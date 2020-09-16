Силовики провели навчання в Умані: затримали "диверсанта", який нібито "замінував пункт харчування. ФОТОрепортаж
СБУ, Нацполіція і ДСНС провели в Умані напередодні свята Рош га-Шана антитерористичні навчання, під час яких умовний "диверсант" нібито "замінував" пункт харчування.
Про це Управління СБУ в Черкаській області повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За легендою навчань було заміновано пункт харчування паломників, який вміщує до 12 тисяч людей. Учасники тренувань відпрацювали комплекс заходів, спрямованих на виявлення та знешкодження саморобного вибухового пристрою та затримання умовного диверсанта", - сказано в повідомленні.
В СБУ зазначили, що регулярне проведення такі навчальних зборів підвищує рівень взаємодії між різними силовими відомствами.
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+4 Александр Иванов #442761
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+3 Вася Шевченко #371210
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+3 des_104
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