Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море. ФОТО
Гідрографічний корабель підтримки десантних і протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise, обладнаний системами збору інформації, увійшов у Чорне море 16 вересня.
Про це повідомив у фейсбуці керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними сайту MarineTraffic, корабель перебуває в Чорному морі. Він прибув з кіпрського порту Лімасол.
Крім того, за даними Клименка, в середу очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).
Раніше в Чорне море увійшли також французький розвідник Dupuy de Lôme (A759) і американський ракетний есмінець (DDG-80) USS Roosevelt.
Не менш 4 кораблів НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань "Кавказ-2020", які відбудуться в кінці вересня.
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а нам, українцям, потрібна підтримка і HMS Enterprise, і всього НАТО...
Спасибо США, Британии и Франции за активизацию по всем направления и четких сигнал Кремлю отказаться от своих планов.