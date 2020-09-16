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Новини Фото ДТП
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Дві вантажівки зіткнулися і загорілися на Миколаївщині, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Дві вантажівки зіткнулися і загорілися в Миколаївській області. Унаслідок події загинули дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Миколаївської області.

16 вересня о 2:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв".

Встановлено, що зіткнулись вантажний автомобіль з напівпричепом (марка та державний номер встановлюється) з вантажним автомобілем MAN TGA з напівпричепом. Унаслідок ДТП другий автомобіль перевернувся, кабіни обох транспортних засобів зайнялися. Постраждалий водій MAN TGA самостійно вибрався з автівки до приїзду спецслужб, госпіталізації він не потребував. Тіла двох загиблих чоловічої статі (водія та пасажира) співробітники ДСНС деблокували після гасіння.

О 02:30 пожежу локалізували, о 03:00 ліквідували на загальній площі 30 кв. м.

Обставини на місці з'ясовували співробітники правоохоронних органів.

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Дві вантажівки зіткнулися і загорілися на Миколаївщині, загинули дві людини, - ДСНС 01
Дві вантажівки зіткнулися і загорілися на Миколаївщині, загинули дві людини, - ДСНС 02
Дві вантажівки зіткнулися і загорілися на Миколаївщині, загинули дві людини, - ДСНС 03
Дві вантажівки зіткнулися і загорілися на Миколаївщині, загинули дві людини, - ДСНС 04

Автор: 

ДТП (4471) Миколаївська область (2280) пожежа (4337) ДСНС (5118)


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16.09.2020 09:42 Відповісти
Один з двох заснув напевно
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16.09.2020 09:44 Відповісти
Они грали в "кто свернет раньше"
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16.09.2020 09:50 Відповісти
А це все із за того що в Україні відсутній міжнародний загальноприйнятий закон про роботу і відпочинок водіїв вантаживк від 3,5 тонн. Так само як у Козлостані , там де водії можуть по 20 годин на добу херячити замість 9 за законом
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16.09.2020 09:51 Відповісти
так але ще в Україні нема ******** доріг, зокрема ця "однополосна". Була б двополосна з відбійником посереді наслідки були б не такі страшні
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16.09.2020 10:33 Відповісти
Вы явно не в теме. Большинство дальнобоев соблюдает режим, так как ездят за границу, да и у нас транспортники проверяю. Вчера буквально меня останавливали. Проблема в том что ввели тепловой режим, и днём приходиться стоять, а ночью ехать, да и неадекватна никто не отменял.
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16.09.2020 16:27 Відповісти
Я не в темі що до Украіни але тут у Європі я як раз в темі бо працюю в логістик траспорт бранже , а від укр. водіів мені відомо що в Украіні немає обмежень - скільки можеш стільки ідеш. За тепловий режим не чув але це якась бредова ідея
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16.09.2020 17:35 Відповісти
.https://autotheme.info/news/127742-nachala-plyt-doroga-************-v-ramkah-bolshoj-strojki.html Начала "плыть" дорога, построенная в рамках "Большой стройки".
А тим часом Велике будівництво крадівництво Зелі дає свій результат.)))
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16.09.2020 09:53 Відповісти
 
 