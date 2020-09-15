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"Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?": звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 вересня, родичі українців, які загинули від рук російських найманців на Донбасі, а також українці, звільнені з полону російських найманців, пікетували Верховну Раду з вимогою ухвалити закон про воєнних злочинців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники розгорнули банер з гаслом: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?". Також вони завели різні будильники як символічний сигнал народним депутатам, що час ухвалювати законопроєкт про воєнних злочинців (№2689). У мітингу взяли участь громадяни України, звільнені з полону найманців РФ, а також рідні громадян України, які загинули від рук найманців РФ.

Під час виступів учасники мітингу розповіли про звірства найманців РФ, які їм або їхнім рідним довелося пережити. Зокрема, мати кіборга Ігоря Броневицького розповіла про вбивство в полоні її сина найманцем РФ Моторолою.

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"У Кримінальному кодексі досі відсутнє покарання за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані у вигляді норми, яку складно застосувати на практиці. Через зволікання з вирішенням цієї проблеми влада запустила механізм "холодної амністії" для воєнних злочинців. Якщо кваліфікувати воєнні злочини як звичайні, наприклад як тероризм, то це призводить до незворотних наслідків. Звичайні злочини мають менші терміни покарання і можуть підлягати амністії. Також вони обмежені термінами давності, після закінчення яких розслідування мають закрити", - заявили організатори акції.

Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 01
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 02
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 03
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 04
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 05
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 06
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 07
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 08
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 09
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 10
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 11
Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?: звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

амністія (195) ВР (14987) мітинг (753) пікет (322) полонені (2266) найманці рф (2058) воєнні злочини (1862)


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"Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?": освобожденные из плена наемников РФ и родственники погибших воинов пикетировали Раду - Цензор.НЕТ 2380
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15.09.2020 12:40 Відповісти
Метаморфозы Бубаса -''Гарант конституции''-''Коллаборант конституции''-''Барант конституции,,-''Барант''-''Баран''
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15.09.2020 13:09 Відповісти
Закон нужный если бы не одно но:ЗЕленые его так могут выписать,что либо каждый 2 украинец будет считаться военным преступником либо выполнять его будет невозможно как видно на примерах Закона "Про импичмент" или снятие депутатской неприкосновенности
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15.09.2020 12:58 Відповісти
я думаю, что этот закон никогда не будет на часі..., мы будем единственной страной в мире, которая простит ублюдков, которые убивали своих и чужих граждан только ради призрачного рейтинга одной безответственной и бессовестной особы, возомнившей себя великим политиком и миротворцем...
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15.09.2020 13:30 Відповісти
Пока таваріщ Путє нє разрєшіт!
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15.09.2020 14:21 Відповісти
Не чудо що, кловуни ігнорують подібний закон але чому, його не прийняли за часів Сивочолого?
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15.09.2020 14:21 Відповісти
 
 