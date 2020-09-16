45 кг бурштину виявили в багажнику 21-річного водія Mitsubishi на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції Рівненщини зупинили позашляховик. Під час поверхневого огляду багажника правоохоронці виявили майже 45 кг бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненщини.

Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 21-річний житель селища Любешів Волинської області, під час спілкування із правоохоронцями почав помітно нервувати. Однак на прохання показати багажне відділення погодився. Під час поверхневої перевірки працівники поліції виявили чотири поліпропіленові мішки, у яких був бурштин різної фракції загальною вагою 45 кілограмів.

Від будь-яких пояснень водій відмовився, як і інші двоє пасажирів, які перебували в позашляховику.

За фактом незаконного перевезення бурштину слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. "Сонячне" каміння поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Транспортний засіб поміщений на територію місцевого відділення поліції.

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