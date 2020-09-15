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Делегація ЗС Польщі на чолі з командувачем Піотровські прибула в Україну. ФОТОрепортаж

14 вересня з триденним візитом до України прибула офіційна делегація Збройних Сил Республіки Польща на чолі з командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" делегацію зустрів Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У межах візиту сторони планують обговорити низку актуальних питань щодо перспектив розвитку військового співробітництва, а також визначити пріоритетні напрями співпраці між Командуванням об'єднаних сил Збройних Сил України та Оперативним командуванням Збройних Сил Республіки Польща.

Делегація ЗС Польщі на чолі з командувачем Піотровські прибула в Україну 01
Делегація ЗС Польщі на чолі з командувачем Піотровські прибула в Україну 02
Делегація ЗС Польщі на чолі з командувачем Піотровські прибула в Україну 03

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Делегація ЗС Польщі на чолі з командувачем Піотровські прибула в Україну 04

Автор: 

Польща (8520) ЗСУ (7564)


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Тебя трахать поехали!
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15.09.2020 11:15 Відповісти
Британцев еще бы сфотографировали, они наилучше выглядят из приглашенных. В виду имеется - классический образ британца. Ну вот как принц Чарльз например. Французяк - не надо, обосрались во Вьетнаме и заварили всю канитель. Хотя как сказать, если над ними - Наполеон, то французяки и Москву оккупировали, обосрались от ужаса, смешанного с отвращением и "позорно сбежали". офицер писал домой: "рссукие" "живут" так, шо у нас свиньи лучше живут на родине.
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15.09.2020 11:14 Відповісти
бряцают бацьке на головную боль
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15.09.2020 11:47 Відповісти
та да, Монголы, Поляки-Литовцы-Украинцы и Французы доказали, что оборона Москвы гамно
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15.09.2020 23:20 Відповісти
 
 