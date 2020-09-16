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Силовики провели навчання в Умані: затримали "диверсанта", який нібито "замінував пункт харчування. ФОТОрепортаж

СБУ, Нацполіція і ДСНС провели в Умані напередодні свята Рош га-Шана антитерористичні навчання, під час яких умовний "диверсант" нібито "замінував" пункт харчування.

Про це Управління СБУ в Черкаській області повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За легендою навчань було заміновано пункт харчування паломників, який вміщує до 12 тисяч людей. Учасники тренувань відпрацювали комплекс заходів, спрямованих на виявлення та знешкодження саморобного вибухового пристрою та затримання умовного диверсанта", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначили, що регулярне проведення такі навчальних зборів підвищує рівень взаємодії між різними силовими відомствами.

Також дивіться: Понад 560 поліцейських з усієї України прибули в Умань для гарантування безпеки. ФОТОрепортаж

Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 01

Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 02
Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 03
Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 04
Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 05
Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 06
Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 07

Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 08
Силовики провели навчання в Умані: затримали диверсанта, який нібито замінував пункт харчування 09

Автор: 

Нацполіція (15202) СБУ (12851) Умань (242) військові навчання (2777) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+4
Это что Умань, на каком языке плакаты?
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16.09.2020 15:15
+3
ой...ну хоть какое-то развлечение для уманчан и прорвавшихся хасидов ))))
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16.09.2020 15:18
+3
может это израильская Умань, а не Черкасская...
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16.09.2020 15:19
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Это что Умань, на каком языке плакаты?
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16.09.2020 15:15 Відповісти
может это израильская Умань, а не Черкасская...
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16.09.2020 15:19 Відповісти
уже таки израильская...
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16.09.2020 15:38 Відповісти
так ждали ж...с хлебомсолью ....с халой с медом ))))
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16.09.2020 15:20 Відповісти
тут все уже на этом языке...анклав .
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16.09.2020 15:37 Відповісти
ой...ну хоть какое-то развлечение для уманчан и прорвавшихся хасидов ))))
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16.09.2020 15:18 Відповісти
деверсант подложил свинью в общепит ))
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16.09.2020 16:08 Відповісти
а шо это за хрень на первой фоте - "UMAN LOVES TRUMP"???
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16.09.2020 15:21 Відповісти
Зарапортовались.
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16.09.2020 15:23 Відповісти
Тому що в Умані більшсть республіканців проживає , от в Жмеринці наприклад такого білборда ******* там демократи
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16.09.2020 15:29 Відповісти
Силовики провели учения в Умани: задержали "диверсанта", который якобы "заминировал" общепит - Цензор.НЕТ 1738
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16.09.2020 15:33 Відповісти
в Меджибожі деми, а респи тут ..правильно!
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16.09.2020 15:40 Відповісти
то ж лет 5 уже как висит..и на нашем сайтиге это обсуждалось..тут и забористее есть лозунги...
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16.09.2020 15:39 Відповісти
То есть условия максимально приближенные?
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16.09.2020 15:22 Відповісти
куда уже максимальней. утром таксист бабусю с больной ногой хотел через блокпост провезти..то непускали правоохоронци.
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16.09.2020 15:42 Відповісти
Нічого собі. На навчаннях не вспів втекти в ліс, а так тікають.
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16.09.2020 16:06 Відповісти
Замінували чим? Некошерною свининою?!
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16.09.2020 16:25 Відповісти
"диверсант" якобы "заминировал" пункт питания."В кошерну їжу кинув кусок свинини! Источник: https://censor.net/ru/p3219666
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16.09.2020 16:27 Відповісти
 
 