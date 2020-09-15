ЄСПЛ підтвердив отримання заяви про порушення прав фігуранта справи Шеремета Антоненка, - адвокат Маслов. ДОКУМЕНТ

Європейський суд з прав людини підтвердив отримання заяви від Андрія Антоненка проти України, подане Дмитром Круговим від 23 червня 2020 року.

Про це повідомив у Facebook адвокат Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

Заяві Antonenko v. Ukraine присвоєно №29341/20.

"Андрій Антоненко і ще двоє людей були затримані 12.12.2019 за підозрою у вбивстві після помпезного брифінгу вищих посадових осіб. Згодом обіцяні докази виявилися голослівними припущеннями і наклепом", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.