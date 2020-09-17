Знову на пішохідному переході: в центрі Києва сталася ДТП за участю сина Шуфрича, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

На перехресті Липської та Інститутської в Києві сталася аварія за участю сина Нестора Шуфрича.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися два автомобілі. Автомобіль Sang Yong їхав з вулиці Липської, не пропустив на перехресті Mercedes, за кермом якого був син Шуфрича, Нестор Несторович", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пабліку, постраждалих унаслідок ДТП немає. Однак пошкоджено автомобілі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 серпня 2017 року син народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобілі Bentley на пішохідному переході на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва збив пішохода. Потерпілий був госпіталізований з численними травмами. Поліція відкрила за фактом ДТП кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

12 грудня 2018 року Верховний Суд відмовився задовольняти скаргу прокуратури, яка хотіла позбавити водійських прав сина нардепа Нестора Шуфрича за вчинення ним ДТП у центрі Києва. Відповідну постанову Касаційний кримінальний суд Верховного Суду ухвалив 4 грудня.

Таким чином, залишено без змін вирок Шевченківського райсуду Києва і постанову столичного Апеляційного суду, які присудили Нестору Шуфричу-молодшому три роки позбавлення волі і звільнили його від покарання з випробувальним терміном на 1 рік.



