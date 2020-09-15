Директор комунального підприємства Києва і його знайомий погоріли на хабарі в 50 тис. ФОТО

Під час передачі неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. грн у Києві затримано генерального директора одного з комунальних підприємств столиці та його спільника.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, директор комунального підприємства за попередньою змовою із своїм знайомим з квітня 2020 року вимагали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за укладення договору оренди комунального майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 500 кв. м, яке розташоване в Оболонському районі столиці.

У ході контролю за вчиненням злочину 15.09.2020 вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 50 000 гривень.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру. За місцем їх роботи та проживання тривають обшуки.

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