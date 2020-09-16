Генерали звикли до "лохів-волонтерів", які лікують зуби військовим за свій рахунок, - лікар Артем Похил. ФОТОрепортаж
Усі звикли до "лохів-волонтерів", які лікують зуби військовослужбовцям за свій рахунок. У деяких військкоматах кажуть: "на війні хоча б зуби полікують".
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив лікар Артем Похил, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ти протягом 6 років вклав стільки часу в роботу з військовими, що можна порівняти з відкриттям мережі стоматологічних клінік. Коли ти щодня бачиш в себе і колег по клініці в розкладі словосполучення "АТО" і це означає, що в кріслі буде чинний військовий або ветеран. Коли ти навіть не рахуєш грошей, які просто течуть у лабораторії або в компанії з продажу імплантатів… Коли бійці на війні чекають саме волонтерів, а не йдуть чомусь у шпиталі. Бо звикли до нормального ставлення", - йдеться в повідомленні.
За словами лікаря, "всім це дуже і дуже зручно".
"Всі вже звикли до "лохів-волонтерів", які безкоштовно лікують зуби і на війні, і в тилу. У деяких військоматах вже так і кажуть: "На війні хоча б зуби полікують". Скільки ще вистачить терпіння, розуміння і грошей у нас, простих приватних лікарів, які своїм часом і силами допомагають - ніхто не знає", - підкреслив Похил.
"Вибачте мені, якщо я невдовзі відмовлю в безкоштовному прийомі в клініці або розмовлятиму про знижки, так іноді вже буває. Ми дуже втомилися", - підсумував стоматолог.
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А говорит он сущую правду именно о генералах, которым за счастье то, что их работу делают волонтеры за свой счет.
А вот это что: " В некоторых военкоматах уже так и говорят: "на войне хотя бы зубы полечат"Источник: https://censor.net/ru/p3219678" ? За УБД идут - знаю, за землей, просто заработать, но вот ни разу не встречала чтоб на войну "за зубами" шли.
Хватит хитромутить и обворовывать армию в надежде что порешают волонтеры!
Так спокойнее?
Ещё и заткнись, будь скромным.
Если ты хочешь помогать, то помогаешь, а помогать и скулить как ты помогаешь и сколько вложи - просто некрасиво. Не хочешь - не помогай, никто не заставляет!!!
Кто помогает, тот его понимает, а вы не вкладываете, поэтому и скромны.
Мы же не хотим, чтобы на честных людях наживались или их использовали? Нет? Или "какая разница"? Я же не знаю ваших взглядов, может, для вас это норм.
Я можу обслуговуватись, щонайменше, в 3-х госпіталях і поліклініках......... И шо??? Дякувати кумові, що він стоматолог, і робить мені зуби.......... Бо також був в 1-й хвилі-лікарем..... А решту людей куди???? І це я говорю за Київ......... А шо робиться в районах, які подалі від центру?????????
Народ же шаровик.
Відразу обідився.
А вместо этого за эти налоги, всякие уроды "мамалюбитскорость" даже грамма патриотизма не проявляют.
Я пенсіонер.
Працюю в офіційній структурі...
+Коли був в ЗСУ отримував ОФІЦІЙНЕ грошове утримання.........
Більшу частину часу провів в "зоні АТО"............
Зі всіх ВИДІВ ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ з мене знімали "військовий збір"....
Це правильно?
Скорее всего нет.
А этот парень покупает все материалы за свой счет. Наверное, мог бы потратить эти деньги на жену и детей. Но, вместо этого, делает и платит за то, что обязано делать государство.
Задницу подняли, дошли до военкомата, подписали контракт- и "балдейте" 3-года))))))
Разве что миллионер/ша? У простых людей деньги на счету и помогают они не смотря на это, а не потому, что они лишние.
Нельзя выезжать 6 лет на волонтерах, "может в консерватории надо что-то подправить".
на суботник загонять не надо, сами прибегают
под шумок спишем суммы, расходники
лафа, поперло на будку, пардон хатынку в конче
шо прохрюкать то хотел?
Можно на энтузиазме, подъеме, патриотизме работать за свой счет. Но если цель не достигается и ничего не меняется, человек "выгорает".
Уходят профессионалы которых "не видят". Они не носят "хабаря", не лижут задницу, в общем не вписываются в структуру управления ВСУ. Да еще к тому же патриоты, что воспринимается здесь как недостаток.
Пока действует поговорка "Наказать невиновных и наградить непричастных" развивается сепсис, способный перейти в гангрену.
Волонтери то, дуже шанована мною група людей, я й сам дещо причасний. Але, на шостому році війни основною задачею волонтерів та добровольців бачу боротьбу за те, аби держава виконувала свої обов'язки і в часності перед тими, хто свої обов'язки перед державою і народом вже виконав. Марно латати дірки в стелі, коли хата горить.
Идет война, мы все платим налоги! Почему раненные не обеспечены всем необходимым?! Мы можем помочь с развлечениями, чтобы его отвлечь, с пирожными со взбитыми сливками, но никак не с самым необходимым, чтобы спасти жизнь раненому бойцу - это уже обязанность государства Украина!