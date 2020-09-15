Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху. ФОТОрепортаж

"Оператор газотранспортної системи України" має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і провести технічне обстеження своїх трубопроводів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пізно вночі на Київщині сталася аварія магістрального газопроводу діаметром 1020 мм. По ньому під тиском у 50 атмосфер щохвилини прокачувалися тисячі кубометрів газу. Дивом не сталося займання й вибуху газоповітряної суміші.

Повідомлення про потужний гул та вібрації надійшли до чергової частини ДСНС Київської області в 00:20 хвилин. Черговий ДСНС правильно оцінив обстановку і негайно зв'язався з аварійно-диспетчерською службою "Оператора газотранспортної системи України" з вимогою терміново перекрити потік газу і направив на місце підрозділи рятувальників.

Слава Богу, їхня допомога не знадобилася. Жертв і руйнувань немає", - написав він.

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Геращенко наголосив, що магістральні газопроводи високого тиску за будівельними нормами прокладаються в безлюдній місцевості на великій відстані від населених пунктів, а помилки в їхньому проєктуванні та експлуатації коштують дуже дорого: "Не в матеріальному вираженні, я маю на увазі, а людські життя".

"Цього разу все минулося добре, але в 1989 році на трубі продуктопроводу Західна Сибір - Урал - Поволжя, яким транспортували широку фракцію легких вуглеводнів, утворилася вузька щілина завдовжки 1,7 м. Через протікання трубопроводу й особливі погодні умови газ накопичився в низині, якою за 900 м від трубопроводу проходила Транссибірська залізнична магістраль.

У момент вибуху низиною проходило два склади пасажирських поїздів. Від іскри або замикання стався вибух колосальної потужності. Вагони розкидало як сірникові коробки. Люди, які секунду тому спали в ліжках, заживо за мить згорали в пекельному вогні вибуху.

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За офіційними даними, 575 людей загинули і стали інвалідами, зазнавши важких опіків і тілесних ушкоджень. Самих дітей серед загиблих було 181", - розповів заступник голови МВС.

Також Геращенко додав, що "ОГСУ" має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і провести технічне обстеження своїх трубопроводів. Насамперед у місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. Перевірити, наскільки злагоджено й оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби.

"З роками газопроводи, прокладені в 60-70-х роках минулого століття, не стають надійнішими. Навпаки. І тільки своєчасне технічне обслуговування і профілактика дозволить уникнути аварій і техногенних катастроф", - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.

У ДСНС заявили, що сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску.







Фото: Геращенко/Facebook



