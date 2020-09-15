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Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили "За майбутнє", "Слуга народу" і "Наш край", - Чесно. ІНФОГРАФІКА

У серпні українські сторінки в Facebook витратили на рекламу, пов'язану з соціальними питаннями, виборами або політикою, 468,5 тисячі доларів. У трійці лідерів сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" і ОПЗЖ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху "Чесно".

Порівняно з проаналізованим у серпні періодом (січень-липень 2020 року), змінилися лідери за розміром витрат. Так, у ТОП-20 тепер інша трійка лідерів. Якщо в результаті попереднього аналізу найбільше витрачали сторінки Петра Порошенка, програми "Шустер LIVE" та Миколи Тищенка (усі троє взагалі вилетіли з ТОП-20, хоча тривалий час очолювали рейтинг), то тепер це сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" й "Наш край". Першої та третьої в рейтингу раніше не було, а це означає, що левову частку грошей ці політсили заплатили за рекламу у Facebook саме в серпні", - йдеться в повідомленні.

У топ-20 потрапили переважно сторінки партій, потенційних кандидатів у мери і лідерів політичних сил. Крім того, там представлені сторінки медіа, які розміщують рекламу за або проти партій / кандидатів.

Значні витрати в серпні у Facebook мали партія "Перемога Пальчевського", лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, потенційна кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і партія "Пропозиція". Нікого з них у попередньому ТОП-20 не було.

Також читайте: За Кличка на виборах мера готові голосувати 43%, Притулу - 9,8%, Верещук - 6,9%, Пальчевського - 6,4 - Попова - 5,7%, - соціологія групи "Рейтинг"

При цьому в серпні свої витрати скоротив Петро Порошенко: якщо протягом січня-липня він спрямував на рекламу у Facebook 52 тисячі доларів, то в серпні – лише 584 долари. Відтак він не потрапив до ТОП-20 і нині посідає 152-ге місце за витратами в серпні.

Навпаки, збільшили витрати на рекламу в Facebook і потрапили в першу двадцятку дві сторінки, пов'язані з партією ОПЗЖ: Дніпровської міської організації ПП "Опозиційна платформа - За життя" і Дніпропетровської обласної організації ПП "Опозиційна платформа - За життя".

Значно активізувалися сторінки "Кияни за Олександра Попова", "Юрій Бойко" і "Довіра Полтавщини". До серпня вони не витрачали грошей на рекламу - першої і третьої взагалі не існувало.

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Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили За майбутнє, Слуга народу і Наш край, - Чесно 01

Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили За майбутнє, Слуга народу і Наш край, - Чесно 02
Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили За майбутнє, Слуга народу і Наш край, - Чесно 03
Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили За майбутнє, Слуга народу і Наш край, - Чесно 04

Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили За майбутнє, Слуга народу і Наш край, - Чесно 05

Автор: 

Facebook (725) місцеві вибори (1366) реклама (406) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+20
Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край"

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Можна коротше-ЗЕшмарклі і риги.
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15.09.2020 22:54
+10
что одно и то же
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15.09.2020 23:13
+7
пол лярда долларов слили даже не на ковид, а на захват власти путем оболванивания. все что вам надо знать про слуг
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15.09.2020 23:13
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Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край"

===================
Можна коротше-ЗЕшмарклі і риги.
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15.09.2020 22:54 Відповісти
что одно и то же
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15.09.2020 23:13 Відповісти
Вова пензлює до Ростова )
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15.09.2020 23:02 Відповісти
+++++
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16.09.2020 15:11 Відповісти
Три дебила - это сила !
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15.09.2020 23:02 Відповісти
Интересно:
ЗаБу и ОЖОПники ещё больше потратили на рекламу в ВКлоаке и МэйлСру?
Это было бы логично...
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15.09.2020 23:02 Відповісти
Вот лучшая https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8&fbclid=IwAR12OF1Lz_g7QbaGe7ybMy8aT6g1KvO5Pf9-qiEpDJffeEuKzhILOS7DQkA РЕКЛАМА для земрази.
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15.09.2020 23:04 Відповісти
пол лярда долларов слили даже не на ковид, а на захват власти путем оболванивания. все что вам надо знать про слуг
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15.09.2020 23:13 Відповісти
Цікаво, квитанції від москалів хберегли? (як водиться в агентів ФСБ)
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15.09.2020 23:16 Відповісти
я запарился вносить нахер рекламу всех этих политических лузеров в фейсбуке
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15.09.2020 23:23 Відповісти
без мата можно?
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16.09.2020 00:14 Відповісти
А як без мата?
Ну, срака є, а слова нєт?
Це ще Фаіну Ранєвскую удівляло. Как так ?!
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16.09.2020 00:50 Відповісти
Ты не понял, мне надо, что бы ответил этот "Стрелок" ))
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16.09.2020 01:03 Відповісти
тібє нада?.. что тібє нада?
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16.09.2020 02:35 Відповісти
можєт мармєлада?
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16.09.2020 02:36 Відповісти
кто больше всех ворует, тот больше всех и крадёт, тут всё просто
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15.09.2020 23:30 Відповісти
жаба врубилась,что его просто видосы давно не канают)
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15.09.2020 23:52 Відповісти
за такие бабки маск летает на марс, за что боба тулит борды *****
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16.09.2020 00:09 Відповісти
Если включить здравомыслие, то как минимум все эти "партии" намерены вернуть затраты на "выборы", ведь вряд ли они и их спонсоры будут выкидывать деньги на ветер...Но главная цель, это ведь приумножить "инвестиции". Хотя глупо надеяться что "лохторат" будет трезво и здраво думать...
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16.09.2020 00:52 Відповісти
Ху#ло ніяких грошей не пошкодує для своїх юних путінцев:слуг урода та ригів. Голосуйте,адійоти, за кацапське стойло.
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16.09.2020 01:22 Відповісти
"мудрі виборці" ,як вони їх називають,повинні розуміти ,що бабло потрачене на виборчу компанію вони будуть відшкодовувати після обрання в стократному розмірі і з вашого кармана.
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16.09.2020 06:46 Відповісти
потужная партия тратиться больше всех на какао ботов.
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16.09.2020 07:27 Відповісти
Мы говно не рекламируем. Говно в рекламе не нуждается.
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16.09.2020 10:39 Відповісти
 
 