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Новини Фото Хабарники
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Директор комунального підприємства Києва і його знайомий погоріли на хабарі в 50 тис. ФОТО

Під час передачі неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. грн у Києві затримано генерального директора одного з комунальних підприємств столиці та його спільника.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, директор комунального підприємства за попередньою змовою із своїм знайомим з квітня 2020 року вимагали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за укладення договору оренди комунального майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 500 кв. м, яке розташоване в Оболонському районі столиці.

У ході контролю за вчиненням злочину 15.09.2020 вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 50 000 гривень.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру. За місцем їх роботи та проживання тривають обшуки.

Також читайте: Помічнику "слуги народу" Юрченка повідомлено про підозру, - САП

Директор комунального підприємства Києва і його знайомий погоріли на хабарі в 50 тис 01
Директор комунального підприємства Києва і його знайомий погоріли на хабарі в 50 тис 02

Автор: 

хабар (4711) Київ (19524) прокуратура (3682)


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Топ коментарі
+4
Это не взятка- это абонемент на фитнес жене))
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15.09.2020 16:01
+1
Вы имеете ввиду не выставленное на продажу лишнее майно? А где же упыри будут кормиться?
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15.09.2020 16:12
+1
Да ладно как говорит в таких случаях ВЕНЕКдиктова, - нет оснований для уголовки.
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15.09.2020 16:39
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Это не взятка- это абонемент на фитнес жене))
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15.09.2020 16:01 Відповісти
Устроняй причину.А не ее результат. - Так продуктивнее.
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15.09.2020 16:01 Відповісти
Вы имеете ввиду не выставленное на продажу лишнее майно? А где же упыри будут кормиться?
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15.09.2020 16:12 Відповісти
Директор коммунального предприятия Киева и его знакомый погорели на взятке в 50 тыс - Цензор.НЕТ 1542 вот как горят, а эти встанут, обтрусят пыль и все...
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15.09.2020 16:09 Відповісти
тендер снігоприбиральних лопат?))
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15.09.2020 16:12 Відповісти
Это где в Киеве такие цены?!!
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15.09.2020 16:16 Відповісти
Дурачки! Требуют продолжения банкета, а взятки надо чтобы сами давали. От лошары!
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15.09.2020 16:32 Відповісти
Да ладно как говорит в таких случаях ВЕНЕКдиктова, - нет оснований для уголовки.
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15.09.2020 16:39 Відповісти
Приходит мужик к чиновнику, а у того на столе таблички: "Не курить" и "Взяток не беру".
Мужик:
- Добрый день. Я к вам вот по какому вопросу. Видите ли, у меня недавно тётка умерла, очень хотелось бы получить в наследство её квартирку. Но тут вот какая загогулина: у неё есть прямые наследники, то есть прав на квартиру я не имею. Можно ли это дело как-то... это самое?
Чинуша убирает со стола первую табличку:
- А давайте-ка мы с вами для начала закурим...
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15.09.2020 16:51 Відповісти
Демпінгує,гнида....
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15.09.2020 17:04 Відповісти
Вот вам и подготовка к отопительному сезону)))

"Украина полностью готова к отопительному сезону" https://kosatka.media/news?page=2
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15.09.2020 17:22 Відповісти
Зачем лицом в землю? Куда он в свои 50-60 побежит (хотя бы потому, что внесет залог не сегодня завтра)? Какое сопротивление окажет? Я искренне желаю отцу этогог гр**...ного животного в белом кроссовке оказаться вот также **...лом в землю. Чтобы эта мус...рина прочувсьвовала.
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15.09.2020 21:46 Відповісти
Ты правоохранителя в белом кроссовке, задержавшего на горячем коррупционера, называешь "гребаным животным"?!
Это твоего папика очевидно там мордой в асфальт впечатали? Альо, чучело лишнехромосомное, маскирующееся под укрАинца!
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16.09.2020 01:01 Відповісти
 
 