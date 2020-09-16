В Яворівському районі на Львівщині оголошено день жалоби після трагічної смерті воїна Романа Червінського, який підірвався на гранаті в зоні ООС

Вночі 16 вересня внаслідок вибуху гранати загинув український воїн Роман Червінський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Яворівська ОДА в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "На Яворівщині непоправні втрати. 16 вересня 2020 близько години ночі перебуваючи в бліндажі підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого зазнав травми несумісної з життям.

Червінський Роман Ярославович, 29.07.1991 року народження. Житель м.Яворова, призваний на військову службу в 2011 році.

У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиською ОРВК і проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Висловлюємо щирі слова співчуття батькам, брату, рідним і близьким з приводу непоправної втрати Червінського Романа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один воїн, - штаб ОС