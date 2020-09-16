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Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту. ФОТОрепортаж

На засіданні ВР 16 вересня народні депутати намагалися проголосувати за російську мову в законі про вищу освіту і контролювали свої фінансові витрати.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 01

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 02

Картки для голосування депутатів

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 03

Вказівки як голосувати за законопроєкти в партійному чаті

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 04

Повідомлення в депутатському чаті

\Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 05
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 06

Віцеспікер Стефанчук і Кубів

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 07

Спікер Разумков

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 08
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 09
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 10
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 11
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 12
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 13
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 14
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 15

Глава фракції "СН" Арахамія

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 16

"Слуга народу" Яременко

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 17

"Слуги народу" Корнієнко і Тищенко

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 18
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 19
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 20

Ківа контролює витрачання фінансів

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 21
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 22
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 23
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 24
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 25

Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту 26

Переписка в чаті ОПЗЖ з приводу проваленого голосування про внесення змін до закону про вищу освіту, який розширював використання російської мови

Автор: 

ВР (14994) депутат (1779) російська мова (308)


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Топ коментарі
+56
******** *********** !!))
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16.09.2020 19:54
+55
З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 681
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16.09.2020 20:26
+45
"По русскому языку сели в лужу".

Да лучше бы вы в смолу горячую сели, уроды, и пусть у вас язык раздвоится как у змей.
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16.09.2020 19:58
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******** *********** !!))
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16.09.2020 19:54 Відповісти
Наполеглево та послідовно втілюют мету Росіі в життя !!)))
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16.09.2020 20:03 Відповісти
в следующий раз, перед голосованием законов, выгодных 5-ой колоне рашки, предусмотрительно отправлять всю ОПЗЖопию в ресторан пожрать... зелёных - к плядям
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16.09.2020 20:38 Відповісти
Может лучше пусть ОПЗЖопия пожрет зеленых к плядям и отравится?
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16.09.2020 21:56 Відповісти
Файно!
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16.09.2020 19:54 Відповісти
Почему эти суки без масок и где на них за это штрафы ?
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16.09.2020 19:54 Відповісти
Бажаєшь щоб сіромахи геть зубожніли !!))
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16.09.2020 19:56 Відповісти
Саван уместней будет.
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16.09.2020 20:40 Відповісти
Демарш реваншистів триває!!! Якщо не в двері то в вікно !!))
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16.09.2020 19:55 Відповісти
какие же у них всех быдлянские хари
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16.09.2020 19:57 Відповісти
Мета Росіі перетворити українців в *русскоязичную* бидломасу, на кшталт росєян !!))
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16.09.2020 19:58 Відповісти
"По русскому языку сели в лужу".

Да лучше бы вы в смолу горячую сели, уроды, и пусть у вас язык раздвоится как у змей.
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16.09.2020 19:58 Відповісти
цырк
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16.09.2020 19:59 Відповісти
Було б смішно , якби не було б так сумно !!)))
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16.09.2020 20:01 Відповісти
а пачка карточек депутатских в руках у члена...партии... впечатлила...
где наказание за голосование чужими карточками? совсем берега попутали????
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16.09.2020 19:59 Відповісти
А кто члена накажет?
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16.09.2020 20:06 Відповісти
Паноптикум
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16.09.2020 20:00 Відповісти
По русскому языку сели в лужу, - депутаты 16 сентября не смогли проголосовать изменения в закон о высшем образовании - Цензор.НЕТ 3417
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16.09.2020 20:00 Відповісти
Сели в Лужу , - Та вы из нее и не Вылизали.
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16.09.2020 20:00 Відповісти
мразота
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16.09.2020 20:01 Відповісти
Пліснява, кубло гельмінтів!!))
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16.09.2020 20:09 Відповісти
А в європейських парламентах,також не вилізають з телефонів? Виглядає так,як ніби приматів навчили на кнопки жати.
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16.09.2020 20:02 Відповісти
Чому як ніби, вони і є примати !!))
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16.09.2020 20:05 Відповісти
Ексклюзивні кадри! Тренінг зебіла в Трускавці:

З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 4400
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16.09.2020 23:29 Відповісти
За проголосували ОППОЖОПА и ЗЕБОБНЯ...
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16.09.2020 20:08 Відповісти
///
Кабинет Министров на заседании 16 сентября отменил ограничение размера заработных плат для нескольких ТОП-банкиров - руководителей и членов наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
«Существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», - констатировал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов,
По данным издания, в настоящее время зарплаты у топ-менеджеров указанных госбанков достигают 1 млн грн в месяц. Так, глава набсовета ПриватБанка Шэрон Иски получает 1,68 млн грн в месяц или 20,44 млн гривен в год.
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16.09.2020 20:12 Відповісти
Су....! 1.68 ляма ..бюджет маленького дитсадочка на рік
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16.09.2020 20:39 Відповісти
Пука гроші надав на прийняття закону, а Мертвячук зажав, бо він, як казав Пука:"український націоналіст".
Хто зна, якщо Витя - націоналіст, то Пука - агент ЦРУ с погонялом "Бібліотекар".
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16.09.2020 20:15 Відповісти
Парочка: зедерасты и опозажопники.
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16.09.2020 20:16 Відповісти
А позаду одна московська огидна пика !!)))
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16.09.2020 20:19 Відповісти
Я в шоке...Так за руцкий язык пытались даже голосовать? Это язык агрессора с которым Украина ведет войну! Неужели тем придуркам из Рады это неизвестно? У меня нет слов чтобы высказать все что я думаю про теперешнюю власть...
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16.09.2020 20:19 Відповісти
Нет слов, одни междометия !!))
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16.09.2020 20:44 Відповісти
От чому сбу не арештовує отих депутан за антиукраїнські пропозиції ?
Невже в їхніх діях не криється спроба державної зради ?
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16.09.2020 20:21 Відповісти
Тому що в СБУ такі самі. Є там ще якась кількість патріотів, але керівництво все таке як баканов.А баканов, як його дружбан. Мені соромно за нарід, бо вони вибрали до влади людей, які навіть не знають нашої історії, не знають нашої культури, вони живуть традиціями здохлого совка. То що ми з ними побудуємо?
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16.09.2020 20:29 Відповісти
Зла не хватает за новость............ Устроили фотосессию, вместо того, чтобы хотя бы дать номер поправки. Не могу найти текст и что там хотели впихнуть в закон об образовании.
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16.09.2020 22:56 Відповісти
Сьомий рік кацапська наволоч вбиває українців на українській землі, а ця паскудь голосує за навчання молоді кацапським ізиком. Ну от реально ... Люди, кого ви вибрали? Це ж вороги.
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16.09.2020 20:22 Відповісти
В законе не написано, что учеба будет вестись по-русски!

ГО "Мова об'єднує":

"Виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Виш може запровадити викладання більшості чи всіх дисциплін англійською "за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою".

Таким чином, виші можуть навчати іноземних студентів українською, англійською, а в разі потреби й іншими мовами ЄС", - йдеться у повідомлені.

В громадській організації наголошують, що близько 90% іноземних студентів, що вступають до наших вишів, - громадяни країн, які ніколи не були в складі СРСР (переважно держав Азії й Африки), вони не знають російської мови.
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16.09.2020 20:37 Відповісти
В законі створюються лазівки для рос. мови, і про це також казали в ГО "Мова об'єднує", але ти чомусь це приховав у своєму пості.
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16.09.2020 21:51 Відповісти
У тебя есть возможность открыть правду, покажи что я скрыл?
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16.09.2020 22:59 Відповісти
https://www.facebook.com/zakonpromovu5670/posts/881864408888459
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16.09.2020 23:30 Відповісти
С каких пор русский язык стал языком ЕС? Тут что-то другое, речь о какой-то поправке идет, а текста или ссылки на нее нет в статье.
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16.09.2020 22:59 Відповісти
вони й зараз мають право і без тих змін викладати іноземною в т.ч. англійською, що й роблять деякі і ніяких додаткових змін для цього не треба в законах.
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18.09.2020 07:45 Відповісти
Хіба ж тупоголове хохляцьке бидло розуміє за кого голосує?
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17.09.2020 01:14 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZVeVCAaI9OuFQlR5y-neejnMWTqyECHVk8VTjGBWrdmQSDCuI3M3O1XuLwpj3V8iP2zFyYwf_ET0u_S4GA8n8l_uxdE1ZOSa_pi_CygCog5v4JYy1-*******************************************-_Oy4so_JcFSK06UX2TNWQn9rUXuzDvx8sqMo&__tn__=-]C%2CP-y0.g-R
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZVeVCAaI9OuFQlR5y-neejnMWTqyECHVk8VTjGBWrdmQSDCuI3M3O1XuLwpj3V8iP2zFyYwf_ET0u_S4GA8n8l_uxdE1ZOSa_pi_CygCog5v4JYy1-*******************************************-_Oy4so_JcFSK06UX2TNWQn9rUXuzDvx8sqMo&__tn__=-]C%2CP-y0.g-R Дмитро Ярош


Дивлюсь на цифри проекту Бюджету на 2021-й рік...

Не претендую на суперфахову обізнаність, але збільшення фінансування бюрократичного та правоохоронного апарату, в умовах Війни за Незалежність та при Пандемії - це повний капець! (Уникаю російських матюків...)

- Сектор Національної безпеки і оборони - реальні мінуси...

- Освіта як головна запорука розвитку української нації та держави - без будь-яких перспектив...

- Охорона здоров'я мого Народу - «хай виживають «хохли» як можуть»...

- Культура - «95-й квартал», «вєрка сердючка», «шароварщина», «русскіє-народниє» і «нетрадиційні»...

Ці "хлопчики і дівчатка", «андрюши і маши», «льоні та вітольди», корумповані веселунчуки та найголовніше, деколи «обдовбані» невідоме чим, «Вови», що під час Війни, опинилися на владному Олімпі, все ж, вирішили спробувати «тихою сапою» ліквідувати нашу Державу Україну...

Такий у мене висновок із їхнього бюджетотворення, зовнішньополітичного капітулянства і внутрішньодержавного хаосу...

Та, у цих «гавриків» нічого не вийде. Бо, достатньо в Україні Патріотів, готових віддати свої життя, боротися і перемагати, Жити в ім'я самостійності та соборності нашоі Батьківщини...

Переконаний у цьому.

Все буде Україна!
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16.09.2020 20:23 Відповісти
З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 681
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16.09.2020 20:26 Відповісти
А як ненависні до України вороги "за смерть" і "слуги малоросів і Бень" бажали перевести навчання на російську. Навіть після того, як обіцяли це не робити. 73% дурнів зрозуміли кого ви привели до влади? Ви привели слуг малоросів, тільки вони наділи одежу зеленого кольору, а всередині вороги.
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16.09.2020 20:26 Відповісти
Почему майдана нет до сих пор?
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16.09.2020 20:38 Відповісти
А чому "нет"? На Сході засрашки аж гримить, в Білорусі ггимить, що Вам ще потрібно. Це вже почалося там, де має бути і менше сюди будуть сувати свій ніс москалики. Тушіть у себе.
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16.09.2020 20:43 Відповісти
За кацапську мову ?
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16.09.2020 20:51 Відповісти
Коли за порєбріком почнуть відкривати українські школи, тоді можна буде пообіцяти розглянути питання. Через 20 років.
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16.09.2020 20:38 Відповісти
Я б навіть сказав що сіли на "бутытку" а не в калюжу...
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16.09.2020 20:42 Відповісти
Бутылка была в луже )))))
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16.09.2020 20:49 Відповісти
Як дійшло до того шо вся ота ***** шобла влізла до Верховної Ради України?!!
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16.09.2020 20:44 Відповісти
Це питання до 73% -ого лохтората !!))
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16.09.2020 20:48 Відповісти
Російською мовою можна говорити, але неможливо нічого сказати.
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16.09.2020 20:53 Відповісти
Хотів би побачити розкладку голосів у цьому питанні.
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16.09.2020 20:54 Відповісти
Зажопинці та зелена пліснява за !!))
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16.09.2020 20:56 Відповісти
Так чому тоді не пройшло?
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16.09.2020 21:04 Відповісти
Гадаю що не всі *за* !!))))
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16.09.2020 21:17 Відповісти
Було 210 за. Не вистачило 16 голосів. Було багато відсутніх депутатів, якби не це, закон би прийняли.
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16.09.2020 21:53 Відповісти
я вважаю, що координатори дофіга грошей стирили, думали шо і так лохи проголосують.Надіюсь не треба пояснювати, що коли щось голосується, завжди є зацікавлена сторона ?
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16.09.2020 21:39 Відповісти
Було 210 за. Не вистачило 16 голосів. Було багато відсутніх депутатів, якби не це, закон би прийняли.
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16.09.2020 21:52 Відповісти
Хотів би побачити розкладку голосів у цьому питанні.
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16.09.2020 20:59 Відповісти
«Люди, которые говорят на русском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-русски нельзя выразить ничего великого."
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16.09.2020 21:04 Відповісти
З російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 4738
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16.09.2020 21:10 Відповісти
Их нужно не садить в лужу, а утопить в ней.
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16.09.2020 21:14 Відповісти
Щоб вони усi повиздихали
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16.09.2020 21:27 Відповісти
кодло неукраїнське.
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16.09.2020 21:51 Відповісти
Списки всіх хто голосував в студію.Україна має знати зрадників батьківщини.
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16.09.2020 22:03 Відповісти
Открыто украинофобы действуют против Украины в украинской ВР за налоги украинцев.
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16.09.2020 22:41 Відповісти
Журналісти молодці.
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16.09.2020 22:42 Відповісти
Вице-спикер Стефанчку и Кубив

Молдаванин что ли ?
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16.09.2020 23:18 Відповісти
Всех дамбасов отыметь в очко!
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17.09.2020 00:27 Відповісти
ШЕСТЁРЫ - ДЕПУТАТЫ ))) УБИВАТЬ ВРАГОВ НАРОДА НЕОБХОДИМО !!!
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17.09.2020 00:36 Відповісти
Твари. Сборище аморальных уродов, продающих страну
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17.09.2020 00:53 Відповісти
Не в лужу!
Наехали на камень преткновения.
Главное, не потерять подвеску.
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17.09.2020 10:51 Відповісти
Хто не знає, переглядаючи переписку нашої еліти може подумати, що фото зроблені в Думі а не у ВРУ.
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17.09.2020 13:42 Відповісти
так зажопы - латентные патриоты, такие же как петька, тоже под легендой работают
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17.09.2020 18:42 Відповісти
вечно с какими-то стаканчиками, мороженым, я предлагаю поставить там буфет, шоб они жрали не выходя из зала, не тратили время,через сектор прошел - хопа!! и купил, удобно
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17.09.2020 18:46 Відповісти
Дорж Бату (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Dorje Batuu), справжнє ім'я Андрій Васильєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Андрей Васильев) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F бурятсько -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F монгольського походження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83#cite_note-Dorje_Batuu_bio-1 [1] З 2011 року живе та працює в США.

закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Бурятський державний університет за спеціальністю історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83#cite_note-9 [9]

Частину своїх творів пише виключно українською (в США велика , відкрита українська діаспора)
На питання, чи пише російською, відповів - вже її забуваю бо в цивілізованому світі вона нікому не потрібна..
Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту - Цензор.НЕТ 693
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17.09.2020 20:21 Відповісти
 
 