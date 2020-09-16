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Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько тисячі хасидів застрягли цими днями на білорусько-українському кордоні між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі". Ще сотні - в Іванівському районі. Хасиди запевняють, що стоятимуть до кінця. Помремо, кажуть, але прийдемо до Умані до нашого цадика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TUT.BY.

Перші хасиди на білорусько-українському кордоні з'явилися 14 вересня після третьої години дня.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 01

- Спочатку це було кілька сімей. А потім як пішли! Тепер їх вже сотні, вони сидять - і ми з ними, - розповідають українські далекобійники. Вони майже добу не могли перетнути кордон.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 07

- Нас би впустили, але вони (хасиди) повністю блокують рух, то лягають під фури, якщо рушаєш, то кидаються під колеса - і ми не можемо їхати, - скаржаться водії. Їх тут у вівторок вдень було близько двохсот.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 03
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 19
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 05
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 06

Вранці 15 вересня далекобійники ще намагалися жартувати. Але з кожною годиною ситуація загострюється. У деяких в фурах швидкопсувний товар. А скільки ще доведеться стояти на кордоні - невідомо.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 07

Також читайте: Паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені необхідним, - МЗС

Червоний Хрест привіз на кордон для паломників теплі ковдри, намети, воду і чай. Уже домовилися, що молочні підприємства доставлять йогурти і молоко - але з'ясувалося, що молочну продукцію хасиди не вживають.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 08

Військові розгорнули на кордоні польову кухню. У перловку, кажуть, спеціально додали курячу тушонку замість яловичої чи свинячої. Але хасиди від такої їжі відмовилися - сказали, що вона готувалася не на кошерній кухні, і таке вони не їстимуть.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 09

Бенні прилетів з Тель-Авіва до Мінська, потім, як і тисяча його земляків, збирався потрапити до Умані через пункт пропуску "Нова Гута": "Не може бути такого, щоб ми не потрапили в Умань. Ніщо і ніколи не може нас зупинити. в Україні був Майдан - ми їздили в Умань. Навіть коли в Білорусі стався Чорнобиль, ми все одно їхали в Умань до нашого цадика".

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 10

Шмає Фрідману - 21 рік, і 11 років поспіль він їздить до Умані. "Я три-чотири рази на рік до Умані приїжджаю - і я не можу пропустити це свято. Я повинен бути там і буду!"

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 11

Близько 14.00 на кордон приїхав губернатор Гомельщини Геннадій Соловей. За його словами, основна мета: подивитися, чи є на кордоні серед паломників люди, яким потрібна медична допомога - особливо це стосується дітей.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 12

Спочатку у деяких далекобійників зовсім здали нерви і почалися перші сутички.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 07

На щастя, білоруським прикордонникам вдалося умовити паломників відійти від вантажівок і дати їм проїхати.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 14

До речі, територію між пунктами пропусків вже прибирали білоруські комунальники. Допомогло на пару годин.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 15

Далекобійники, нехай і не відразу, але змогли покинути Білорусь. Українські силовики їх випустили.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 16
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 17
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 18

Другу ніч хасиди провели на нейтральній смузі між країнами.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 19

Паломники-хасиди щорічно приїжджають в українську Умань, щоб відсвяткувати іудейський Новий рік (Рош га-Шана, цього року відзначається 18-20 вересня) і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму - цадика Нахмана, який жив в XVIII-XIX століттях. Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у своєму житті побувати на його могилі. І найкращим часом року, коли це можна зробити, вважається Рош га-Шана. Якщо його провести з молитвою біля могили святого, то наступний рік буде дуже щасливим для них, впевнені вони. Раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що приїзд хасидів в цьому році в традиційному форматі неможливий через COVID-19. Цьогоріч через коронавірус 28 серпня Україна закрила кордон - і багато хто з хасидів попрямували у відкриту для всіх Білорусь.

Загалом, за інформацією видання, на території Білорусі зараз застрягли близько 4 тисяч паломників.

Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 20
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 21
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 22
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю 23
Фото: TUT.by

Автор: 

Білорусь (7938) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+63
Я б катував їх салом.
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16.09.2020 08:25
+33
Ізраїль ніби оголосив абсолютний карантин, чи як то
Спробуйте хтось з українців туди поїхати з релігійних міркувань до стіни плачу.
Вас ніхто не пустить.
А цим все можна, бо вони євреї ?
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16.09.2020 08:43
+27
Погранцы, тушонку свинную им выдайте.
Тут недавно один поц мне рассказывал за мой антисемитизм когда в Умани табличку магазин вывесил, что хасиды из за коронавирусна не обслуживаются. Он мне рассказывал, что покупатель всегда прав и даже если нагадит на прилавок. И пугал связами с демпартией. Ауууу, поц, под флагом США, вот твои соплеменники ЗНАЛИ, что вьезд закрыт, но тупо приперлись. И почему Я, как платильщик налогов, должен кормить и поить это гадящае везде и всегда стадо?
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16.09.2020 09:07
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шмуц? это как?
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16.09.2020 10:14 Відповісти
"Шмуц" на идиш - "вонючий". Думаю не сложно понять почему их так называют.
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16.09.2020 10:30 Відповісти
schmutzig..
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16.09.2020 11:14 Відповісти
Такие вот они... мыло не едят - взяли и перекрыли трассу. Молодцы, ага.
Но вера тут даже не ночевала.
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16.09.2020 09:50 Відповісти
пипец, такое впечатление что все пейсатые дегенераты собрались в Белоруссии.
у ни че там създ пей баранов ?
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16.09.2020 09:50 Відповісти
фу, пля....стадо. смотреть гыдко.
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16.09.2020 09:59 Відповісти
Хасіди шумнаю талпою па Бєларуссіі качюют...
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16.09.2020 10:04 Відповісти
чего только не сделают хасиды, чтобы один раз в году набухаться
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16.09.2020 10:05 Відповісти
... еслиб только "набухаться"!!! Ой, я вас умоляю!
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16.09.2020 10:51 Відповісти
Почему мы должны кормить? Потому, что дураки. Вместо того, чтобы организовать нормальные пункты питания за деньги, не готовились к приезду массы людей. О ежегодном паломничестве знали. Ничего не делали, а могли бы заработать на туристах. Довели ситуацию до критической, а теперь вынуждены бесплатно раздавать гуманитарную помощь. Теперь это уже не туристы, а пострадавшие, а с пострадавших деньги брать нельзя.
Теперь они выглядят как свора, и можно над ними смеяться, а смеяться надо над своей тупостью.
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16.09.2020 11:05 Відповісти
Ну почему нельзя организовать как-то? Чтобы и Умани было выгодно.

Взять сборы какие-то в конце концов, предоставить транспорт и отдельное место.
Это религиозный туризм, и для хасидов это жизненно важно.
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16.09.2020 10:21 Відповісти
Хорошая такса на: Спец-мед-контроль, Личную охрану и кашерній хавчик. Платите - и вперед! Да!!! И еще 2 таксі за убор НЕЧИСТОТ, бо ГАДЯТ - не по - деЦЦки!!!
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16.09.2020 10:50 Відповісти
А я-то очень долгое время считал, что евреи - это физически слабы, беспомощные, крайне неприспособленные к трудностям люди.... И вдруг вижу, что это фантастически живучий и выносливый народ...
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16.09.2020 23:36 Відповісти
Ну да......... "физически слабые, беспомощные, крайне неприспособленные к трудностям люди." построили процветающую страну в совершенно непригодном для жизни регионе. Как Вы себе это представляли? Страну, начавшую свое развитие с кибуцев на голой земле.
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17.09.2020 00:10 Відповісти
Проблема в том, что я видел и знал только городских евреев на моём факультете в СПб: физически все были слабые, в очках, с узкими плечами. Вот поэтому и удивляюсь.
Вы-то ведь в Украине видели и других евреев: южных, загорелых, сильных. А в северном СПб они были, за небольшим исключением, все бледные и хрупкие...

Но, в Украине весьма много крепких атлетических евреев типа Дмитрия Гордона. Вот такие и подняли Израиль.
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17.09.2020 00:23 Відповісти
Спорное утверждение, да ладно......... Поверьте, многие эмигранты, которые приехали в Израиль будучи бледными и с узкими плечами довольно скоро превращались в загорелых и широкоплечих. Физический труд способствует кардинальным переменам во внешности в том числе.
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17.09.2020 00:36 Відповісти
Израиль с его каменистой пустыней и жарой - это очень хорошая школа оздоровления и закалки. Насколько я могу судить по фильму В.Познера, в Израиле практически нет депрессивных людей: все весёлые, жизнерадостные и общительные. 70 лет война вокруг, а все тамошние евреи бодро и обаятельно улыбаются.

Одна полная еврейка-экскурсовод с весьма невыигрышной внешностью весело говорила В.Познеру: "У нас тут все оптимисты: оптимизм зависит от того, как относиться к внешней действительности: образно говоря, для евреев зелёный лимон - это возможность сделать шикарный домашний лимонад, а для русских - фу, какая мерзкая кислятина ! "
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17.09.2020 02:18 Відповісти
"...Умрем, говорят, но придем в Умань к нашему цадику..." первая часть предложения очень даже реальная, при таком скоплении пейсатых дебилов.
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16.09.2020 10:26 Відповісти
Не очень понимаю, явное противоречие. 1. Умрем 2. Но придем. Как? Умрут фактически, или виртуально? Уж что-то одно пусть выбирают: или 1. умереть 2. придти (в следующем году)
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16.09.2020 21:10 Відповісти
ТИ БЛ* КАЦАП КОНЧЕНИЙ ?
Скільки вас вибл*дків ботних на форумі розвелося.
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17.09.2020 00:09 Відповісти
Народ що вам ці хасиди зробили ? Цадік для них це як святий для християн. Невже ви не розумієте що в таких антисанитарних умовах поза Уманню вони ймовірніше захворіють ніж якщо їх пропустити в ту Умань ? Ну порушують вони закон України - так вони взагалі живуть по релігійним законам, що в США, що в Ізраїлі. Вже зробіть для них вийняток, вони ж на релігійне свято їдуть, а не на ****** чи побухать. Самі українці їздять в маршрутках та електричках без масок, то чого ви до нещасних хасидів прискіпалися?
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16.09.2020 10:32 Відповісти
Принимай их у себя, в Штатах! Или они не подвержені Ковиду!?
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16.09.2020 10:48 Відповісти
Страдальцы за веру.
Давайте купим умную власть!
Что было проще, Израиль в красной зоне. Тесты на коронавирус при въезде!
Не пускать зараженных и всех, кто приближался к ним ближе 1,5 м. (т.е. всех). Или всех на 14 дней (платную) обсервацию.
Хасидов не пропустим, денег заработаем и в глазах мировой общественности ...
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16.09.2020 10:34 Відповісти
Єто что, какая-то сверхнация, или КАК!? Мало ли Где и Кого пркопали!? Откапівайте, консервируйте (со своим земелей, Члнинім в рассоле - опіт есть) и везите на свою аьма-маТЕРЬ! Ничего....Пусть потусят недельку другую на нейтральной полосе, а уж как совсем завоняются (представляю, какое там сейчас вонидло!) - добро пожаловать назад, к БацЬке! У нас и так КОВИД лютует!
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16.09.2020 10:46 Відповісти
Много разговоров было о перезахоронении, ничего не выйдет, во первых это запрещено еврейскими и хасидскими законами, во вторых цадик их, в завещании написал похоронить себя в Умани, так что надо строить инфраструктуру, и сказать цадику большущее спасибо, за то что по крайней мере часть уманчан всегда будет при работе и при бабле)) .Нет идеальных иностранных туристов, в каждой избушке свои погремушки, английские фаны ломают мебель и дерутся, лапотники дохера пьют рыгают в бассейны и туда-же прыгают в одежде и 3,14здят все, что не так лежит , немцы обсыкают все углы какие находят, хасиды еще не самый жесткий вариант, едут значит везут иностранные бабки, значит делают хорошо государству, надо простосоздавать им условия, чтобы ехало больше, платило больше. Скажем проще, если бы хасиды в Умани каждый год не праздновали свой новый год, то многим уманчанам(коренным украинцам)не за какой хер было бы отпраздновать свой новый год
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16.09.2020 15:36 Відповісти
Полностью согласен! Но, поскольку у нас, как всегда, (включая изнасилование Житомирщині янтарем) все - через... вобщем..."ректально", то на настоящий момент и в ближайшем будущем, кроме горстки обогатившихся арендодателей, свиноматочников - наливаек - лавочников и ... "одиноких и недоцелованніх" горожанок Умани, єти хасидики никакой пользі державе не несут, а вот бардака и растления, ви ПРАВІ, - с избітком. Нужні законі, регламенті и правила а снонешней властью єто - утопия...(((
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16.09.2020 16:13 Відповісти
Не законы и регламенты нужны, а мозги........... Даже в 2014 году не было такого идиотизма с паломниками.
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17.09.2020 00:14 Відповісти
Умань в счастливом ожидании "дарогих гостей", (пусть не смущает дата публикации: ничего не изменилось! )
https://ukraine.fakty.ua/153058-rosh-ashana-v-umani-sdav-zhile-hasidam-hozyaeva-yutyatsya-v-garazhah-i-na-cherdakah - Многие уманчане сокрушаются, что гости сильно мусорят, забывают вовремя выключить воду, газ, электричество, ломают мебель, - говорит Валентина, сдающая паломникам свой дом.
- Мы вынуждены судиться с хасидами, ведь они отобрали у нас дорогу! - вздыхает Павел Науменко из пятиэтажки по улице Пушкина, 21. - Под окнами нашего дома разместили столовую. В прошлом году, затеяв стройку, хасиды каким-то чудом приобрели эту территорию вместе с дорогой. Строили в основном ночью, спать нам не давали. И техника работала, и сами они такие шумные. Теперь и мы, и жители соседних домов будто в резервации - подъезда к нам нет. Ни «скорая» помощь, ни пожарные, ни даже такси не доберутся.
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16.09.2020 10:55 Відповісти
Ти ненавидіш евреїв ?

У Московії в таких людей багато однодумців
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17.09.2020 00:07 Відповісти
Який жах!!!
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16.09.2020 10:59 Відповісти
Вофку надо послать к единоверным братьям,он вмиг разрулит ситуацию.
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16.09.2020 11:07 Відповісти
Похоже, что большинство проблем с хасидами порождено жадностью, ленью и продажностью муниципальной власти Умани.
Жалуетесь на незаконную стройку - но на нее какая-то тварь давала разрешение. И ВЫ эту тварь "за гречку" выбрали. Хасиды дают деньги? Не так ли? И кому? Вашим царькам?
И вы еще жалуетесь, будто не знаете кто виноват. Да б*дь посмотрите в зеркало и лупите себя в лоб.
То, что они мусорят - то спросите у англичан про улицу Пикадили. И сорят и убирают. И никто не вопит. Решают деньги за уборку. Ну берите с них деньги за ущерб. И не царькам, а громаде. И всем будет хорошо.
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16.09.2020 11:21 Відповісти
Беларусский ОМОН, а вы где????
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16.09.2020 12:10 Відповісти
Умань 2015.....Зеля натворив.))))))))
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9374
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16.09.2020 12:21 Відповісти
ТИ ДЕБІЛ ? ЧОГО НЕ ЗНІМАЄШ І НЕ ВИКЛАДУЄШ ПЛОЩІ МІСТ ПІСЛЯ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА КИЇВА, ХАРКОВА ЧИ ЛЬВІВА ?


ТАК ТОБІ СВИНЯЧИТИ МОЖНА, ЦЕ НОРМ, А ІНЩІ ПОВИННІ НА КРИЛАХ ЛІТАТИ ?
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16.09.2020 23:53 Відповісти
дебил? хотя вопрос тут лишний
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16.09.2020 13:28 Відповісти
и снова Умань...
Танці, некошерна їжа від військових і конфлікти з далекобійниками: близько тисячі хасидів застрягли на кордоні України з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1642
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16.09.2020 12:30 Відповісти
И где они столько мусора берут? Неужели,с собой из-за границы привозят в 2-х чемоданах на каждого? Это первое!
Второе,а что,в Умани не принято убирать по утрам улицы дворниками ! Вывозить мусор каждый день или раз в 2-3 дня? Муниципальные власти только деньги с жителей дерут?
Не уверена ,что в Умани без хасидов другая картина! Столько мусора нельзя за пару дней набросать!
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16.09.2020 22:26 Відповісти
Викладуй і далі - може хто повіре що це все хасиди накидали І НЕ ЗАБУДЬ ЗНЯТИ ФУРИ ЗІ СМІТТЯМ ЗІ ЛЬВОВА ЯКІ НА ДНЯХ ЗАТРИМАЛИ В ІНШОМУ МІСТІ
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16.09.2020 23:55 Відповісти
это ли не благодатная среда для антисемитизма
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16.09.2020 12:47 Відповісти
Другая культура.
А вы не знали, что свадьбы у них бывают на помойках. Традиции.
Вам они мешают жить? Будем гордыми голодранцами, босотой?
Не нравится за ними убирать - так запустите китайцев.
Они даже на г*но не обижаются. Они это воспринимают как комплимент (в смысле удобрение). Пикантная подробность, но по старинной китайской традиции гость должен сходить в нужник хозяина. Это уважение. И многие наши маты они не понимают и не обижаются. Могут обидеться на фразу "*бал я твоих восемь поколений".
Другая культура.
Уважайте себя, но не становитесь ксенофобами.
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16.09.2020 13:09 Відповісти
Умань в печали. За эти несколько дней они очень хорошо зарабатывали. В этом году пролёт...
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Гнать, в три шеи надо, этих небритых и немытых хасидов, в свой грёбанный ИЗраиль!! Каждый второй из них больной!!
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16.09.2020 14:21 Відповісти
Помремо, кажуть, але прийдемо до Умані до нашого цадика. Курва, а я думав що зомбі є тільки серед прихожан рпц))))
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16.09.2020 14:25 Відповісти
У дзеркало глянь
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17.09.2020 00:04 Відповісти
Честно говоря их немного жаль, пустите их к этому цадику, создайте условия чтобы они оставляли деньги в бюджет Умани, создайте места поломничества. Но мы на это не способны, только красть и жрать. Чем мы лучше их тогда?
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16.09.2020 14:31 Відповісти
всё там создано учитывая с кем приходится иметь дело. цадик цадиком, а ковид ковидом, если некоторые по 4 раза в год туда ездят, думаю можно в этот раз обойтись 3мя поездками цадики не помрут и не исчезнут так точно
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16.09.2020 14:38 Відповісти
Дальнобойщикам надо было раздать хасидам бело-красные флаги и кричать "Лукашенко в автозак" и сказать, мол только так их впустят в Украину. Через полчаса ОМОН расчистил бы дорогу
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16.09.2020 14:36 Відповісти
В средние века в ров вокруг замка сбрасывались нечистоты, чтоб врагу было не сильно приятно его штурмовать (стоя по шею в говне). Похоже в наши времена для укрепления границы привлекают хасидов...
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16.09.2020 15:16 Відповісти
Если бы кто-то из дальнобоев вкатил бы пару раз в роговой отсек одному из клоунов, остальные разбежались бы как тараканы на автомате. Развели там толерастию.
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16.09.2020 16:23 Відповісти
А ты это по-немецки и громко в Германии заяви,...🤣🤣
На предачки не расчитывай, в немецкой тюрьме хорошо кормят....
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16.09.2020 22:34 Відповісти
21 сторіччя на дворі, а деякі люди все ще з-під каменюки не вилізли.
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16.09.2020 19:06 Відповісти
Другие такому туризму только радовались бы. Да еще и Конгресс США и МИД Израиля просит - это же какой переговорный козырь! Но нет, во всем люту зраду видят.

Судя по обилию сюжетов в СМИ - эти хасыды ламают пугалку о всеобщей пандемии.
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16.09.2020 19:55 Відповісти
Другие -да,радовались бы,,,
Но Зеленский ,по указке ***** , стремится испортить отношения со всеми, кто помогал Украине... Ему нежен дефолт в стране... И сдача Рашке!!!
Не устану повторять: " Украинцы ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ ВМЕСТЕ "
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16.09.2020 22:41 Відповісти
Почему ребенок на фото презерватив жуёт, это кошерно?
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16.09.2020 20:31 Відповісти
это безопасно .
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16.09.2020 23:39 Відповісти
...адЪи иИзраиль...
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17.09.2020 07:09 Відповісти
таки да, все они преЗЕденты...
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16.09.2020 21:33 Відповісти
интересно, это только меня от них тошнит, глядя на эти фотографии?
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16.09.2020 21:54 Відповісти
Нет! Не только вас...
Но вы не видели немеций город Кёльн после фестиваля.....Убирают улицы 2 дня !!
Или Баварию во время "Пивного Фестиваля"...
Зато деньги зарабатываются сумашедшие...
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16.09.2020 22:48 Відповісти
да дело даже не в уборке. Дело в народце, наглые, мерзкие и беспринципные.
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16.09.2020 23:16 Відповісти
Ти про С*к Народу чи ти просто антисеміт і ненавидіш евреїв ?

Таких у Расєї ******* - вони основа черносотенців.
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17.09.2020 00:02 Відповісти
В Ізраїлі строгий карантин, не маєш права відійти від дому більше ніж на 500 метрів. А у нас для якогось зброду "теплые одеяла, палатки, воду и чай, полевая кухня, куриную тушенку вместо говяжей или свиной..." Клоун пошли туди Колю Котлету нехай ще там "Велюр" для хасидів відкриє.
"Сначала это было несколько семей. А затем как пошли! Теперь их уже сотни..." Путін тестує Ваву, і якщо з хасидами номер пройде, то слідом попруть біженці з Азії, як у 2015 араби на Європу.

Аваков, я підкажу тобі, як територію між пунктами пропуску очистити за 15 хвилин. Пусти трішечки того газу, який Януковоч пускав на майданівців, і хасидів як вітром здує та ще й дорогу в Україну забудуть доки жити будуть.
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16.09.2020 22:43 Відповісти
Та ти за беркутню на Майдані, ти за Януковоща ?
І з таким в одній країні доводится жити ...
Не хвилюйся - будеш з холоду і голоду здихати на вулиці десь в Німеччині, бо до людини все вертається те що вона робить і каже.
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17.09.2020 00:00 Відповісти
Дебіл, це мене беркутня овоча труїла газом на Майдані в той час, як падаль кацапська така як ти кликала путіна. Він до тебе прийшов і ті твої заклики до ху*ла тобі вже повернулись у вигляді ОРДЛО. З голоду і холоду здохнеш ти гнидо продажня!
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17.09.2020 00:32 Відповісти
Бачу до тебе так і не дійшло нічого - як відносишься до гостей, так будуть відноситься і до тебе в чужій країні. НЕНАВИДИЩ ЕВРЕЇВ, тоді чим ти краще за кацапа?
На відміну від тебе я ненавиджу те що роблять КАЦАПИ, а ереїв поважаю, як що ти звав Пукіна то це твої проблеми, я його лохом називав ще до анексії Криму.
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17.09.2020 13:43 Відповісти
приехал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей

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В Беларуси нет должности "губернатор" ибо нет губерний .
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16.09.2020 23:37 Відповісти
ТЕ ЩО КОЇТЬСЯ ТО СОРОМ - ЦЕ ЯК ДО ВАС ГОСТІ ПРИЇХАЛИ, А ВИ ЇМ КАЖИТЕ ІДІТЬ ДОДОМУ, ВИ ТУТ НЕ ПОТРІБНІ.
БОГ ЗА ТАКЕ ПИТАЄ З ТОГО ХТО ВІДМОВЛЯЄ У ГОСТИННОСТІ
ЗЕЛЕНІ СВИНІ
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16.09.2020 23:57 Відповісти
натуральне СТАДО ЗАРОСЛИХ НЕБРИТИХ БАРАНІВ!!!!!!!!
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17.09.2020 01:41 Відповісти
грязь, вонь, хамство по отношению к украинцам...
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17.09.2020 05:01 Відповісти
а шо мешает отдать евреям останки этого цадика...и пусть тогда у себя тусят...
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17.09.2020 07:12 Відповісти
уже как то предлагал - но не - останки самим нужны позарез
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19.09.2020 08:03 Відповісти
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