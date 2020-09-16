Генерали звикли до "лохів-волонтерів", які лікують зуби військовим за свій рахунок, - лікар Артем Похил. ФОТОрепортаж

Усі звикли до "лохів-волонтерів", які лікують зуби військовослужбовцям за свій рахунок. У деяких військкоматах кажуть: "на війні хоча б зуби полікують".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив лікар Артем Похил, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ти протягом 6 років вклав стільки часу в роботу з військовими, що можна порівняти з відкриттям мережі стоматологічних клінік. Коли ти щодня бачиш в себе і колег по клініці в розкладі словосполучення "АТО" і це означає, що в кріслі буде чинний військовий або ветеран. Коли ти навіть не рахуєш грошей, які просто течуть у лабораторії або в компанії з продажу імплантатів… Коли бійці на війні чекають саме волонтерів, а не йдуть чомусь у шпиталі. Бо звикли до нормального ставлення", - йдеться в повідомленні.

За словами лікаря, "всім це дуже і дуже зручно".

"Всі вже звикли до "лохів-волонтерів", які безкоштовно лікують зуби і на війні, і в тилу. У деяких військоматах вже так і кажуть: "На війні хоча б зуби полікують". Скільки ще вистачить терпіння, розуміння і грошей у нас, простих приватних лікарів, які своїм часом і силами допомагають - ніхто не знає", - підкреслив Похил.

"Вибачте мені, якщо я невдовзі відмовлю в безкоштовному прийомі в клініці або розмовлятиму про знижки, так іноді вже буває. Ми дуже втомилися", - підсумував стоматолог.

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