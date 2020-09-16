У Херсоні виявлено мережу онлайн-порностудій з місячним доходом 1 млн гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці правоохоронці виявили в Херсоні дві онлайн-порностудії. Слідче управління Нацполіції розпочало кримінальні провадження за фактами поширення порнографії і створення місць розпусти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Співробітникам відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, стало відомо, що троє уродженців Дніпропетровської області організували на двох орендованих квартирах у Херсоні онлайн-порностудії. До участі у зйомках зловмисники залучили понад 20 дівчат віком від 18 до 27 років. Через різні інтернет-сайти "моделі" здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту.

"Під час проведення обшуків за адресами вебстудій поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, вебкамери, гроші в сумі близько 200 тис. гривень і так звані сексуальні іграшки", - сказано в повідомленні.

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За даними поліції, за онлайн відеоконтент порнографічного змісту організатори отримували від відвідувачів сайту солідну грошову винагороду. Заробіток "актрис" становив від 40 до 50 відсотків від цієї суми. Загалом місячний дохід вебстудій становив близько мільйона гривень.







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В даний час проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" і ч.3 ст.302 КК "Створення або утримання місць розпусти і звідництво". Вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри в скоєнні цих злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.