В Яворівському районі на Львівщині оголошено день жалоби після трагічної смерті воїна Романа Червінського, який підірвався на гранаті в зоні ООС
Вночі 16 вересня внаслідок вибуху гранати загинув український воїн Роман Червінський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Яворівська ОДА в Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "На Яворівщині непоправні втрати. 16 вересня 2020 близько години ночі перебуваючи в бліндажі підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого зазнав травми несумісної з життям.
Червінський Роман Ярославович, 29.07.1991 року народження. Житель м.Яворова, призваний на військову службу в 2011 році.
У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиською ОРВК і проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Висловлюємо щирі слова співчуття батькам, брату, рідним і близьким з приводу непоправної втрати Червінського Романа".
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