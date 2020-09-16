Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня. ФОТО
Від початку року Міністерство оборони не закуповувало нові сухпайки для армії. Військовим видають сухпайки старого зразка, як "хороша" альтернатива пропонується розробка 2018 року, яку називають новою.
Про це пише у Фейсбуці волонтерка Діана Петреня, інформує Цензор.НЕТ.
"На даний момент ЗСУ мають право закуповувати 3 види сухпайка. 10 євро - старий сухпай, який був у 14 році (залізні банки, 1 вид раціону). 15 євро - новий сухпай, який розробили кілька років тому (реторт-пакети, багато різних раціонів). І 15 норма посилена - все те ж саме, що і в 15, але ще додано хімічний розігрів і трохи більше їжі (додаткова порція м'яса і енергетичних добавок типу шоколаду чи сухофруктів)", - написала Петреня.
Новий сухий пайок
За її словами, від початку 2020 року Міноборони не провів жодного тендеру на закупівлю сухих пайків "15 норма" і "15 посилений". Петреня вважає, що це пояснюється тим, що нові сухпайки на 20-25% дорожчі за старі.
"Були запаси на складах, чомусь, коли були ми в МО, грошей вистачало навіть для запасів цих сухпайків (теж сарказм). Але запаси мають властивість закінчуватися, якщо їх не поповнювати. А отже що? Правильно - МО закуповуватиме дешеві лайнові сухпайки за 10 нормою", - написала волонтерка.
Старий сухпайок
Крім цього, сухий пайок "10 норма" випускає фірма-аутсорсер, яка давно годує армію, і для того, щоб отримати ці пайки, міністерству навіть не потрібно проводити тендер. "Дуже зручно, правда? Особливо зручно для муток, ага", - зазначила Петреня.
Як "хороша" альтернатива сухим пайкам "норма 10" зараз пропонують її розроблений у 2018 році - "кращий за стару "норму" із залізними банками, але без всяких інших булочок типу розігріву, сухофруктів, серветок тощо", - пише Петреня.
"Вийняли цю розробку 18 року і представили як нову", - стверджує волонтерка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зе-наркоман и его "слуги" ничего и не скрывают - грабят страну в открытую!
ПРУФ:
Читаем норма 10 и норма 15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF#Text
===========
По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Источник: https://censor.net/ru/p3219725
Про "достижения" я не слышал, высосано из пальца. Первое фото - 15-я норма, второе фото 10-я
еще раз, для проформы: сейчас зелёные ******** заявляют, что покупка сухпайков - это будет крутое достижение в модернизации армии
==========
я зебобиков не защищаю, но пруф заявления в студию пожалуйста
============
Кстати, 35 бригада стоит на каталоге и кто-то не хило в ООС (бригада сейчас в ООС) наживается на продуктах. Недодают окуенно начиная от тарелок одноразовых и кончая мясом, сгущеным молоком, соком и т.д..
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Буквально за пару дней, появилось несколько отдельных информационных случаев касаемых МО, которые выглядят уже как концепция. Вкратце - готовят ЗСУ - это создание невыносимых условий службы для того, чтобы уставшие и деморализованные люди просто разошлись по домам
Может тогда бы что то начали думать ....
Это ни в коем случае н
е регулярное питание. Это перекус на срок не более 3-х суток.
Норма №15 - полноценное питание для "полевых условий" из рассчета продолжительного многодневного питания. Например для нуля, когда из блиндажа нельзя носа высунуть.
15 норма снимает ограничения 10 (чтоб желудок в трубочку не скукожился). Имхо так как-то.
Автор даже приблизитеньно не в теме.
Хотя если большинство сравнивает мягкое и горькое - они чтото знают, скрывают от ... санитаров.
Состав примерно: банка тушенки 330г, две банки каши с мясом 250г, сухари или несладкие галеты, сахар, чай "три слона". И все.
Проверяющие поднимали вой, когда распоряжением командира части сухпай давали больше чем на 3 суток. Например на 7 суток, если ехать через весь союз. А как иначе? Союз большой.
Даже на "точки" "связистам" (где максимум человек 6 + прапор) выделялись обычные сырые продукты. 15 рацион тогда бы восприняли как "миелофон" из будущего.