У ресторані на Андріївському узвозі вибухнув кухонний прилад: двоє постраждалих, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)

У центрі Києва в ресторані на Андріївському узвозі в четвер стався вибух, в результаті якого постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Україна 24".

Зазначається, що на місці вже працюють правоохоронці.

"Вартові Еспресо" повідомляють, що вибух стався в ресторані "Канапа".

За попередньою інформацією, вибухнув фламбіратор, пристрій для карамелізування страв.

"В результаті вибуху постраждали два кухарі, яких забрали в лікарню. На місці події працюють слідчі і ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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