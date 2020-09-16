Пам'ятну дошку Георгію Гонгадзе відкрили в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Хрещатику сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки журналістові Георгію Гонгадзе, який 20 років тому був викрадений невідомими, а згодом знайдений мертвим у Таращанському лісі на Київщині.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Меморіальну дошку відкрили на будівлі Національної спілки журналістів України.

На церемонії були присутні співзасновниця і власниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, а також друзі та близькі Гонгадзе.

















Фото - Олег Богачук

Виготовлення меморіальної дошки ініціювала Київська міськрада, автор проєкту - скульптор Василь Маркуш. Робота узгоджена з сім'єю журналіста, зокрема, з Мирославою Гонгадзе.

Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися. ВIДЕОДжерело: https://censor.net/ua/n3219577