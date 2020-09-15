У ДСНС назвали причину аварії під Києвом: Сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на вівторок приблизно в 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України), який обслуговується Боярським виробничим лінійним управлінням магістральних газопроводів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
"О 1:10 було перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
До робіт залучалося 57 осіб та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС – 21 рятувальник особового складу та 5 одиниць техніки.
Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.
Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.
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Изнашиваться там нечему, кроме запорной арматуры и перекачивающих станций (газовые турбины). Трубы, если они хорошо изолированы и не подвергаются коррозии, могут служить и сотню лет
Песок?! Вы серьезно?!!! Газ перекачивается турбинами и песок бы их расхерачил не то что за несколько лет, а за неделю! Кроме того это экспортный газ там такие требования к его чистоте, что мама не горюй...попадись там песок, который бы убил турбины потом и Нафтогазу и Газпрому такие иски бы впаяли!
Однако песок, все же может попадаться в системе местного уровня (мы же говорим про ГТС в целом) и связано это с постоянным проведение земляных работ в врезках в систему (но тут турбины уже не стоят так что пох)
Может быть куча других причин. От заводского брака до смещений в грунте.
Диверсии я бы тоже не исключал. Есть заинтересованная сторона, да еще и в войне с нами
Від простої розгерметизації газопровід не вибухає.
Скоріш за все проводились якісь роботи з порушенням правил. Наприклад - приєднання іншого газопроводу.
В общем энергии сжатого газа вполне достаточно, чтоб разворотить ту воронку и трубу.
Коболева ещё не выгнали, не?
"Разгерметизация газопровода не повлияла на работу украинских ПХГ"
https://kosatka.media/news?page=1