СБУ в Мелітополі викрила шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків в Україні та за кордоном. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних і державних банківських установ в Україні та за її межами.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя. У центрі міста вони обладнали підпільний кол‑центр, де "працювало" 54 оператори. Вони, видаючи себе за працівників банків, телефонували клієнтам фінустанов і шахрайським способом отримували від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Для "роботи" з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

За оперативною інформацією, діючи за такою схемою, учасники угруповання викрадали щомісяця понад 3 мільйони у гривневому еквіваленті.

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Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тисяч гривень, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі вилучене обладнання передано для проведення відповідних експертиз.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам злочину.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.