Щодо російської мови сіли в калюжу, - депутати 16 вересня не змогли проголосувати зміни в закон про вищу освіту. ФОТОрепортаж

На засіданні ВР 16 вересня народні депутати намагалися проголосувати за російську мову в законі про вищу освіту і контролювали свої фінансові витрати.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Віцеспікер Стефанчук і Кубів

Спікер Разумков

















Глава фракції "СН" Арахамія

"Слуга народу" Яременко

"Слуги народу" Корнієнко і Тищенко







Ківа контролює витрачання фінансів











Переписка в чаті ОПЗЖ з приводу проваленого голосування про внесення змін до закону про вищу освіту, який розширював використання російської мови