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15.09.2020 12:03 Відповісти
Я вам навів аргументи з практики, складаю дефектні відомості на капітальний ремонт газопроводів. Пісок, вода, в зимовий час зернятко льоду, продукти електрохімічної корозії, все це присутнє в газопроводах. Якби не було, труби були б вічні, міняли тільки ізоляцію.
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15.09.2020 13:27 Відповісти
так мова ж йде про магістральні. А місцева мережа все одно при зварюванні очищується і Ви знаєте як. Якщо був пісок і вода, то значить продувка пройшла про людське око. Є підписи про прийомку, підписанти повинні відповідати.
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15.09.2020 14:44 Відповісти
Розмова йде про газопроводи діаметром понад 530 мм і тиском газу до 40 мПА.
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15.09.2020 17:01 Відповісти
за Казахстан не знаю, у нас таке навряд чи можливо - дуже сувора прийомка.
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15.09.2020 20:07 Відповісти
Ми працюємо за Типовими правилами. Я працював на електростанціi, що спалює газ, там стояли ФОГи (фільтр очищення газу), з набиванням з кінського волоса. За міжремонтний період набивка забивалася чорним піском так, що перепад виростав до 1 кгс/кг.
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16.09.2020 03:49 Відповісти
Проблема скорее всего не в износе.
Может быть куча других причин. От заводского брака до смещений в грунте.
Диверсии я бы тоже не исключал. Есть заинтересованная сторона, да еще и в войне с нами
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15.09.2020 10:43 Відповісти
ну и где здесь освещение причины?
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15.09.2020 08:31 Відповісти
См. выше.
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15.09.2020 08:32 Відповісти
Скотч не выдержал!
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15.09.2020 08:44 Відповісти
нада синей изолентой замотать
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15.09.2020 08:45 Відповісти
так синяя и треснула, теперь, зелёной надо...
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15.09.2020 09:55 Відповісти
Ну да, разгерметизировалось как раз когда нависла угроза над закрытием СП
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15.09.2020 08:42 Відповісти
Даже если это диверсия,устроенная кацапней, для СП-2 это мертвому припарка. Аварию быстро устранят и перебоя поставки газа в Европу не будет.
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15.09.2020 08:46 Відповісти
тут главное картинка что Украина якобы ненадежный поставщик
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15.09.2020 08:47 Відповісти
ну так а причина разгерметизации какая? какой-то кацманавт дырку просверлил, как на МКС?
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15.09.2020 08:44 Відповісти
Дааа, развёл понимаешь ли бардак президент. Уже и магистральные газопроводы взрываются. При Пеце ТАКОГО не было.
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15.09.2020 08:45 Відповісти
Якась побрехенька.
Від простої розгерметизації газопровід не вибухає.
Скоріш за все проводились якісь роботи з порушенням правил. Наприклад - приєднання іншого газопроводу.
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15.09.2020 08:45 Відповісти
Взрывается.
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15.09.2020 08:48 Відповісти
Так він і не вибухнув, його розірвло. Якби вибухнув- була б катастрофа с сотнями жертв
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15.09.2020 08:48 Відповісти
ну либо пару кило тротила
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15.09.2020 08:50 Відповісти
В магистральных газопроводах диаметром 1020мм - 5,45 МПа, 1420 мм - 7,36 МПа давление не такое уже и высокое.
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15.09.2020 09:03 Відповісти
1 МПа равен 10.197162 кгс/см2. - 70 кгс/см2
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15.09.2020 09:06 Відповісти
Тебе в школу пора.. 1 МПа = 10 атм.
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15.09.2020 11:09 Відповісти
не хрена себе не высокое 70 кг
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15.09.2020 09:07 Відповісти
а сколько будет в Ма
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15.09.2020 09:23 Відповісти
а чё тогда свистело так? Местные обосрались поди все с испугу.
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15.09.2020 09:58 Відповісти
Та высокое, высокое давление, только успокойтесь.
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15.09.2020 10:11 Відповісти
Это как посмотреть. 736 тонн на метр квадратный.
В общем энергии сжатого газа вполне достаточно, чтоб разворотить ту воронку и трубу.
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15.09.2020 10:50 Відповісти
диверсия , однозначно
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15.09.2020 09:03 Відповісти
А где информация о возбуждении уголовного дела и следствия???
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15.09.2020 09:08 Відповісти
ждите ,будет
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15.09.2020 09:22 Відповісти
Зная норов нашего народа скорее всего местные ночью попытались врезаться в газопровод чтоб нашару газок получать, но с давлением не справились!
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15.09.2020 09:40 Відповісти
трупи б недалеко валялися б
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15.09.2020 14:48 Відповісти
От же ш уроды, суки, твари! Только зарплаты там себе накручивать могут менеджеры *** дефективные! От момента взрыва до перекрытия газа 50 минут! Целых 50 минут!!!
Коболева ещё не выгнали, не?
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15.09.2020 09:54 Відповісти
Судя по фоткам, трубу сверху просто кинули, и местные коты её чуток присыпали.
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15.09.2020 09:56 Відповісти
Я так розумію хімічний аналіз на пошук вибухових речовин ніхто навіть не збирається робити?
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15.09.2020 10:11 Відповісти
Труби зношуються з середини, потік газу зриває атоми металу. Хоча аналіз на вибухові речовини не помішає, щоб точно знати. Дивно що під час траблів з ПП2.
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15.09.2020 14:12 Відповісти
Я особисто чув думку що газові труби з часом якби вкриваються шаром лою через те що газ має різні домішки в тому числі парафінові. Але не знаю наскільки це правда.
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15.09.2020 15:32 Відповісти
Знаю про труби по яких подавали пару в турбіну. Для експерименту трубу зібрали з кусків труб з різних сплавів, всі з нержавійки, але різної. Труби із звичайної нержавійки зносились на 1/3 товщини стінки за 20 років, а труба з сплаву заліза з хромом (% хрому не пам'ятаю, давно то було), а труба з нержавійки з хромом зносилась тільки на 3%. Про газові труби не знаю як і про труби з чорного металу.
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15.09.2020 17:05 Відповісти
Очень интересно было бы услышать сколько "Укртрансгаз" ежегодно тратит (списывает?) денег на техобслуживание трубы. И как, при таких суммах, могло такое произойти?
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15.09.2020 10:12 Відповісти
Могу давать любые советы и кЭровать кем и чем угодно не покидая дивана или пляжа в период курортного сезона.
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15.09.2020 10:29 Відповісти
Газопроводы рвет время от времени, безо всяких диверсий.
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15.09.2020 10:59 Відповісти
В предыдущий раз, давненько уже, но тоже недалеко от Чабанов, рвануло когда экскаваторщик копал траншею под какой-то кабель. Копал или без согласований, или еще как, но газопровод он зацепил. Экскаватор улетел на несколько метров, экскаваторщик 200-й.
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15.09.2020 14:18 Відповісти
А от коли був Порошенко то він сам все підривав..)
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15.09.2020 14:49 Відповісти
І не кажи, то й так всі "знають".
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15.09.2020 17:07 Відповісти
Неужели??
"Разгерметизация газопровода не повлияла на работу украинских ПХГ"
https://kosatka.media/news?page=1
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15.09.2020 17:15 Відповісти
 
 