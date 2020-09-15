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Поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві двох людей у Нікополі. ФОТОрепортаж

Поліцейські Дніпропетровської області затримали підозрюваних у вбивстві двох чоловіків у м. Нікополь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

У ході поліцейської спецоперації співробітники управління карного розшуку та Нікопольського відділу поліції встановили, що до подвійного вбивства причетні двоє братів - місцеві жителі 26-ти та 33-х років.

"14 вересня близько 5 ранку між групою чоловіків виник конфлікт, під час якого підозрювані смертельно поранили чоловіків 23-х та 29-ти років. Самі нападники також зазнали поранень та звернулися до травмпункту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для затримання підозрюваних по Дніпропетровській області була проведена поліцейська спецоперація, ряд слідчих й оперативних заходів. Під час огляду місця злочину, обшуку автомобілів та приміщень поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема стріляні гільзи, патрони, балаклави, молотки.

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Поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві двох людей у Нікополі 01

Наразі двоє чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, що передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та затримання інших можливих учасників стрілянини.

Поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві двох людей у Нікополі 02
Поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві двох людей у Нікополі 03
Поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві двох людей у Нікополі 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3092) Нікополь (1199) Дніпропетровська область (3756)


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Судя по тому, что в заголовке братья противопоставляются двум человекам, сами братья, стало быть, не человеки...
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15.09.2020 11:47 Відповісти
 
 