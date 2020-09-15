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Nissan врізався в екскаватор у Житомирі: один пасажир загинув, другий - госпіталізований, водій - на амбулаторному лікуванні, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення Nissan Almera з екскаватором в Житомирі одна людина загинула, інша - потрапила до лікарні. Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Житомирської області, близько 2:30 15 вересня на перехресті вулиць Великої Бердичівської і Гагаріна водій автомобіля Nissan Almera, 21-річний житель Житомирського району, рухаючись у напрямку вулиці Жуйка, не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з екскаватором, який стояв на автодорозі.

Унаслідок ДТП 19-річний пасажир іномарки, житель Народицького району, загинув на місці події. Інший пасажир, 21-річний житель Житомирського району, з травмами був ушпиталений до відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної клінічної лікарні. Водій автомобіля після отримання медичної допомоги був направлений на амбулаторне лікування.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини та причини смертельної дорожньої пригоди встановлюються.

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Nissan врізався в екскаватор у Житомирі: один пасажир загинув, другий - госпіталізований, водій - на амбулаторному лікуванні, - поліція 01
Nissan врізався в екскаватор у Житомирі: один пасажир загинув, другий - госпіталізований, водій - на амбулаторному лікуванні, - поліція 02
Nissan врізався в екскаватор у Житомирі: один пасажир загинув, другий - госпіталізований, водій - на амбулаторному лікуванні, - поліція 03

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ДТП (4471) Житомир (577) Нацполіція (15193) смерть (6757) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+4
а где фото погибших? Надо крупным планом такие фото делать и баннеры на перекрестках вешать чтобы всем водятлам было видно как ихняя тупость и невнимательность убивает пассажиров!
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15.09.2020 18:21
+3
по хорошему не важно темное время суток или светлое. нужно скорость выбирать в зависимости от ситуации. недавно ехал днем мимо общаг, где на обочине кусты и деревья, и из-за них вываливаются бухие студенты. вот там реально больше 40 ехать было страшно))
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15.09.2020 19:18
+3
ставьте три знака аварийной остановки за 20 40 60 метров от вашей машины, есть такие на светодиодах, ярко светятся ночью. не забывайте включать аварийку.

я был как-то офигел, еду вечером по трассе Николаев-Одесса, темень страшная, дождь лупит, тут бац, больше чем на полполосы стоит бусик на моей полосе, это на дороге по одной полосе в каждую сторону, без аварийки, без знаков, хорошо навстречу ехал дальнойбой, спс ему, притормозил, когда я руль в последний момент выкрутил. А ведь кто-то потом этого барана в**бал в задок

а они камеры, камеры; вот таких долбодятлов нужно отстреливать
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15.09.2020 22:25
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за булкой в сильпо спешили...
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15.09.2020 18:19 Відповісти
а где фото погибших? Надо крупным планом такие фото делать и баннеры на перекрестках вешать чтобы всем водятлам было видно как ихняя тупость и невнимательность убивает пассажиров!
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15.09.2020 18:21 Відповісти
Везёт дебилам и пьяницам!
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15.09.2020 18:26 Відповісти
пацаны , в ночное время СУТОК когда ограниченна видимость , плюс ОСЛЕПЛЕНИЕ встреч. транспортом --- БЫСТРО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! ну вы уже , Я надеюсь поняли !!!!
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15.09.2020 18:49 Відповісти
по хорошему не важно темное время суток или светлое. нужно скорость выбирать в зависимости от ситуации. недавно ехал днем мимо общаг, где на обочине кусты и деревья, и из-за них вываливаются бухие студенты. вот там реально больше 40 ехать было страшно))
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15.09.2020 19:18 Відповісти
Ті, що залишили екскаватор на дорозі теж дебіли вищої марки.
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15.09.2020 19:13 Відповісти
увага !за кермом льотчики - винищувачи
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15.09.2020 19:15 Відповісти
От бачите,саме тілько недавно Житомир відвідував найвеличніший із всіх омликів всєя галактики.Бідоносець....не пускайте його до своїх міст,від нього самі невдачі,як не в керівництвах так і на шляхах.
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15.09.2020 20:25 Відповісти
капец, какойто урод оставил экскаватор на дороге! при чем здесь спешка???
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15.09.2020 21:01 Відповісти
ставьте три знака аварийной остановки за 20 40 60 метров от вашей машины, есть такие на светодиодах, ярко светятся ночью. не забывайте включать аварийку.

я был как-то офигел, еду вечером по трассе Николаев-Одесса, темень страшная, дождь лупит, тут бац, больше чем на полполосы стоит бусик на моей полосе, это на дороге по одной полосе в каждую сторону, без аварийки, без знаков, хорошо навстречу ехал дальнойбой, спс ему, притормозил, когда я руль в последний момент выкрутил. А ведь кто-то потом этого барана в**бал в задок

а они камеры, камеры; вот таких долбодятлов нужно отстреливать
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15.09.2020 22:25 Відповісти
 
 