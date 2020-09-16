УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8680 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 375 7

45 кг бурштину виявили в багажнику 21-річного водія Mitsubishi на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції Рівненщини зупинили позашляховик. Під час поверхневого огляду багажника правоохоронці виявили майже 45 кг бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненщини.

Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 21-річний житель селища Любешів Волинської області, під час спілкування із правоохоронцями почав помітно нервувати. Однак на прохання показати багажне відділення погодився. Під час поверхневої перевірки працівники поліції виявили чотири поліпропіленові мішки, у яких був бурштин різної фракції загальною вагою 45 кілограмів.

Від будь-яких пояснень водій відмовився, як і інші двоє пасажирів, які перебували в позашляховику.

За фактом незаконного перевезення бурштину слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. "Сонячне" каміння поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Транспортний засіб поміщений на територію місцевого відділення поліції.

Також читайте: "Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко

45 кг бурштину виявили в багажнику 21-річного водія Mitsubishi на Рівненщині, - Нацполіція 01

Автор: 

Нацполіція (15196) бурштин (509) Рівненська область (1179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чуваки в лесу копают. В багажнике надо копать!
показати весь коментар
16.09.2020 09:51 Відповісти
От каких-либо объяснений водитель отказался, как и другие двое пассажиров, которые находились во внедорожнике.

Значит янтарь ничейный. В таком случае нада было забрать бурштын сибе и отпустить вадилу с посожирами
показати весь коментар
16.09.2020 09:58 Відповісти
Так у нас вже ЗЕ-дебіл оголосив що поборов бурштинову мафію! Чи знову збрехав???
показати весь коментар
16.09.2020 10:00 Відповісти
Поборов. И теперь он сверху на ней удобно разместился.
показати весь коментар
16.09.2020 10:06 Відповісти
Ну вот приплыли!!! Поймают тебя или не поймают- не так важно!!! Ну не поймали бы и что? Купил бы новую машину, новый телек, пожрать итд!!! А потом все равно уходить, а вспомнить то что??? Что не поймали?
Грустно!
показати весь коментар
16.09.2020 10:02 Відповісти
История о том как земрази победили бурштинову мафию. Что там с индексом борща зебилы?
показати весь коментар
16.09.2020 10:27 Відповісти
Де взялися копачі бурштину? Вде рік як все добре і під особистим контролем ЗЕ?
показати весь коментар
16.09.2020 15:30 Відповісти
 
 