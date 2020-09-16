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Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море. ФОТО

Гідрографічний корабель підтримки десантних і протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise, обладнаний системами збору інформації, увійшов у Чорне море 16 вересня.

Про це повідомив у фейсбуці керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними сайту MarineTraffic, корабель перебуває в Чорному морі. Він прибув з кіпрського порту Лімасол.

Крім того, за даними Клименка, в середу очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Раніше в Чорне море увійшли також французький розвідник Dupuy de Lôme (A759) і американський ракетний есмінець (DDG-80) USS Roosevelt.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море

Не менш 4 кораблів НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань "Кавказ-2020", які відбудуться в кінці вересня.

Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море 01
Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море 02
Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море 03

Автор: 

Велика Британія (5608) корабель (1613) Чорне море (1670) Клименко Андрій журналіст (61)


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Топ коментарі
+10
норм... в Черном море от кораблей и самолетов НАТО -- уже не протолкнуться))
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16.09.2020 13:56
+10
Якісна руцофобія.
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16.09.2020 13:57
+6
Боже-храни королеву.......
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16.09.2020 15:26
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норм... в Черном море от кораблей и самолетов НАТО -- уже не протолкнуться))
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16.09.2020 13:56 Відповісти
гаразд, але чи необхідна для HMS Enterprise підримка богдана яременка, який в стінах парламенту займається своїм сексуальним маніаканством?
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16.09.2020 14:10 Відповісти
Яременку потрібна підтримка тільки свого лібідо, ну... за 100 доларів...
а нам, українцям, потрібна підтримка і HMS Enterprise, і всього НАТО...
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16.09.2020 14:28 Відповісти
Не говори, ходют и ходют, а пуканы полыхают и полыхают
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16.09.2020 14:30 Відповісти
Якісна руцофобія.
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16.09.2020 13:57 Відповісти
підкину руцофобіїЇ: Коли вже нас захопить НАТО??!
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16.09.2020 14:01 Відповісти
Шановний, пан Трамп, моя теща ........... з 2014 року є польовим командиром ІДІЛ. Прошу нанести ракетно-бомбові удари за адресою: ................
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16.09.2020 14:15 Відповісти
Мацква, крембль
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Боже-храни королеву.......
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16.09.2020 15:26 Відповісти
Судя по всему у россиян были планы вторжения в Украину под видом своих учений.
Спасибо США, Британии и Франции за активизацию по всем направления и четких сигнал Кремлю отказаться от своих планов.
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16.09.2020 21:30 Відповісти
 
 