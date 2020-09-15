"Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?": звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 вересня, родичі українців, які загинули від рук російських найманців на Донбасі, а також українці, звільнені з полону російських найманців, пікетували Верховну Раду з вимогою ухвалити закон про воєнних злочинців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники розгорнули банер з гаслом: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?". Також вони завели різні будильники як символічний сигнал народним депутатам, що час ухвалювати законопроєкт про воєнних злочинців (№2689). У мітингу взяли участь громадяни України, звільнені з полону найманців РФ, а також рідні громадян України, які загинули від рук найманців РФ.

Під час виступів учасники мітингу розповіли про звірства найманців РФ, які їм або їхнім рідним довелося пережити. Зокрема, мати кіборга Ігоря Броневицького розповіла про вбивство в полоні її сина найманцем РФ Моторолою.

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"У Кримінальному кодексі досі відсутнє покарання за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані у вигляді норми, яку складно застосувати на практиці. Через зволікання з вирішенням цієї проблеми влада запустила механізм "холодної амністії" для воєнних злочинців. Якщо кваліфікувати воєнні злочини як звичайні, наприклад як тероризм, то це призводить до незворотних наслідків. Звичайні злочини мають менші терміни покарання і можуть підлягати амністії. Також вони обмежені термінами давності, після закінчення яких розслідування мають закрити", - заявили організатори акції.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.