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Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху. ФОТОрепортаж

"Оператор газотранспортної системи України" має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і провести технічне обстеження своїх трубопроводів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пізно вночі на Київщині сталася аварія магістрального газопроводу діаметром 1020 мм. По ньому під тиском у 50 атмосфер щохвилини прокачувалися тисячі кубометрів газу. Дивом не сталося займання й вибуху газоповітряної суміші.

Повідомлення про потужний гул та вібрації надійшли до чергової частини ДСНС Київської області в 00:20 хвилин. Черговий ДСНС правильно оцінив обстановку і негайно зв'язався з аварійно-диспетчерською службою "Оператора газотранспортної системи України" з вимогою терміново перекрити потік газу і направив на місце підрозділи рятувальників.

Слава Богу, їхня допомога не знадобилася. Жертв і руйнувань немає", - написав він.

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Геращенко наголосив, що магістральні газопроводи високого тиску за будівельними нормами прокладаються в безлюдній місцевості на великій відстані від населених пунктів, а помилки в їхньому проєктуванні та експлуатації коштують дуже дорого: "Не в матеріальному вираженні, я маю на увазі, а людські життя".

"Цього разу все минулося добре, але в 1989 році на трубі продуктопроводу Західна Сибір - Урал - Поволжя, яким транспортували широку фракцію легких вуглеводнів, утворилася вузька щілина завдовжки 1,7 м. Через протікання трубопроводу й особливі погодні умови газ накопичився в низині, якою за 900 м від трубопроводу проходила Транссибірська залізнична магістраль.

У момент вибуху низиною проходило два склади пасажирських поїздів. Від іскри або замикання стався вибух колосальної потужності. Вагони розкидало як сірникові коробки. Люди, які секунду тому спали в ліжках, заживо за мить згорали в пекельному вогні вибуху.

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За офіційними даними, 575 людей загинули і стали інвалідами, зазнавши важких опіків і тілесних ушкоджень. Самих дітей серед загиблих було 181", - розповів заступник голови МВС.

Також Геращенко додав, що "ОГСУ" має негайно зробити висновки з аварії, що сталася, і провести технічне обстеження своїх трубопроводів. Насамперед у місцях примикання до залізниці, автомагістралей, населених пунктів. Перевірити, наскільки злагоджено й оперативно спрацювали в цій надзвичайній ситуації диспетчерські та аварійні служби.

"З роками газопроводи, прокладені в 60-70-х роках минулого століття, не стають надійнішими. Навпаки. І тільки своєчасне технічне обслуговування і профілактика дозволить уникнути аварій і техногенних катастроф", - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.

У ДСНС заявили, що сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску.

Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху 01
Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху 02
Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху 03
Фото: Геращенко/Facebook

Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху 04
Геращенко розповів деталі аварії на газопроводі під Києвом: Дивом не сталося займання та вибуху 05

Автор: 

газопровід (1548) МВС (3502) Геращенко Антон (935) Оператор ГТС (546)


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Топ коментарі
+4
"Своєчасно"............
Тепер німці задумаються - добудовувати СП-2 чи розраховувати на зношену українську ГТС.
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15.09.2020 10:55
+3
Геращенко нічого не знає про магістральні газопроводи! Магістральні газопроводи проходять і через населені пункти і через дороги і через села і тому вибух газогону може випалити кисень на великій площі і люди та тварини без кисню просто задихнуться. Те що труба вибухнула без самого вибуху це дуже підозріло і потрібно розбиратись чи не було несанкціонованого втручання в цю трубу з метою незаконної врізки чи з метою пошкодження труби! Потрібно розібратись чому не спрацювала аварійна автоматика і не перекрила газ по трубі в який аварійно падав тиск! Отже аварійна автоматика на газових трубах не працює - неякісна!
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15.09.2020 11:00
+2
Напевно, мається на увазі, що був розрив трубопроводу під дією тиску газу, але не було вибуху газо-повітряної суміші.
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15.09.2020 11:36
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Ну Антоха и газанул.
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15.09.2020 10:49 Відповісти
Геращенко нічого не знає про магістральні газопроводи! Магістральні газопроводи проходять і через населені пункти і через дороги і через села і тому вибух газогону може випалити кисень на великій площі і люди та тварини без кисню просто задихнуться. Те що труба вибухнула без самого вибуху це дуже підозріло і потрібно розбиратись чи не було несанкціонованого втручання в цю трубу з метою незаконної врізки чи з метою пошкодження труби! Потрібно розібратись чому не спрацювала аварійна автоматика і не перекрила газ по трубі в який аварійно падав тиск! Отже аварійна автоматика на газових трубах не працює - неякісна!
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15.09.2020 11:00 Відповісти
аварійна автоматика на газових трубах не працює - неякісна!

Ее главный недостаток - знак качества ссср.
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15.09.2020 11:25 Відповісти
Ще жодного разу аварійна автоматика не спрацювала при вибухах газопроводів і газ виходить з труби по кілька годин, поки вручну не закрутять запірну арматуру, працівники Укртрансгазу, а це потрібно 2-3 години щоб знайти в полі старий вентиль і закрутити його вручну.
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15.09.2020 11:38 Відповісти
Я ж и говорю - сделана кривыми совдеповскими руками, выросшими изза...
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15.09.2020 11:45 Відповісти
Не *****. Через кожні 25 км є лінійні крани, які закриваються дистанціїно при вибуху на трубопроводі і наступному падінню тиску.
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15.09.2020 11:56 Відповісти
А ви порахуйте об'єм газу, який міститься в трубі діаметром метр і довжиною в 25000 метрів при тиску в 50атм. І скільки потрібно часу щоб він вийшов через отвір.
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15.09.2020 12:30 Відповісти
Навіщо рахувати? Є падіння тиску, на трасі стоять датчики, які це фіксують, одразу йде сигналізація на пульт до чергового змінного інженера на компресорній станції. Він дистанційно закриває крани, відсікаючи ділянку, де стався витік або вибух.
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15.09.2020 12:38 Відповісти
Не дивуйся, то ж ігорьок - мєсний унікум)
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15.09.2020 12:57 Відповісти
Навіть, якщо ви одразу закрутите вентилі з обох сторін, газ буде виходити ще декілька годин. Це пов'язано з осб'ємом газу, який знаходиться в довгій та широкій трубі під високим тиском. Навіть з віткоркованої пляшки газ не виходить одразу.
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15.09.2020 12:24 Відповісти
Звичайнор буде виходити. Але відсікти ділянку - це найголовніша задача. Для цього і існують лінійні крани.
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15.09.2020 12:39 Відповісти
Антусик и газопроводами тоже заведует. В каждой дырке аваковская затычка.
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15.09.2020 10:52 Відповісти
"Своєчасно"............
Тепер німці задумаються - добудовувати СП-2 чи розраховувати на зношену українську ГТС.
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15.09.2020 10:55 Відповісти
А я б сказав, що подібна ситуація може мати цілком протилежний ефект. Ось вибухнув газопровід і що? Транзит припинився? Ні, газ пішов іншими обхідними шляхами, бо працює система, а не труба. А тепер уявімо, що відбувся вибух на трубі Північного потоку - терористи якісь чи підводний човен...
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15.09.2020 13:05 Відповісти
Просто такі аварії зайвий раз підтверджують факт зношеності ГТС.
А що стосується терористів, так їм нічого не завадить вивести з ладу і всі обвідні магістралі. Або вчинити диверсію в такому місці, що транзит все рівно припинився б.
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15.09.2020 14:04 Відповісти
Он вообще представляет какой это обьем работы раскопать и обследовать сотни километров труб, советчик нашелся.
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15.09.2020 10:57 Відповісти
Залежно від способу обстеження газопроводу, вартість може скласти від 1,5 до 10 млрд. гривень
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15.09.2020 11:16 Відповісти
Короче отделались лёгким испугом ברוכ ה'🌝🌝🌝🙏
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15.09.2020 10:57 Відповісти
Так был взрыв или нет? Вы определитесь - Геращенко говорит, что не было, а цензор со слов Минэнерго утверждает что был...
https://censor.net/ru/news/3219317/minenergo_o_vzryve_na_gazoprovode_pod_kievom_tranzit_gaza_v_evropu_obespechen_v_shtatnom_rejime
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15.09.2020 11:02 Відповісти
На сайті "Корреспондент" є відео з наслідками аварії. Газопровід розірвало відірвавши чималий шмат труби.
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15.09.2020 11:07 Відповісти
Несомненно. Всегда. Лично я это отметил еще в 2015, после этой новости:https://censor.net/ru/news/320185/zakon_ob_impichmente_prezidenta_doljen_predshestvovat_otmene_neprikosnovennosti_deputatov_i_sudeyi_antonЗакон об импичменте Президента должен предшествовать отмене неприкосновенности депутатов и судей, - Антон Геращенко
Секретарь Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Народный фронт " Антон Геращенко сообщил, что приступает к работе над законом об импичменте Президента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 16 января, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
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По мнению депутата, на следующей сессии Верховной Рады, которая стартует в первый вторник февраля, депутаты должны принять, а Президент - подписать закон "О порядке импичмента Президента Украины ", который в нарушение Конституции не принимается уже 18 лет.
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15.09.2020 11:40 Відповісти
Причем на фейсбуке было столько пафоса(увы, сейчас не нашел), типа "немедленно приступаю к разработке"... Галантерейщик и кардинал, *****!
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15.09.2020 11:42 Відповісти
Напевно, мається на увазі, що був розрив трубопроводу під дією тиску газу, але не було вибуху газо-повітряної суміші.
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15.09.2020 11:36 Відповісти
Вибух був, але без загоряння. Так буває.
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15.09.2020 11:47 Відповісти
Судя по фоткам Все службы улеглись спать.Никто и не думает чинить.Хотя и криминалистам надо поработать
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15.09.2020 11:08 Відповісти
Газопроводы построили в основном к 1986 году и кто его знает в каком состоянии трубы.
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15.09.2020 11:16 Відповісти
І чому труба себе проявила якраз в той момент, коли вирішується питання закрити проект "Північний потік 2"?
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15.09.2020 11:35 Відповісти
это питання виришуеться несколько лет, трубе надо было держаться из последних сил?
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15.09.2020 11:59 Відповісти
Цей газопровід будували у 70-х.
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15.09.2020 11:50 Відповісти
Геращенко голосніше всіх закричав про ненадійність газопроводу по нашій території, щоб добудували "Півчнічний потік 2". Це якраз в ті дня, коли німці вирішують його похерити. Правильно, молодці, потрібно якось допомагати "братанам".
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15.09.2020 11:27 Відповісти
Жирний Тоні він зі співчуваючих москалям.
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15.09.2020 11:37 Відповісти
Тупому Гаращенку вже давно слід знати, що Укртрансгаз уже не обслуговує магістральні газопроводи, а є інша організація - "Оператор магістральних газопроводів". Нехай не пхає своєї жирної пики куди не треба.
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15.09.2020 11:45 Відповісти
Міністрерство внутрішніх справ замість того, щоб забезпечити порядок і безпеку газопроводів являються спеціалістами і експертами, як наприклад Рюкзаков у ракетній галузі, а його зброєносець у газовій. Так і живемо.
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15.09.2020 11:47 Відповісти
Газопроводы рвет во всем мире. Дело даже не в качестве строительства а в выборе правильного маршрута для прокладки. Достаточно чтобы сдвинулась почва, на которой лежит трубопровод, чтобы он "провис" и появилось напряжение (деформация), которое может привести к тому что он лопнет.
Другое дело что должна срабатывать автоматика по потере давления и отключать подачу газа.
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15.09.2020 12:03 Відповісти
Интересно, какой срок эксплуатации труб магистрального газопровода?
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15.09.2020 12:33 Відповісти
Перший український газопровід Дашава - Київ, діаметром 500 мм побудовано у 1948 р. Він експлуатується досі, але робочий диск на ньому вже значно знизили.
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15.09.2020 12:41 Відповісти
Труби зношуються з середини потоком газу або пари, які проходять по них. Для того щоб труби менше зношувались треба виготовляти ці труби не з чорного металу, а з нержавійки - сплаву заліза з хромом, процент хрому не пам'ятаю, давно з тим стикався, але бачив зношені труби. За 20 років стінка труби з нержавійки, по якій проходила пара на турбіну, стала на 1/3 тоншою, а стінка труби з нержавійки з добавкою хрому стала тоншою на 3%. Для експерименту одну й ту ж трубу скрутили з труб різних сплавів. Не знаю як зношуються труби з чорного металу (сталі), не приходилось стикатись на роботі.
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15.09.2020 13:05 Відповісти
 
 