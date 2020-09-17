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У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)

У центрі Києва в ресторані на Андріївському узвозі в четвер стався вибух, в результаті якого постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Україна 24".

Зазначається, що на місці вже працюють правоохоронці.

"Вартові Еспресо" повідомляють, що вибух стався в ресторані "Канапа".

За попередньою інформацією, вибухнув фламбіратор, пристрій для карамелізування страв.

"В результаті вибуху постраждали два кухарі, яких забрали в лікарню. На місці події працюють слідчі і ДСНС", - йдеться в повідомленні.

.У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ 01
У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ 02У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ 03

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У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ 04

Автор: 

вибух (4472) Київ (19515)


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Топ коментарі
+6
Та не. Это Зекоманда. Хотя по сути разницы никакой!
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17.09.2020 17:17
+6
"Велюр" не чіпають.
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17.09.2020 17:17
+5
Обычно террористы авакова выдвигают требования, а тут сразу взрыв...
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17.09.2020 17:10
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Обычно террористы авакова выдвигают требования, а тут сразу взрыв...
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17.09.2020 17:10 Відповісти
"Велюр" не чіпають.
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17.09.2020 17:17 Відповісти
Це тому що сценарист не з його команди.
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17.09.2020 17:22 Відповісти
"решили отработать по полной" (С)
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17.09.2020 19:01 Відповісти
Эх, не тот....ресторан!))
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17.09.2020 17:11 Відповісти
Опять роССийские бандиты куролесят по Украине?
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17.09.2020 17:14 Відповісти
Та не. Это Зекоманда. Хотя по сути разницы никакой!
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17.09.2020 17:17 Відповісти
Шаверма? Газ?
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17.09.2020 17:14 Відповісти
Пітєрскіє паляться на парєбріках.
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17.09.2020 17:33 Відповісти
А они при чем.
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17.09.2020 17:36 Відповісти
На бадлонах.
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17.09.2020 17:37 Відповісти
При шаверме.
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17.09.2020 18:01 Відповісти
На Роисе везде ее так называют.
И уж больше, чем в Москве, на Роисе чурбанов с "шавермой" нигде нет.
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17.09.2020 18:02 Відповісти
Плюшки не поділили?
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17.09.2020 17:15 Відповісти
Дзіночок був про замінування?
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17.09.2020 17:16 Відповісти
Збочення до добра не доводять... Колись в СПІДінфо писали, як двоє замість отого фалобуратора хомьяка використовували, так теж в лікарні опинилися.
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17.09.2020 17:40 Відповісти
А если бы взорвался фаллоимитатор?
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17.09.2020 17:41 Відповісти
повара сильно карамелизовались?
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17.09.2020 17:42 Відповісти
Писец какой-то все валится, рушится и взрывается, враги Украины совсем уже распоясались.
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17.09.2020 17:44 Відповісти
надо было использовать сепульку
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17.09.2020 17:49 Відповісти
Для жителей удаленных хуторов, а такие тут все, докладаю.
Это ресторан Скрипки.
А прибор используют при приготовлении сала в шоколаде.
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17.09.2020 18:26 Відповісти
ты може подохренел трохи, "коренной"? чьих холоп будешь, "Ан"(альный)?
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17.09.2020 21:28 Відповісти
Ресторатор, человек редкого везения!
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17.09.2020 17:50 Відповісти
"В ресторане на Андреевском спуске взорвался кухонный прибор..."

Ніж чи що?
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17.09.2020 17:59 Відповісти
Схожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий. Написано ж, що зірвався фламбіратор

Працює на газі. Мабуть на гарячу плиту поставили, воно й жахнуло.
У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено) - Цензор.НЕТ 2940
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17.09.2020 19:18 Відповісти
Кароч, обыкновенная газовая горелка? Ага, я в гараже такой железки грею, а она вона для чего, оказывается...
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17.09.2020 20:22 Відповісти
Ресторан Олега Скрипки, если не ошибаюсь.

Раньше моим знакомым принадлежал...
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17.09.2020 17:59 Відповісти
и что с ними сталось?
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17.09.2020 21:27 Відповісти
Умерли.
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18.09.2020 01:29 Відповісти
Якесь китайське фуфло.
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17.09.2020 18:10 Відповісти
"Кухонный прибор" - это ложка или вилка?
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17.09.2020 21:27 Відповісти
Вы не найдете виновных, будут только пострадавшие, баллоны полностью исправны, нарушений охраны труда не было.
Виновато зеленое гавно(другая форма жизни), у этого дебила вообще проблемы с мышлением. У них нет мозгов, там другая организация мышления, нечто вроде нейросети.
Взрыв газопровода под Чабанами, взрыв баллонов на Андреевском, пожары в экосистемах, и даже взрыв в Бейруте это все рук дело маленького зеленого вонючего ГОВНА, спрессованного на кольце.
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18.09.2020 10:12 Відповісти
 
 