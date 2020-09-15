Найбільше на рекламу в Facebook за серпень витратили "За майбутнє", "Слуга народу" і "Наш край", - Чесно. ІНФОГРАФІКА

У серпні українські сторінки в Facebook витратили на рекламу, пов'язану з соціальними питаннями, виборами або політикою, 468,5 тисячі доларів. У трійці лідерів сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" і ОПЗЖ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху "Чесно".

Порівняно з проаналізованим у серпні періодом (січень-липень 2020 року), змінилися лідери за розміром витрат. Так, у ТОП-20 тепер інша трійка лідерів. Якщо в результаті попереднього аналізу найбільше витрачали сторінки Петра Порошенка, програми "Шустер LIVE" та Миколи Тищенка (усі троє взагалі вилетіли з ТОП-20, хоча тривалий час очолювали рейтинг), то тепер це сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" й "Наш край". Першої та третьої в рейтингу раніше не було, а це означає, що левову частку грошей ці політсили заплатили за рекламу у Facebook саме в серпні", - йдеться в повідомленні.

У топ-20 потрапили переважно сторінки партій, потенційних кандидатів у мери і лідерів політичних сил. Крім того, там представлені сторінки медіа, які розміщують рекламу за або проти партій / кандидатів.

Значні витрати в серпні у Facebook мали партія "Перемога Пальчевського", лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, потенційна кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і партія "Пропозиція". Нікого з них у попередньому ТОП-20 не було.

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При цьому в серпні свої витрати скоротив Петро Порошенко: якщо протягом січня-липня він спрямував на рекламу у Facebook 52 тисячі доларів, то в серпні – лише 584 долари. Відтак він не потрапив до ТОП-20 і нині посідає 152-ге місце за витратами в серпні.

Навпаки, збільшили витрати на рекламу в Facebook і потрапили в першу двадцятку дві сторінки, пов'язані з партією ОПЗЖ: Дніпровської міської організації ПП "Опозиційна платформа - За життя" і Дніпропетровської обласної організації ПП "Опозиційна платформа - За життя".

Значно активізувалися сторінки "Кияни за Олександра Попова", "Юрій Бойко" і "Довіра Полтавщини". До серпня вони не витрачали грошей на рекламу - першої і третьої взагалі не існувало.

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