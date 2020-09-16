"Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні в урядовому кварталі і під Офісом Президента в Києві відбувається акція підприємців "Захисти ФОП".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції виступають проти обмежень бізнесу і на захист мікропідприємництва та спрощеної системи оподаткування, а також на підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993, якими скасовується обов'язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями і закладається основа для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив'язки лімітів "спрощенки" до мінімальної заробітної плати.
Фото/відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+24 Super Gut
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Хочеться задати одне питання цим тупакам що пишуть такі коментарі: "А ви читали ці закони...". + Всім хто в танку, з позицією ніби ФОПи не платять податки, зверніться до держстату - за 2019 рік заплачено 158 міліардів гривень податків, це як мінімум 1/3 бюджетів всіх міст в Україні...
Почему вы лжёте что ФОПи заплатили 158 миллиардов налогов ? Вам не стыдно лгать ? Может это украинцы заплатили , эти налоги , а не мифические ФОПи ?
Если я в киоске покупаю бутылку минеральной води , то налог кто оплачивает , не я за это воду ? И не я оплачиваю ещё и зарплату этому дармоеду в киоске ? Какая его доля затрат в этой бутылки с минеральной водой ? 0 ?
- Шарік, Шарік, іді сюда я тєбє калбаскі дам!
На що пес відповідає:
- По-перше: я не Шарік, а Кулька, а по-друге я вашої собачої мови не розумію!
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому він запитав у діда:
- Діду, а чому там мозок німецький по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний!.. Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?