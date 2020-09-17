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Новини Фото ДТП
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Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

На перехресті Липської та Інститутської в Києві сталася аварія за участю сина Нестора Шуфрича.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися два автомобілі. Автомобіль Sang Yong їхав з вулиці Липської, не пропустив на перехресті Mercedes, за кермом якого був син Шуфрича, Нестор Несторович", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пабліку, постраждалих унаслідок ДТП немає. Однак пошкоджено автомобілі.

Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 серпня 2017 року син народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобілі Bentley на пішохідному переході на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва збив пішохода. Потерпілий був госпіталізований з численними травмами. Поліція відкрила за фактом ДТП кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ 02

12 грудня 2018 року Верховний Суд відмовився задовольняти скаргу прокуратури, яка хотіла позбавити водійських прав сина нардепа Нестора Шуфрича за вчинення ним ДТП у центрі Києва. Відповідну постанову Касаційний кримінальний суд Верховного Суду ухвалив 4 грудня.

Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ 03

Таким чином, залишено без змін вирок Шевченківського райсуду Києва і постанову столичного Апеляційного суду, які присудили Нестору Шуфричу-молодшому три роки позбавлення волі і звільнили його від покарання з випробувальним терміном на 1 рік.


Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ 04

Автор: 

ДТП (4473) Київ (19541) Шуфрич-молодший (5)


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Топ коментарі
+44
Как уже задолбали эти рыги с отпрысками.
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17.09.2020 14:08
+24
как говорится, да здравствует наш верховный суд, самый справедливый суд в мире..., перед законом все равны, но некоторые, конечно, ровнее...
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17.09.2020 14:08
+21
Це наслідок того, що шуфрич старший вже ХЗ (давно) не отримував звіздюлів.
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17.09.2020 14:11
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Снова на пешеходном переходе: в центре Киева произошло ДТП с участием сына Шуфрича, - СМИ - Цензор.НЕТ 3419
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17.09.2020 14:11 Відповісти
Права купил, ездить не купил
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17.09.2020 14:15 Відповісти
так вродь как сцанг-йоунг нарушил, не? )))
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17.09.2020 15:12 Відповісти
а какая разніца?
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17.09.2020 15:13 Відповісти
В статье достаточно иезуитски сказано - не пропустил. Не пропустил, понимаешь!
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18.09.2020 00:51 Відповісти
Не виходить при такому розташуванню авто. Як шухреня взагалі опинилось на Липській?. Там тіки один варіант намальовується. Кореєць стояв перед Інститутською (пропускав) і в нього впаркувався шухреня, який обганяв когось зправа по Інститутській (із заїздом на Липську на перехресті).
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18.09.2020 14:12 Відповісти
На права денег хватило, на на извилину в голове нет ещё возможности приобрести.
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17.09.2020 22:02 Відповісти
У нее два (!) сына уже ничего не нарушают. На очереди шлюхфрыч
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17.09.2020 14:15 Відповісти
И желательно побыстрее.
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17.09.2020 14:17 Відповісти
Семен Семенович!
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17.09.2020 14:07 Відповісти
как говорится, да здравствует наш верховный суд, самый справедливый суд в мире..., перед законом все равны, но некоторые, конечно, ровнее...
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17.09.2020 14:08 Відповісти
Как уже задолбали эти рыги с отпрысками.
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17.09.2020 14:08 Відповісти
Смотрю на фото и не понимаю, как он там мог не пропустить. Они чего парковаться ломанулись одновременно ?
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17.09.2020 14:08 Відповісти
Мерседес и какой то санг янг, что не видит кто едет?
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17.09.2020 14:11 Відповісти
Причем припарковались на пешеходном переходе. Обычно так паркуются депутаты. Видать сынок взял от папы не только всемирную тупость, но и манеру вождения.
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17.09.2020 17:08 Відповісти
При такому розташуванні авто тіки один варіант намальовується. Кореєць стояв перед Інститутською (пропускав) і в нього впаркувався шухреня, який обганяв когось зправа по Інститутській (із заїздом на Липську на перехресті).
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18.09.2020 14:13 Відповісти
Судью на мыло!
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17.09.2020 14:08 Відповісти
Таке враження, що два пішоходи на автівках не поділили зебру.
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17.09.2020 14:09 Відповісти
Це ж треба..., одна думка минута в минуту
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17.09.2020 14:15 Відповісти
З мови зняли.
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17.09.2020 14:27 Відповісти
Це наслідок того, що шуфрич старший вже ХЗ (давно) не отримував звіздюлів.
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17.09.2020 14:11 Відповісти
Шото не везёт этому рыгоаналогу
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17.09.2020 14:14 Відповісти
Шось вони до перехрестя не доїхали. І, да, шухріч давно не пижжений.
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17.09.2020 14:14 Відповісти
Снова на пешеходном переходе: в центре Киева произошло ДТП с участием сына Шуфрича, - СМИ - Цензор.НЕТ 2868
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17.09.2020 14:19 Відповісти
Смотри не перепутай дорогу с переходом, Кутузов!
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17.09.2020 14:21 Відповісти
По Кутузова "косит"!
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17.09.2020 14:35 Відповісти
Це повинен бути звичайний стан всіх шуфричів
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17.09.2020 16:54 Відповісти
предлагаю набить е..ло Шуфричу старшему, младшему все равно, а старшему приятно что не забывают
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17.09.2020 14:14 Відповісти
батя все порешает
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17.09.2020 14:15 Відповісти
Как ни крути, но шлюхрыч должен быть опижжен
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17.09.2020 14:17 Відповісти
кто пасмел сынушуфрича дорогу не уступить??? совсем охамели...
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17.09.2020 14:17 Відповісти
Судя по фото,Шуфрич ехал не по Институтской,а по пешеходному переходу.Поэтому кореец не обязан был его пропускать.Значит Шуфрич-младший виноват и должен рассчитаться.Давно пора у него забрать права,будет одним дебилом меньше на дороге
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17.09.2020 14:17 Відповісти
Два дебила -- это сила.
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17.09.2020 14:18 Відповісти
Слава Богу пешеходы успели с перехода разбежаться, и не создать ему препятствие для парковки на пешеходном переходе.
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17.09.2020 14:18 Відповісти
по видео, он не при делах. ну в этом случае
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17.09.2020 14:19 Відповісти
Что машинка на радиоуправлении?
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17.09.2020 14:19 Відповісти
ОПЗЖ ежедневно макает Зеленского в дерьмо. ОПЗЖ догоняет "слуг" по рейтингам.......Поэтому, сын Шуфрича в этот раз получит пожизненное....
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17.09.2020 14:22 Відповісти
Шутишь? Младшенького Шуфрича даже прав не лишат
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17.09.2020 14:27 Відповісти
Давно не пи**женный папаша плохо влияет и на сынка.
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17.09.2020 14:22 Відповісти
Рецидивист...
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17.09.2020 14:24 Відповісти
шлюхрич забыл знак крутэлыка на авто наклеить вот и не пропустили его
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17.09.2020 14:25 Відповісти
интересно, эску папа дал покататься или сынок такой офуенно талантливый, что сам заработал?
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17.09.2020 14:31 Відповісти
Ну так Мерседес круче. А какой то Сангйонг должен был уступить дорогу АндазначнА. В чем проблема то? ШуХрыч не винАват, мля...
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17.09.2020 14:33 Відповісти
Семья ходячих катастроф!
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17.09.2020 14:35 Відповісти
Батько шлюхрич і досі не розрахувався з черкаськими бомжами, які у 2000 році вибрали його в "народні" злодії в законі і яким він пообіцяв заплатити по 20 гривень.
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17.09.2020 14:43 Відповісти
Це ж треба стільки насрати щоб тебе хотіли пи*дити тільки за прізвище.
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17.09.2020 14:52 Відповісти
яблоко от яблони,шо один идиот от мусорных бачков ни чему не научился,шо второй семимесячный кандидат в те же бачки.
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17.09.2020 15:13 Відповісти
триперный рыговысерок
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17.09.2020 15:33 Відповісти
Шуфричу пора кой-чего оторвать, чтобы уроды не плодились.
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17.09.2020 16:50 Відповісти
Сбил человека на пешеходном переходе с травмами,а ему освобождение от наказания,ни хрена себе потроховская система правосудия сработала.
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17.09.2020 18:34 Відповісти
Мастерство, как грится, не пропьешь!
Интересно только это сыночка автомобиль, или папа дал покататься?
Хотя в сравнении с прошлом ДТП, в котором он был на Бентли - его явно "поставили в угол" и дают теперь менее статусную машину
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17.09.2020 20:05 Відповісти
Опять Кутузов младший вляпался. Пора для папашки выделить материальную помощь от державы.
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17.09.2020 21:59 Відповісти
Занятно.
Молодого подонка, приговорили в 2017 году к трем годам лишения свободы, с отсрочкой приговора на 1 год.
По логике, этот мерзавец должен был в данный момент отбывать тюремное наказание.
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17.09.2020 22:12 Відповісти
скільки ще треба дтп щоб шухри чанарешті посадили ?
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17.09.2020 22:34 Відповісти
Так я так понял что он ехал по правилам. Дорогу не уступил китаец.
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17.09.2020 22:47 Відповісти
ты в глаза долбишься?
ты посмотри с какой они стороны дороги. как там мерс могли подрезать? он по встречке ехал? )
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18.09.2020 13:00 Відповісти
На перекрестке Липской и Институтской в Киеве произошла авария с участием сына Нестора Шуфрича. Источник: https://censor.net/ru/p3219863

РИГОВСЬКЕ ПРОКЛЯТТЯ
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17.09.2020 22:50 Відповісти
иногда кажется, что всех судей нужно обнулить, набрать новых, и для этих новых ввести расстрел за коррупцию
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17.09.2020 23:19 Відповісти
Шо и фальсификация тестав ни памагла.
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18.09.2020 00:02 Відповісти
А морду сынуле за папу набили?
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18.09.2020 00:22 Відповісти
Епырный бабай! А Нестор - строгий атец. Смотрите как жестко сына наказал - никаких Бэнтли! Только скромные мерседесы, пока не научишься ездить...
Из-за таких сыночков Бэнтли не успевает новые машины собирать - запарка у них...
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18.09.2020 08:38 Відповісти
Нестор Несторович? Бог його вже покарав...
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18.09.2020 08:57 Відповісти
Назвал сынка в честь себя любимого. На большее фантазии не хватило?
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18.09.2020 10:23 Відповісти
Психический.
А на его место мог быть и сын. Но это у них ещё впереди. У обоих.
Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6931
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18.09.2020 14:10 Відповісти
Бий Шухрича По Хлєбалу !
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18.09.2020 11:39 Відповісти
А состоял бы сын шухрича в "слуге урода" , то пострадавший еще б голос за него отдал.
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18.09.2020 12:29 Відповісти
Яка хата - такий тин, який батько - такий син.
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18.09.2020 14:08 Відповісти
 
 