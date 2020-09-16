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Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня. ФОТО

Від початку року Міністерство оборони не закуповувало нові сухпайки для армії. Військовим видають сухпайки старого зразка, як "хороша" альтернатива пропонується розробка 2018 року, яку називають новою.

Про це пише у Фейсбуці волонтерка Діана Петреня, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний момент ЗСУ мають право закуповувати 3 види сухпайка. 10 євро - старий сухпай, який був у 14 році (залізні банки, 1 вид раціону). 15 євро - новий сухпай, який розробили кілька років тому (реторт-пакети, багато різних раціонів). І 15 норма посилена - все те ж саме, що і в 15, але ще додано хімічний розігрів і трохи більше їжі (додаткова порція м'яса і енергетичних добавок типу шоколаду чи сухофруктів)", - написала Петреня.

Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня 01

Новий сухий пайок

За її словами, від початку 2020 року Міноборони не провів жодного тендеру на закупівлю сухих пайків "15 норма" і "15 посилений". Петреня вважає, що це пояснюється тим, що нові сухпайки на 20-25% дорожчі за старі.

"Були запаси на складах, чомусь, коли були ми в МО, грошей вистачало навіть для запасів цих сухпайків (теж сарказм). Але запаси мають властивість закінчуватися, якщо їх не поповнювати. А отже що? Правильно - МО закуповуватиме дешеві лайнові сухпайки за 10 нормою", - написала волонтерка.

Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня 02

Старий сухпайок

Крім цього, сухий пайок "10 норма" випускає фірма-аутсорсер, яка давно годує армію, і для того, щоб отримати ці пайки, міністерству навіть не потрібно проводити тендер. "Дуже зручно, правда? Особливо зручно для муток, ага", - зазначила Петреня.

Як "хороша" альтернатива сухим пайкам "норма 10" зараз пропонують її розроблений у 2018 році - "кращий за стару "норму" із залізними банками, але без всяких інших булочок типу розігріву, сухофруктів, серветок тощо", - пише Петреня.

"Вийняли цю розробку 18 року і представили як нову", - стверджує волонтерка.


Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня 03
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня 04
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня 05
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтерка Петреня 06

Автор: 

армія (3772) Міноборони (7406) ЗСУ (7580) Петреня Діана (7)


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Топ коментарі
+20
Спасибо преЗЕденту зеленскому, шо каждое утро всходит Солнце, потом оно садится и всходит Луна, а еще много звезд, которые бы без преЗЕдента зеленского бы не взошли
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16.09.2020 18:14
+13
ждём от зелёных недоумков заявлений, шо они - открыли, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца
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16.09.2020 18:20
+10
Зачем что-то искать?!
Зе-наркоман и его "слуги" ничего и не скрывают - грабят страну в открытую!
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16.09.2020 18:18
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16.09.2020 18:01 Відповісти
Даже в сухпайке.
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16.09.2020 18:11 Відповісти
Спасибо преЗЕденту зеленскому, шо каждое утро всходит Солнце, потом оно садится и всходит Луна, а еще много звезд, которые бы без преЗЕдента зеленского бы не взошли
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16.09.2020 18:14 Відповісти
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 688
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16.09.2020 18:18 Відповісти
ждём от зелёных недоумков заявлений, шо они - открыли, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца
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16.09.2020 18:20 Відповісти
Зачем что-то искать?!
Зе-наркоман и его "слуги" ничего и не скрывают - грабят страну в открытую!
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16.09.2020 18:18 Відповісти
мыши сожрали 2700 вагонов зерна, а навоза даже тонны не нашли.
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16.09.2020 18:24 Відповісти
Сегодня ВР приняла решение про создание ТСК по вагнеровцам. Сидеть Зеленскому долго придется.
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16.09.2020 18:23 Відповісти
Для зепдрсів ніколи не зрозуміти, що при Пороху почала будуватися Армія, а при ЗЕссикуну її знову почали розвалювати на радість кремлядського карліка!
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16.09.2020 20:02 Відповісти
Вчера Петрову объяснял в Ютубе, что крикуны не знают не только как называются "сухпайки", но и не знают в каких случаях выдается норма 10 и когда норма 15. На прошлой неделе я лично получал ДНПП-П выпущенный 04.2020. Их просто перестали раздавать на право и налево после того, когда тыловики разобрались в каких обстоятельствах какую норму выдавать.
ПРУФ:
Читаем норма 10 и норма 15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF#Text
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16.09.2020 18:10 Відповісти
тебе прямо написали, что то, что работало в 2018 году, в 2020 зелёными ********** демонстрируется как акуенно достижение!
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16.09.2020 18:16 Відповісти
неа. написано, что ДНПП с 2020 года не закупался.
===========
По ее словам, с начала 2020 года Минобороны не провело ни одного тендера на закупку сухих пайков "15 норма" и "15 усиленный". Источник: https://censor.net/ru/p3219725

Про "достижения" я не слышал, высосано из пальца. Первое фото - 15-я норма, второе фото 10-я
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16.09.2020 18:21 Відповісти
пфф, тяжелый случай!
еще раз, для проформы: сейчас зелёные ******** заявляют, что покупка сухпайков - это будет крутое достижение в модернизации армии
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16.09.2020 18:23 Відповісти
сейчас зелёные ******** заявляют, что покупка сухпайков - это будет крутое достижение в модернизации армии
==========
я зебобиков не защищаю, но пруф заявления в студию пожалуйста
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16.09.2020 18:26 Відповісти
так вот же: "в качестве "хорошей" альтернативы предлагается разработка 2018 года, которую называют новой."
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16.09.2020 18:32 Відповісти
закупается на год в перёд или закупки проходят текущим годом ? мне почему то кажется . что в 20г. должны были провести тендер на 21 г . и не позднее июня- июля . а сейчас подъедается по предыдущим .
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16.09.2020 19:57 Відповісти
не знаю. Я пайок получил - специально посмотрел дату выпуска 04.20. Годен до 22 года, месяц не помню
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16.09.2020 20:38 Відповісти
другое дело, когда вместо 15 нормы дают 10, а на верху разницу в бабках воруют, но это другая история.
============
Кстати, 35 бригада стоит на каталоге и кто-то не хило в ООС (бригада сейчас в ООС) наживается на продуктах. Недодают окуенно начиная от тарелок одноразовых и кончая мясом, сгущеным молоком, соком и т.д..
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16.09.2020 18:17 Відповісти
но 10 норма это же вообще говнища, ее не должно существовать. 15 норма это совсем другой уровень, нормальный сухпай на уровне НАТО и Пирятин их в последнее время отлично делал, устранили некоторые вкусовые недостатки предыдущего производителя
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16.09.2020 18:23 Відповісти
говнище, не спорю. Проблема в том, что у нас не богатая страна и экономят на всем, на чем только можно. На прошлой неделе у сеня горели позиции под Горловкой. Я тушить не пошел, потому что знал, что форма у меня на 25% и больше синтетика. А солдатик этого не знал и в результате умер от ожогов.
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16.09.2020 18:29 Відповісти
бедная, не спорю, но почему в 18 примерно году о существовании 10 нормы начали подзабывать? реально, получал кто-то 10ю тогда? по-моему повсеместно перешли на 15ю. а сейчас опять вылазит совковый ужас 10й
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16.09.2020 18:34 Відповісти
дай угадаю: до 18 года пайок мало кто получал вообще. ДБНП (15 норму) я вроде еще в 2017 году получал ОТУ "МАРИУПОЛЬ", причем жрать его можно было постоянно и эти пайки были в изобилии. А потом люди из АТО (ООС) прийдя в ППД начали получать 10ю норму. Я помню тоже возмущался, а потом разобрался что к чему.
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16.09.2020 20:42 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Буквально за пару дней, появилось несколько отдельных информационных случаев касаемых МО, которые выглядят уже как концепция. Вкратце - готовят ЗСУ - это создание невыносимых условий службы для того, чтобы уставшие и деморализованные люди просто разошлись по домам
Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 7551

Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5222

Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5040
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16.09.2020 18:26 Відповісти
ты не поверишь - увольняются
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16.09.2020 18:31 Відповісти
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 6228
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16.09.2020 18:40 Відповісти
Их консервы до сих пор съедобны
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16.09.2020 18:46 Відповісти
Как правило, один раз, но да...
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16.09.2020 18:57 Відповісти
Накормить бы законодателей тем, что мы жрали на передке в 14-м.
Может тогда бы что то начали думать ....
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16.09.2020 18:48 Відповісти
Их не накормить а посадить на такое питание надо, и фин обеспечение такое же дать как они людям, а то некоторых ряхи уже в экране телика не вмещаются от озабоченности за державу!! Пухнут, бедные...
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17.09.2020 09:40 Відповісти
Хуженєбудет? Будєт, ще й як будєт. Спочатку вони задавлять армію, а потім візьмуться за вас, простий нарід.
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16.09.2020 18:55 Відповісти
Так называемая партия "Слуг народа" ворует все. Даже свое название украло из совкового прошлого
Міноборони в 2020 році не закуповувало нові сухпайки, розробку 2018 року намагаються представити як нове досягнення, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 348
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16.09.2020 19:19 Відповісти
..ну не знаю - Говнокомандующая Зеля и её гламурный дермаковый эскорт на свой сухпайок не жалуются, а значит всё вкусно и питательно - в принципе по разжиревшей морде Вошьдя всё видно.. "коли доктор сыт - и больному легче"(с)..(
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16.09.2020 20:11 Відповісти
Уважаемые спорщики. Норма №10 - классический армейский (аварийный) сухой паек.
Это ни в коем случае н
е регулярное питание. Это перекус на срок не более 3-х суток.
Норма №15 - полноценное питание для "полевых условий" из рассчета продолжительного многодневного питания. Например для нуля, когда из блиндажа нельзя носа высунуть.

15 норма снимает ограничения 10 (чтоб желудок в трубочку не скукожился). Имхо так как-то.
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16.09.2020 23:16 Відповісти
Грустно, что написана статья, абсолютно бестолковая.
Автор даже приблизитеньно не в теме.
Хотя если большинство сравнивает мягкое и горькое - они чтото знают, скрывают от ... санитаров.
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16.09.2020 23:44 Відповісти
В советской армии (служил когда-то младшим сержантом) ничего подобного 15 норме не припомню. Солдаты едут на учения, или из части в часть, или сопровождают технику с ремонта, обслуживания или сопровождают секретные "изделия". Им в дорогу выписывается сухпай (сейчас это норма 10).
Состав примерно: банка тушенки 330г, две банки каши с мясом 250г, сухари или несладкие галеты, сахар, чай "три слона". И все.
Проверяющие поднимали вой, когда распоряжением командира части сухпай давали больше чем на 3 суток. Например на 7 суток, если ехать через весь союз. А как иначе? Союз большой.
Даже на "точки" "связистам" (где максимум человек 6 + прапор) выделялись обычные сырые продукты. 15 рацион тогда бы восприняли как "миелофон" из будущего.
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17.09.2020 00:42 Відповісти
Якось друг дав мені на пробу такий набір. Каша і суп нормальні, а сухарі з чорного хліба надзвичайно тверді, якщо необережно їсти зуби поламати можна на раз.
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17.09.2020 13:47 Відповісти
 
 