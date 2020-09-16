Дві вантажівки зіткнулися і загорілися на Миколаївщині, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Дві вантажівки зіткнулися і загорілися в Миколаївській області. Унаслідок події загинули дві людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Миколаївської області.
16 вересня о 2:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв".
Встановлено, що зіткнулись вантажний автомобіль з напівпричепом (марка та державний номер встановлюється) з вантажним автомобілем MAN TGA з напівпричепом. Унаслідок ДТП другий автомобіль перевернувся, кабіни обох транспортних засобів зайнялися. Постраждалий водій MAN TGA самостійно вибрався з автівки до приїзду спецслужб, госпіталізації він не потребував. Тіла двох загиблих чоловічої статі (водія та пасажира) співробітники ДСНС деблокували після гасіння.
О 02:30 пожежу локалізували, о 03:00 ліквідували на загальній площі 30 кв. м.
Обставини на місці з'ясовували співробітники правоохоронних органів.
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