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"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в урядовому кварталі і під Офісом Президента в Києві відбувається акція підприємців "Захисти ФОП".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції виступають проти обмежень бізнесу і на захист мікропідприємництва та спрощеної системи оподаткування, а також на підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993, якими скасовується обов'язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями і закладається основа для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив'язки лімітів "спрощенки" до мінімальної заробітної плати.

Читайте: Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва через масові акції

Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 01
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 02
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 03
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 04
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 05
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 06
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 07
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 08
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 09
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 10
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 11
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 12
Захисти ФОП: підприємці під ОП вимагають скасувати обовязкове використання касових апаратів 13

Фото/відео - Олег Богачук

Автор: 

акція (1455) Київ (19525) підприємці (619) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+24
А фопы так топили за зеленского перед выборами. Теперь твари жрите, то за что проголосовали. Мне вас не жалко.
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16.09.2020 12:14
+14
Ах... Терпіли. Самі ж його й обрали, клоуни.

"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів - Цензор.НЕТ 9488
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16.09.2020 12:19
+12
Жульё привыкшее дурить и государство и потребителей ,им надо ни по одному а по два кассовых аппарата на рыло ...
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16.09.2020 12:23
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Читаю коменти типу "Касовий аппарат - це добре.. і тд..".
Хочеться задати одне питання цим тупакам що пишуть такі коментарі: "А ви читали ці закони...". + Всім хто в танку, з позицією ніби ФОПи не платять податки, зверніться до держстату - за 2019 рік заплачено 158 міліардів гривень податків, це як мінімум 1/3 бюджетів всіх міст в Україні...
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16.09.2020 17:42 Відповісти
Читаю коменти типу "Касовий аппарат - це добре.. і тд..". -- а чем они плохие эти кассовые аппараты?
Почему вы лжёте что ФОПи заплатили 158 миллиардов налогов ? Вам не стыдно лгать ? Может это украинцы заплатили , эти налоги , а не мифические ФОПи ?
Если я в киоске покупаю бутылку минеральной води , то налог кто оплачивает , не я за это воду ? И не я оплачиваю ещё и зарплату этому дармоеду в киоске ? Какая его доля затрат в этой бутылки с минеральной водой ? 0 ?
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16.09.2020 18:44 Відповісти
Современные ФОП, которые не стоят на рынке и не работают с пищеблоком принимают оплату в криптовалюте, потом на лолкалбиткоинс расскидывают доходы по дроповским банковским картам и нет проблем...
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16.09.2020 19:21 Відповісти
Теперь и покупателей это касается! Каждая потраченная вами копейка - проверяется! Злорадствовали дебилы? Ню,ню.

"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів - Цензор.НЕТ 5802
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16.09.2020 20:36 Відповісти
Східна Україна. Алкаш кричить до собаки:

- Шарік, Шарік, іді сюда я тєбє калбаскі дам!
На що пес відповідає:
- По-перше: я не Шарік, а Кулька, а по-друге я вашої собачої мови не розумію!
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16.09.2020 23:26 Відповісти
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому він запитав у діда:
- Діду, а чому там мозок німецький по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний!.. Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
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16.09.2020 23:29 Відповісти
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