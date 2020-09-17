"Укрзалізниця" від початку року перевезла майже 12 млн пасажирів, найпопулярніше сполучення - між Києвом і Харковом. ІНФОГРАФІКА
Від початку року потяги внутрішнього сполучення перевезли 11,8 мільйона пасажирів. Третина з них (3,9 мільйона) подорожували в літні місяці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Найпопулярнішими напрямками поїздок залишалися сполучення між обласними центрами. Так, від початку року в сполученні Київ - Харків - Київ перевезено 498,9 тис. пасажирів, Київ - Львів - Київ - 437,7 тис., Київ - Дніпро - Київ - 388,9 тис., Київ - Одеса - Київ - 295,7 тис. Поїздами приміського сполучення скористалися 33 млн громадян", - наголошується в повідомленні.
При цьому на сьогодні по Україні курсує 842 приміських і 72 пари пасажирських поїздів. Зняли з маршрутів 5 пар сезонних поїздів.
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Igor Budnik #285429
показати весь коментар17.09.2020 00:27 Відповісти Мені подобається 2
trawler_tug
показати весь коментар17.09.2020 01:34 Відповісти Мені подобається 2
Mora Zfayfer
показати весь коментар17.09.2020 07:08 Відповісти Мені подобається 0
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