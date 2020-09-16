"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в урядовому кварталі і під Офісом Президента в Києві відбувається акція підприємців "Захисти ФОП".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції виступають проти обмежень бізнесу і на захист мікропідприємництва та спрощеної системи оподаткування, а також на підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993, якими скасовується обов'язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями і закладається основа для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив'язки лімітів "спрощенки" до мінімальної заробітної плати.

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Фото/відео - Олег Богачук