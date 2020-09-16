УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 424 31

Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки. ФОТОрепортаж

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана в Умань прибув зведений загін поліцейських.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації", - сказано в повідомленні.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко довів до поліцейських основні завдання правоохоронців. Серед них – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін

Також начальник поліції Черкащини наголосив на дотриманні дисципліни, законності та особистої безпеки під час несення служби в умовах складної епідеміологічної ситуації.

Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 01
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 02
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 03
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 04
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 05
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 06
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 07
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 08
Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки 09

Автор: 

Нацполіція (15196) Умань (242) хасиди (176) Чернігівська область (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
- Вы слышали, таки Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
показати весь коментар
16.09.2020 10:55
+4
- Абрам, допустим, ты нашел целый чемодан набитый деньгами. Что ты будешь с ним делать?
- Ну, кучу денег в плохой чемодан точно не положат! Продам.
показати весь коментар
16.09.2020 11:00
+4
Какая ещё страна кроме Украины, которая рада любую заграницу в жопу целовать, чтобы понравиться, пустила бы к себе этих маланских беспредельщиков, та ещё и в теперешней ситуации? А аж вижу, как тот же Израиль сраной метлой гнал бы сейчас толпы украинских туристов, которым приспичило бы сейчас там покататься.
показати весь коментар
16.09.2020 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну ну, развозите ковид по регионам..и потом что снова за хряки-кабаны в форме полиции?Уже отъелись?
показати весь коментар
16.09.2020 10:53 Відповісти
Це збіговисько ментозаврів відбувається щороку!!! Це звіздець ,вулицею,особливо Пушкіна, неможливо вільно пройти !!!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:07 Відповісти
сколько мы должны терпеть эти оккупационно-колониальные,пушкинско-лермантовские и прочие... названия улиц???? почему не Гонты, почему не Зализняка...? почему не Петлюры, почему не Багряного или Самчука...???
показати весь коментар
16.09.2020 11:12 Відповісти
Доти , доки українці терпітимуть !!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:17 Відповісти
Тоже хотят отпразнывать новый год роху со шана?
показати весь коментар
16.09.2020 10:54 Відповісти
- Вы слышали, таки Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
показати весь коментар
16.09.2020 10:55 Відповісти
- Абрам, допустим, ты нашел целый чемодан набитый деньгами. Что ты будешь с ним делать?
- Ну, кучу денег в плохой чемодан точно не положат! Продам.
показати весь коментар
16.09.2020 11:00 Відповісти
пустить бы их - и так Хоспоть только "свой норот" мочит.? в гоям просто достается как в 33-тьем
показати весь коментар
16.09.2020 10:58 Відповісти
Значит пустит Бубочка родню в Умань? А сам шо, побрезгует приехать понюхать? А как жители Умани голосовали на выборах президента?
показати весь коментар
16.09.2020 10:59 Відповісти
как и все..(кроме Львова) ...я за Смешко...
показати весь коментар
16.09.2020 11:18 Відповісти
В Умані в пошані Матьківщина , нажаль !!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:40 Відповісти
Нічого дивного ,це звичайна процедура з 90-го року !!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:09 Відповісти
А чому не плювати на тих хто дозволяє плювати на себе !!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:54 Відповісти
Адмін сьогодні просто звір))
показати весь коментар
16.09.2020 13:52 Відповісти
Я на себе не дозволяю плювати. А оскільки "держава-це я",значить щось з нашим народом не те. Тому що такі як я в меншості,як виявляється.
показати весь коментар
16.09.2020 13:56 Відповісти
Какая ещё страна кроме Украины, которая рада любую заграницу в жопу целовать, чтобы понравиться, пустила бы к себе этих маланских беспредельщиков, та ещё и в теперешней ситуации? А аж вижу, как тот же Израиль сраной метлой гнал бы сейчас толпы украинских туристов, которым приспичило бы сейчас там покататься.
показати весь коментар
16.09.2020 11:03 Відповісти
более 560 полицейских... еще и из израиля приедут... будут охранять хасидов.... кто заплатит за этот банкет??? из чьего бюджета? из моего? я не согласен.
показати весь коментар
16.09.2020 11:04 Відповісти
из израиля уже шесть (!) приехало и от них толку больше чем от нашего батальйона.
показати весь коментар
16.09.2020 11:17 Відповісти
"молодые", неспособные, недоросли... - пусть учатся у профессионалов.
показати весь коментар
16.09.2020 11:22 Відповісти
560, щось малувато ,в минулі роки більше було !!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:10 Відповісти
в 90-е бухие беркуты один раз в кафе вместо расчитаться с АК в потолок очередь дали....расчитались.
показати весь коментар
16.09.2020 11:16 Відповісти
Привіт, земляче !!))
показати весь коментар
16.09.2020 11:18 Відповісти
098 08 207 44
показати весь коментар
16.09.2020 11:19 Відповісти
"Более 560"? Они не могут посчитать точно личный состав, находящийся в официальной командировке? А если хасиды придушат пару полицейских, то "кто их там считает"? Да?
показати весь коментар
16.09.2020 11:20 Відповісти
Я так понимаю более 560 КОШЕРНЫХ полицейских?
показати весь коментар
16.09.2020 12:27 Відповісти
Ага - все командировки оформлялись только через моэля...
показати весь коментар
16.09.2020 12:33 Відповісти
Скоро на 560 хасидов станет больше.
показати весь коментар
16.09.2020 12:16 Відповісти
 
 