Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня. ФОТО

Від початку року Міністерство оборони не закуповувало нові сухпайки для армії. Військовим видають сухпайки старого зразка, як "хороша" альтернатива пропонується розробка 2018 року, яку називають новою.

Про це пише у Фейсбуці волонтерка Діана Петреня, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний момент ЗСУ мають право закуповувати 3 види сухпайка. 10 євро - старий сухпай, який був у 14 році (залізні банки, 1 вид раціону). 15 євро - новий сухпай, який розробили кілька років тому (реторт-пакети, багато різних раціонів). І 15 норма посилена - все те ж саме, що і в 15, але ще додано хімічний розігрів і трохи більше їжі (додаткова порція м'яса і енергетичних добавок типу шоколаду чи сухофруктів)", - написала Петреня.

Новий сухий пайок

За її словами, від початку 2020 року Міноборони не провів жодного тендеру на закупівлю сухих пайків "15 норма" і "15 посилений". Петреня вважає, що це пояснюється тим, що нові сухпайки на 20-25% дорожчі за старі.

"Були запаси на складах, чомусь, коли були ми в МО, грошей вистачало навіть для запасів цих сухпайків (теж сарказм). Але запаси мають властивість закінчуватися, якщо їх не поповнювати. А отже що? Правильно - МО закуповуватиме дешеві лайнові сухпайки за 10 нормою", - написала волонтерка.

Старий сухпайок

Крім цього, сухий пайок "10 норма" випускає фірма-аутсорсер, яка давно годує армію, і для того, щоб отримати ці пайки, міністерству навіть не потрібно проводити тендер. "Дуже зручно, правда? Особливо зручно для муток, ага", - зазначила Петреня.

Як "хороша" альтернатива сухим пайкам "норма 10" зараз пропонують її розроблений у 2018 році - "кращий за стару "норму" із залізними банками, але без всяких інших булочок типу розігріву, сухофруктів, серветок тощо", - пише Петреня.

"Вийняли цю розробку 18 року і представили як нову", - стверджує волонтерка.









