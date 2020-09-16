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У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці правоохоронці виявили в Херсоні дві онлайн-порностудії. Слідче управління Нацполіції розпочало кримінальні провадження за фактами поширення порнографії і створення місць розпусти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 01

Співробітникам відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, стало відомо, що троє уродженців Дніпропетровської області організували на двох орендованих квартирах у Херсоні онлайн-порностудії. До участі у зйомках зловмисники залучили понад 20 дівчат віком від 18 до 27 років. Через різні інтернет-сайти "моделі" здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту.

"Під час проведення обшуків за адресами вебстудій поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, вебкамери, гроші в сумі близько 200 тис. гривень і так звані сексуальні іграшки", - сказано в повідомленні.

У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 02

У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 03

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У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 04

За даними поліції, за онлайн відеоконтент порнографічного змісту організатори отримували від відвідувачів сайту солідну грошову винагороду. Заробіток "актрис" становив від 40 до 50 відсотків від цієї суми. Загалом місячний дохід вебстудій становив близько мільйона гривень.

У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 05
У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 06
У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція 07

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В даний час проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" і ч.3 ст.302 КК "Створення або утримання місць розпусти і звідництво". Вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри в скоєнні цих злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

Нацполіція (15202) порнографія (110) порностудія (25) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+31
курви! Де касовий апарат?
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16.09.2020 18:21
+29
"уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата."

=======
...що суперечить...
===========
"онлайн-порностудий"

================
тут ключове--" с месячным доходом 1 млн гривен"-мимо ментярського кармана.
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16.09.2020 18:24
+28
Ловіть убивць та корупціонерів,бовдури,а не з онлайн-порностудіями вони борються чи з плантаціями елітних конопель у лісах та болотах.
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16.09.2020 18:27
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курви! Де касовий апарат?
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16.09.2020 18:21 Відповісти
Мусорам більш нічим зайнятися? Не заважайте дєвкам гроші зароБЛЯти.
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16.09.2020 19:14 Відповісти
Когда я вижу идиотские, длиннющие, непроизносимые аббревиатуры(взгляните на первое фото, или откройте свой, если он еще синий, паспорт), сплошь впихиваемые мусорским начальством(больше ни в какой организации такой тупизны не встречал), считаю, что именно так эти уроды и думают, такими же нечленораздельными мыслями.
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16.09.2020 19:39 Відповісти
красивые девчата зарабатывают секс имитациями....какие жестокие преступления....да меньше будет секспреступности на улицах...когда уже уголовный кодекс приведут в порядок и заберут оттуда все эти отрыжки совкового строя, кормушки для правоохранителей.
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17.09.2020 01:04 Відповісти
Они не приведут и не заберут у себя никогда. Забрать у них можем и должны только МЫ!
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17.09.2020 07:15 Відповісти
Ти не зміг кінчити і хочеш повернути кошти?)))
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16.09.2020 19:45 Відповісти
какой ужас.
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16.09.2020 18:21 Відповісти
після візиту зевіслюка, Херсонщина поперла вгору по всіх економічних показниках
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16.09.2020 18:34 Відповісти
да пляха, легализуйте уже порноиндустрию, зебанаты!
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16.09.2020 18:21 Відповісти
И шо - тогда им придется платить налоги...
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16.09.2020 18:35 Відповісти
в нашей стране прям больше нечем занятся, кроме как гонятся за какими-то девахами, продающими свои порноролики
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16.09.2020 18:38 Відповісти
Девахи там на зарплате и ничего не продают.
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16.09.2020 18:41 Відповісти
Просто надо её декриминализировать. Выйти уже из средних веков. Что не запрещено - разрешено.
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17.09.2020 12:42 Відповісти
"уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата."

=======
...що суперечить...
===========
"онлайн-порностудий"

================
тут ключове--" с месячным доходом 1 млн гривен"-мимо ментярського кармана.
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16.09.2020 18:24 Відповісти
100%
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16.09.2020 18:26 Відповісти
Ловіть убивць та корупціонерів,бовдури,а не з онлайн-порностудіями вони борються чи з плантаціями елітних конопель у лісах та болотах.
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16.09.2020 18:27 Відповісти
Отказали им в субботнике
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16.09.2020 18:30 Відповісти
Легалізуйте та хай платять податки. Немає більше чого робити як за хвойдами ганятись?
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16.09.2020 18:29 Відповісти
Ну вот, теперь депутат Кива больше не сможет отвлекаться во время заседаний...
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16.09.2020 18:31 Відповісти
эти девахи, всё-равно, будут работать по своему направлению - либо под крышей мусоров, либо будут распространять видео для дедов по всему миру за бабки через какие-нибудь профили в фейсбуках или еще где!
поразительно другое - в мусарне сидит какой-то потный следак и ишачит по разным порносайтам - выискивает местные "студии" - борцун с п.здами и не стыдно ж этому иплану жить на этой планете
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16.09.2020 18:36 Відповісти
Подруги детства Ермака?
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16.09.2020 18:35 Відповісти
Легализуйте и 20% уже автоматом в бюджет.
Но менты всё мечтают на "субботники" туда ходить...
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16.09.2020 18:36 Відповісти
"и так называемые сексуальные игрушки"

Автор застрял двумя ногами где-то в 70-х годах прошлого века
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16.09.2020 18:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2omIAdSzpGE
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16.09.2020 19:11 Відповісти
Хорошие жопки. Скиньте адрес, как надоите
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16.09.2020 18:44 Відповісти
яб тоже туда разик сходил а может и два)) я все Польшу вспоминаю)) когда мне два меню дали)) одно с пивом другое в девчатами, попил значит я пива и пошел на второй этаж искать комнату номер пять)) снимать стресс после тяжелого труда выданный кассовый чек храню посей день на нём стоимость пива и надпись - комора нумэр пенчь
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17.09.2020 11:07 Відповісти
Наверняка застучала одна из обделенных девах. Вообще это отличный бизнес - webcam girl или просто традиционный гетеротрах. Но надо уважать семейные ценности и бизнес такой должен быть семейным.
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16.09.2020 18:46 Відповісти
Менты, **** храбро выявили и пресекли. Это же сидят здоровые лбы и шарятся по порносайтам. Конечно, это безопаснее, чем преступников ловить. Торговать своим лицом это норм, а сиськи так уже в тюрьму?
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16.09.2020 18:48 Відповісти
Сейчас в тренде вид мошенничества, связанный с операциями на валютном и фондовом рынке.
Доверчивым олухам, предлагают открыть счет, затем пополнить его на символическую сумму в 50-100 долларов.
Естественно гарантируют быстрый и высокий доход.
Но в отличии от "классических" брокерских компаний, единственная цель этого жулья - украсть деньги с клиентского счета.
В Киеве есть несколько крупных "контакт-центров", которые активно занимаются подобным видом мошенничества.
Один из них, находится в бизнес-центре Арена-Сити на Бессарабской площади (около двухсот сотрудников), еще один находится на территории завода "Маяк" на проспекте Бандеры (там народу поменьше, человек сто).
И никого эти кидалы особо не беспокоят, ни полицию, ни киберполицию ни СБУ ни других борцов с ветряными мельницами...
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16.09.2020 18:52 Відповісти
Та обкладіть їх податками- нехай працюють !
Вже дурня якась з тими порнушками.
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16.09.2020 18:53 Відповісти
Сами крышевали - сами повязали видать не сошлись в цене ...
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16.09.2020 19:01 Відповісти
Сєкса у нас нєт!
У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 305
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16.09.2020 19:06 Відповісти
Валюта капает в Украину. Пострадавших нет. Легализовать и все тут.
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16.09.2020 19:15 Відповісти
Не сильно рисковали жизнью, граждане менты? Раненых нет?
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16.09.2020 19:15 Відповісти
Пля,ипугался на первом фрте на переднем плане,шо это было?...Зомби кончила наверяк...
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16.09.2020 19:17 Відповісти
удивительно шо за это ещё кто то платит деньги.
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16.09.2020 19:26 Відповісти
Онлайн найбезпечніше,що не можна дозволити? Або дозволити порно,таке як SEX ART?
В США повно студій,а там оплот демократії.В Європі також дозволено порно,а олнлайн трансляції тим більше.Навіть на Московії не переслідують,за онлайн трансляції.В нас вже не совок.Скільки будуть наживатися люди,подібні комплекцією до Пудріка?
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16.09.2020 19:26 Відповісти
просто наши менты пластилиновые никак не могут смирится, что им не башляют за крышу
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16.09.2020 19:28 Відповісти
Поліціянти нехай краще затримують бандюків,таких як в місті Українка.
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16.09.2020 19:28 Відповісти
Цікаво,скільки дописувачів цензора дивляться порно? Маю на увазі навіть не онлайн трансляції,а звичайного.
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16.09.2020 19:30 Відповісти
І що тобі такого цікавого буде якщо виявиться що переважна більшість?))) стане легше на душі що ти не один?)))
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16.09.2020 19:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/50807 Та не в цьому річ.Просто нехай люди перестануть лицемірити
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16.09.2020 19:58 Відповісти
Власне "порно", щодня дивляться всі, по декілька разів у сортирі, в тому числі і поліцейські... ...
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17.09.2020 06:14 Відповісти
слишком переоцениваешь силы - может тем кому 20-25 часто смотрят...
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21.12.2021 14:34 Відповісти
''так называемые сексуальные игрушки"Источник: https://censor.net/ru/p3219731

Ці іграшки вже не просто іграшки,а високотехнологічні вироби з по.
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16.09.2020 19:33 Відповісти
Наших повно дівчат працює на таких сайтах.Дівчата красиві.
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16.09.2020 19:35 Відповісти
Це вони вміють виявляти, а мережі шпіонів і деверсантів, ворогів нашої держави чомусь ні.
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16.09.2020 19:37 Відповісти
Анал табу?
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16.09.2020 20:30 Відповісти
Тільки для Яременка!
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17.09.2020 06:16 Відповісти
тьфу-ты, долбаная совдепия, никогда там не будет ничего хорошего
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16.09.2020 20:32 Відповісти
А якби не міліонний оборот, то не була б сенсація ?) Вде вкотре читаю ті ж заголовки, тільки про інші області
Тобто читачів має брати жадібна жабна злість?)
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16.09.2020 20:35 Відповісти
Арестом шлюх подменяют аресты коррупционеров. Видимость работы, видимость жизни, видимость государства.... "Fata morgana" Коцюбинський Михайло Михайлович, более ста лет назад написал.....ничего не изменилось.
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16.09.2020 21:12 Відповісти
ой, прям блюстители морали.... а почему не арестован прокурор, орущий что "будет подчиненных **...ть как свиней" и "вы будете выполнять то, что скажу"
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16.09.2020 21:32 Відповісти
сабаківців задавила жаба,
що 1 млн пройшов мимо них..

і тепер депресивно місто втратить попит споживання
на чималеньку суму
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16.09.2020 22:23 Відповісти
сейчас так расширили уголовный кодекс, что на кражи, угоны разбои и грабежи у полиции просто не остается времени. вот и приходится бороться по статьям, которые гарантируют свежую копейку...

и да, прикольно, майор полиции целый день смотрит порнуху, а ему за это деньги платят, а если еще с обнон дружит, то смотрит наверняка укуренный
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16.09.2020 23:16 Відповісти
Без видео и фото доказательств не верю. Новость фейк
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16.09.2020 23:29 Відповісти
Ну, правильно Херсон город порно, бо там раньше было на одного мужика 10 жанчин... А менты, поди, еще и крышуюют ... Кто не верит идет на ментовсско-херсонскую ветку https://censor.net/ru/forum/3069475/veterany_tsn_soedinyayites - там и спросите...
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17.09.2020 01:30 Відповісти
мабуть, менты не захотели поделиться с прокурорами...
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17.09.2020 01:33 Відповісти
только легализация. снижение безработицы, налоги. нехай тыкают дальше.
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17.09.2020 02:00 Відповісти
Капец, так а в чём преступление? В Украине секса нет и быть не может?
Сказали бы, что девчат незаконно удерживали, или насиловали, или махинации проводили, так вроде ж нет. Ну налоги не платили, но вы ж сами, идиоты, не хотите это легализовать. А проституция и порно всегда были и будут, верите ли вы в существование секса или нет.
Ох, нечем заняться кому-то...
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17.09.2020 05:35 Відповісти
Не захотели платить ментам откат. Вот и накрыли целую сеть аж из 2-х студий.
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17.09.2020 08:16 Відповісти
Ошибки, приведшие к печальным результатам:
1) Не уплатили "крыше".
2) Зажали денег на сисадмина.
Громят и громят "порностудии". Скольких посадили?
Никого ??
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17.09.2020 11:03 Відповісти
От дівчатка, не знають чим зайнятися - Шмигаль ж 500 тис. робочих місць створив.
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17.09.2020 13:52 Відповісти
 
 