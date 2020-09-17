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"Укрзалізниця" від початку року перевезла майже 12 млн пасажирів, найпопулярніше сполучення - між Києвом і Харковом. ІНФОГРАФІКА

Від початку року потяги внутрішнього сполучення перевезли 11,8 мільйона пасажирів. Третина з них (3,9 мільйона) подорожували в літні місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, від початку року в сполученні Київ - Харків - Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів, Київ - Львів - Київ - 437,7 тис., Київ - Дніпро - Київ - 388,9 тис., Київ - Одеса - Київ - 295,7 тис. Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян", - наголошується в повідомленні.

При цьому на сьогодні по Україні курсує 842 приміських і 72 пари пасажирських поїздів. Зняли з маршрутів 5 пар сезонних поїздів.

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Укрзалізниця від початку року перевезла майже 12 млн пасажирів, найпопулярніше сполучення - між Києвом і Харковом 01
Фото: УЗ
 

Автор: 

Київ (19515) Укрзалізниця (6857) Харків (5613) пасажиропотік (577)


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17.09.2020 00:27 Відповісти
Сногсшибательная аналитика. Инфографика вообще шедевр. Вот может же УЗ, а вы сомневались
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17.09.2020 01:34 Відповісти
да уж...
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17.09.2020 07:08 Відповісти
 
 