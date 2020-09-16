Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки. ФОТОрепортаж

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умань прибув зведений загін поліцейських.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації", - сказано в повідомленні.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко довів до поліцейських основні завдання правоохоронців. Серед них – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.

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Також начальник поліції Черкащини наголосив на дотриманні дисципліни, законності та особистої безпеки під час несення служби в умовах складної епідеміологічної ситуації.

















