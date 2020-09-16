Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько тисячі хасидів застрягли цими днями на білорусько-українському кордоні між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі". Ще сотні - в Іванівському районі. Хасиди запевняють, що стоятимуть до кінця. Помремо, кажуть, але прийдемо до Умані до нашого цадика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TUT.BY.
Перші хасиди на білорусько-українському кордоні з'явилися 14 вересня після третьої години дня.
- Спочатку це було кілька сімей. А потім як пішли! Тепер їх вже сотні, вони сидять - і ми з ними, - розповідають українські далекобійники. Вони майже добу не могли перетнути кордон.
- Нас би впустили, але вони (хасиди) повністю блокують рух, то лягають під фури, якщо рушаєш, то кидаються під колеса - і ми не можемо їхати, - скаржаться водії. Їх тут у вівторок вдень було близько двохсот.
Вранці 15 вересня далекобійники ще намагалися жартувати. Але з кожною годиною ситуація загострюється. У деяких в фурах швидкопсувний товар. А скільки ще доведеться стояти на кордоні - невідомо.
Червоний Хрест привіз на кордон для паломників теплі ковдри, намети, воду і чай. Уже домовилися, що молочні підприємства доставлять йогурти і молоко - але з'ясувалося, що молочну продукцію хасиди не вживають.
Військові розгорнули на кордоні польову кухню. У перловку, кажуть, спеціально додали курячу тушонку замість яловичої чи свинячої. Але хасиди від такої їжі відмовилися - сказали, що вона готувалася не на кошерній кухні, і таке вони не їстимуть.
Бенні прилетів з Тель-Авіва до Мінська, потім, як і тисяча його земляків, збирався потрапити до Умані через пункт пропуску "Нова Гута": "Не може бути такого, щоб ми не потрапили в Умань. Ніщо і ніколи не може нас зупинити. в Україні був Майдан - ми їздили в Умань. Навіть коли в Білорусі стався Чорнобиль, ми все одно їхали в Умань до нашого цадика".
Шмає Фрідману - 21 рік, і 11 років поспіль він їздить до Умані. "Я три-чотири рази на рік до Умані приїжджаю - і я не можу пропустити це свято. Я повинен бути там і буду!"
Близько 14.00 на кордон приїхав губернатор Гомельщини Геннадій Соловей. За його словами, основна мета: подивитися, чи є на кордоні серед паломників люди, яким потрібна медична допомога - особливо це стосується дітей.
Спочатку у деяких далекобійників зовсім здали нерви і почалися перші сутички.
На щастя, білоруським прикордонникам вдалося умовити паломників відійти від вантажівок і дати їм проїхати.
До речі, територію між пунктами пропусків вже прибирали білоруські комунальники. Допомогло на пару годин.
Далекобійники, нехай і не відразу, але змогли покинути Білорусь. Українські силовики їх випустили.
Другу ніч хасиди провели на нейтральній смузі між країнами.
Паломники-хасиди щорічно приїжджають в українську Умань, щоб відсвяткувати іудейський Новий рік (Рош га-Шана, цього року відзначається 18-20 вересня) і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму - цадика Нахмана, який жив в XVIII-XIX століттях. Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у своєму житті побувати на його могилі. І найкращим часом року, коли це можна зробити, вважається Рош га-Шана. Якщо його провести з молитвою біля могили святого, то наступний рік буде дуже щасливим для них, впевнені вони. Раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що приїзд хасидів в цьому році в традиційному форматі неможливий через COVID-19. Цьогоріч через коронавірус 28 серпня Україна закрила кордон - і багато хто з хасидів попрямували у відкриту для всіх Білорусь.
Загалом, за інформацією видання, на території Білорусі зараз застрягли близько 4 тисяч паломників.
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Но вера тут даже не ночевала.
у ни че там създ пей баранов ?
Теперь они выглядят как свора, и можно над ними смеяться, а смеяться надо над своей тупостью.
Взять сборы какие-то в конце концов, предоставить транспорт и отдельное место.
Это религиозный туризм, и для хасидов это жизненно важно.
Вы-то ведь в Украине видели и других евреев: южных, загорелых, сильных. А в северном СПб они были, за небольшим исключением, все бледные и хрупкие...
Но, в Украине весьма много крепких атлетических евреев типа Дмитрия Гордона. Вот такие и подняли Израиль.
Одна полная еврейка-экскурсовод с весьма невыигрышной внешностью весело говорила В.Познеру: "У нас тут все оптимисты: оптимизм зависит от того, как относиться к внешней действительности: образно говоря, для евреев зелёный лимон - это возможность сделать шикарный домашний лимонад, а для русских - фу, какая мерзкая кислятина ! "
Скільки вас вибл*дків ботних на форумі розвелося.
Давайте купим умную власть!
Что было проще, Израиль в красной зоне. Тесты на коронавирус при въезде!
Не пускать зараженных и всех, кто приближался к ним ближе 1,5 м. (т.е. всех). Или всех на 14 дней (платную) обсервацию.
Хасидов не пропустим, денег заработаем и в глазах мировой общественности ...
https://ukraine.fakty.ua/153058-rosh-ashana-v-umani-sdav-zhile-hasidam-hozyaeva-yutyatsya-v-garazhah-i-na-cherdakah - Многие уманчане сокрушаются, что гости сильно мусорят, забывают вовремя выключить воду, газ, электричество, ломают мебель, - говорит Валентина, сдающая паломникам свой дом.
- Мы вынуждены судиться с хасидами, ведь они отобрали у нас дорогу! - вздыхает Павел Науменко из пятиэтажки по улице Пушкина, 21. - Под окнами нашего дома разместили столовую. В прошлом году, затеяв стройку, хасиды каким-то чудом приобрели эту территорию вместе с дорогой. Строили в основном ночью, спать нам не давали. И техника работала, и сами они такие шумные. Теперь и мы, и жители соседних домов будто в резервации - подъезда к нам нет. Ни «скорая» помощь, ни пожарные, ни даже такси не доберутся.
У Московії в таких людей багато однодумців
Жалуетесь на незаконную стройку - но на нее какая-то тварь давала разрешение. И ВЫ эту тварь "за гречку" выбрали. Хасиды дают деньги? Не так ли? И кому? Вашим царькам?
И вы еще жалуетесь, будто не знаете кто виноват. Да б*дь посмотрите в зеркало и лупите себя в лоб.
То, что они мусорят - то спросите у англичан про улицу Пикадили. И сорят и убирают. И никто не вопит. Решают деньги за уборку. Ну берите с них деньги за ущерб. И не царькам, а громаде. И всем будет хорошо.
ТАК ТОБІ СВИНЯЧИТИ МОЖНА, ЦЕ НОРМ, А ІНЩІ ПОВИННІ НА КРИЛАХ ЛІТАТИ ?
Второе,а что,в Умани не принято убирать по утрам улицы дворниками ! Вывозить мусор каждый день или раз в 2-3 дня? Муниципальные власти только деньги с жителей дерут?
Не уверена ,что в Умани без хасидов другая картина! Столько мусора нельзя за пару дней набросать!
А вы не знали, что свадьбы у них бывают на помойках. Традиции.
Вам они мешают жить? Будем гордыми голодранцами, босотой?
Не нравится за ними убирать - так запустите китайцев.
Они даже на г*но не обижаются. Они это воспринимают как комплимент (в смысле удобрение). Пикантная подробность, но по старинной китайской традиции гость должен сходить в нужник хозяина. Это уважение. И многие наши маты они не понимают и не обижаются. Могут обидеться на фразу "*бал я твоих восемь поколений".
Другая культура.
Уважайте себя, но не становитесь ксенофобами.
На предачки не расчитывай, в немецкой тюрьме хорошо кормят....
Судя по обилию сюжетов в СМИ - эти хасыды ламают пугалку о всеобщей пандемии.
Но Зеленский ,по указке ***** , стремится испортить отношения со всеми, кто помогал Украине... Ему нежен дефолт в стране... И сдача Рашке!!!
Не устану повторять: " Украинцы ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ ВМЕСТЕ "
Но вы не видели немеций город Кёльн после фестиваля.....Убирают улицы 2 дня !!
Или Баварию во время "Пивного Фестиваля"...
Зато деньги зарабатываются сумашедшие...
Таких у Расєї ******* - вони основа черносотенців.
"Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни..." Путін тестує Ваву, і якщо з хасидами номер пройде, то слідом попруть біженці з Азії, як у 2015 араби на Європу.
Аваков, я підкажу тобі, як територію між пунктами пропуску очистити за 15 хвилин. Пусти трішечки того газу, який Януковоч пускав на майданівців, і хасидів як вітром здує та ще й дорогу в Україну забудуть доки жити будуть.
І з таким в одній країні доводится жити ...
Не хвилюйся - будеш з холоду і голоду здихати на вулиці десь в Німеччині, бо до людини все вертається те що вона робить і каже.
На відміну від тебе я ненавиджу те що роблять КАЦАПИ, а ереїв поважаю, як що ти звав Пукіна то це твої проблеми, я його лохом називав ще до анексії Криму.
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В Беларуси нет должности "губернатор" ибо нет губерний .
БОГ ЗА ТАКЕ ПИТАЄ З ТОГО ХТО ВІДМОВЛЯЄ У ГОСТИННОСТІ
ЗЕЛЕНІ СВИНІ