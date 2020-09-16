Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море. ФОТО

Гідрографічний корабель підтримки десантних і протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise, обладнаний системами збору інформації, увійшов у Чорне море 16 вересня.

Про це повідомив у фейсбуці керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними сайту MarineTraffic, корабель перебуває в Чорному морі. Він прибув з кіпрського порту Лімасол.

Крім того, за даними Клименка, в середу очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Раніше в Чорне море увійшли також французький розвідник Dupuy de Lôme (A759) і американський ракетний есмінець (DDG-80) USS Roosevelt.

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Не менш 4 кораблів НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань "Кавказ-2020", які відбудуться в кінці вересня.





