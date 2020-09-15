Nissan врізався в екскаватор у Житомирі: один пасажир загинув, другий - госпіталізований, водій - на амбулаторному лікуванні, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення Nissan Almera з екскаватором в Житомирі одна людина загинула, інша - потрапила до лікарні. Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Житомирської області, близько 2:30 15 вересня на перехресті вулиць Великої Бердичівської і Гагаріна водій автомобіля Nissan Almera, 21-річний житель Житомирського району, рухаючись у напрямку вулиці Жуйка, не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з екскаватором, який стояв на автодорозі.

Унаслідок ДТП 19-річний пасажир іномарки, житель Народицького району, загинув на місці події. Інший пасажир, 21-річний житель Житомирського району, з травмами був ушпиталений до відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної клінічної лікарні. Водій автомобіля після отримання медичної допомоги був направлений на амбулаторне лікування.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини та причини смертельної дорожньої пригоди встановлюються.

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