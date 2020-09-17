У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)
У центрі Києва в ресторані на Андріївському узвозі в четвер стався вибух, в результаті якого постраждали двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Україна 24".
Зазначається, що на місці вже працюють правоохоронці.
"Вартові Еспресо" повідомляють, що вибух стався в ресторані "Канапа".
За попередньою інформацією, вибухнув фламбіратор, пристрій для карамелізування страв.
"В результаті вибуху постраждали два кухарі, яких забрали в лікарню. На місці події працюють слідчі і ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Eugeniusz 1
показати весь коментар17.09.2020 17:17
+6 Hulio
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+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.09.2020 17:10
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И уж больше, чем в Москве, на Роисе чурбанов с "шавермой" нигде нет.
Это ресторан Скрипки.
А прибор используют при приготовлении сала в шоколаде.
Ніж чи що?
Працює на газі. Мабуть на гарячу плиту поставили, воно й жахнуло.
Раньше моим знакомым принадлежал...
Виновато зеленое гавно(другая форма жизни), у этого дебила вообще проблемы с мышлением. У них нет мозгов, там другая организация мышления, нечто вроде нейросети.
Взрыв газопровода под Чабанами, взрыв баллонов на Андреевском, пожары в экосистемах, и даже взрыв в Бейруте это все рук дело маленького зеленого вонючего ГОВНА, спрессованного на кольце.