У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці правоохоронці виявили в Херсоні дві онлайн-порностудії. Слідче управління Нацполіції розпочало кримінальні провадження за фактами поширення порнографії і створення місць розпусти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
Співробітникам відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, стало відомо, що троє уродженців Дніпропетровської області організували на двох орендованих квартирах у Херсоні онлайн-порностудії. До участі у зйомках зловмисники залучили понад 20 дівчат віком від 18 до 27 років. Через різні інтернет-сайти "моделі" здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту.
"Під час проведення обшуків за адресами вебстудій поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, вебкамери, гроші в сумі близько 200 тис. гривень і так звані сексуальні іграшки", - сказано в повідомленні.
За даними поліції, за онлайн відеоконтент порнографічного змісту організатори отримували від відвідувачів сайту солідну грошову винагороду. Заробіток "актрис" становив від 40 до 50 відсотків від цієї суми. Загалом місячний дохід вебстудій становив близько мільйона гривень.
В даний час проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" і ч.3 ст.302 КК "Створення або утримання місць розпусти і звідництво". Вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри в скоєнні цих злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
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...що суперечить...
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"онлайн-порностудий"
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тут ключове--" с месячным доходом 1 млн гривен"-мимо ментярського кармана.
поразительно другое - в мусарне сидит какой-то потный следак и ишачит по разным порносайтам - выискивает местные "студии" - борцун с п.здами и не стыдно ж этому иплану жить на этой планете
Но менты всё мечтают на "субботники" туда ходить...
Автор застрял двумя ногами где-то в 70-х годах прошлого века
Доверчивым олухам, предлагают открыть счет, затем пополнить его на символическую сумму в 50-100 долларов.
Естественно гарантируют быстрый и высокий доход.
Но в отличии от "классических" брокерских компаний, единственная цель этого жулья - украсть деньги с клиентского счета.
В Киеве есть несколько крупных "контакт-центров", которые активно занимаются подобным видом мошенничества.
Один из них, находится в бизнес-центре Арена-Сити на Бессарабской площади (около двухсот сотрудников), еще один находится на территории завода "Маяк" на проспекте Бандеры (там народу поменьше, человек сто).
И никого эти кидалы особо не беспокоят, ни полицию, ни киберполицию ни СБУ ни других борцов с ветряными мельницами...
Вже дурня якась з тими порнушками.
В США повно студій,а там оплот демократії.В Європі також дозволено порно,а олнлайн трансляції тим більше.Навіть на Московії не переслідують,за онлайн трансляції.В нас вже не совок.Скільки будуть наживатися люди,подібні комплекцією до Пудріка?
Ці іграшки вже не просто іграшки,а високотехнологічні вироби з по.
Тобто читачів має брати жадібна жабна злість?)
що 1 млн пройшов мимо них..
і тепер депресивно місто втратить попит споживання
на чималеньку суму
и да, прикольно, майор полиции целый день смотрит порнуху, а ему за это деньги платят, а если еще с обнон дружит, то смотрит наверняка укуренный
Сказали бы, что девчат незаконно удерживали, или насиловали, или махинации проводили, так вроде ж нет. Ну налоги не платили, но вы ж сами, идиоты, не хотите это легализовать. А проституция и порно всегда были и будут, верите ли вы в существование секса или нет.
Ох, нечем заняться кому-то...
1) Не уплатили "крыше".
2) Зажали денег на сисадмина.
Громят и громят "порностудии". Скольких посадили?
Никого ??