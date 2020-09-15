Директор комунального підприємства Києва і його знайомий погоріли на хабарі в 50 тис. ФОТО
Під час передачі неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. грн у Києві затримано генерального директора одного з комунальних підприємств столиці та його спільника.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Так, директор комунального підприємства за попередньою змовою із своїм знайомим з квітня 2020 року вимагали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за укладення договору оренди комунального майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 500 кв. м, яке розташоване в Оболонському районі столиці.
У ході контролю за вчиненням злочину 15.09.2020 вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 50 000 гривень.
Наразі затриманим готується повідомлення про підозру. За місцем їх роботи та проживання тривають обшуки.
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Мужик:
- Добрый день. Я к вам вот по какому вопросу. Видите ли, у меня недавно тётка умерла, очень хотелось бы получить в наследство её квартирку. Но тут вот какая загогулина: у неё есть прямые наследники, то есть прав на квартиру я не имею. Можно ли это дело как-то... это самое?
Чинуша убирает со стола первую табличку:
- А давайте-ка мы с вами для начала закурим...
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Это твоего папика очевидно там мордой в асфальт впечатали? Альо, чучело лишнехромосомное, маскирующееся под укрАинца!