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Новини Фото Хабарники
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Чиновник Мін'юсту з подільниками продавав бізнесменові держпосаду за $55 000, - Нацполіція. ФОТО

Група зловмисників на чолі з чиновником обіцяли бізнесмену за грошову винагороду керівну посаду в державних органах. Правоохоронці викрили чотирьох ділків у момент отримання першого траншу коштів у сумі 20 000 доларів США. Їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що головний організатор – заступник керівника одного з відділів Міністерства юстиції України. Він розробив план злочинних дій, спрямований на отримання від одного з бізнесменів грошових коштів у сумі близько 55 000 тисяч доларів. За цю винагороду посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури посаду у державних органах та у подальшому передати в управління близько 6000 гектарів землі", - розповідає начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Під час обшуку офісного приміщення посадовця та приміщення інших трьох затриманих, були вилучені гроші та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність угрупування та особисті документи на майбутнього "кандидата на посаду.

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Чиновник Мінюсту з подільниками продавав бізнесменові держпосаду за $55 000, - Нацполіція 01
Чиновник Мінюсту з подільниками продавав бізнесменові держпосаду за $55 000, - Нацполіція 02

Всім чотирьом правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під охороною.

Автор: 

хабар (4707) Київ (19515) Мін’юст (1592) Нацполіція (15186)


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Топ коментарі
+6
Не, это конкуренты, вот их и посадили, посмели мерзавцы в чужой бизнес влезть, это лицензированый вид деятельности, лицензию надо в оп покупать
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17.09.2020 17:23
+5
друг брата ермака?
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17.09.2020 17:38
+2
55 тыс? Интересно что этот чиновник тырил раньше? Пирожки? Или шаурму?)))
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17.09.2020 17:29
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И что, Денис с Андрюхой спустят это на тормозах.
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17.09.2020 17:19 Відповісти
Шо, опять ермаки?!
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17.09.2020 17:20 Відповісти
Не, это конкуренты, вот их и посадили, посмели мерзавцы в чужой бизнес влезть, это лицензированый вид деятельности, лицензию надо в оп покупать
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17.09.2020 17:23 Відповісти
55 тыс? Интересно что этот чиновник тырил раньше? Пирожки? Или шаурму?)))
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17.09.2020 17:29 Відповісти
друг брата ермака?
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17.09.2020 17:38 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25609237.html Блискавичний

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245317849164146&id=100010578281118 Alex Noinets: Одного разу Джейсон Стетхем пообіцяв, що напише таку пацанську цитату, яка розчулить кожного:
"Продається посвідчення прокурора. Майже нове"

Чиновник Мін'юсту з подільниками продавав бізнесменові держпосаду за $55 000, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8883
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17.09.2020 17:48 Відповісти
100% брат Ермака организовал !!
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17.09.2020 18:03 Відповісти
Малюска понял, что на платных камерах много не заработать.
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17.09.2020 18:10 Відповісти
А что за должность?я заплачу.
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17.09.2020 18:52 Відповісти
заметим, полностью зеленого минюста
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17.09.2020 19:13 Відповісти
Ермак стал торговать должностями через посредников.
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17.09.2020 19:49 Відповісти
 
 