Чиновник Мін'юсту з подільниками продавав бізнесменові держпосаду за $55 000, - Нацполіція. ФОТО

Група зловмисників на чолі з чиновником обіцяли бізнесмену за грошову винагороду керівну посаду в державних органах. Правоохоронці викрили чотирьох ділків у момент отримання першого траншу коштів у сумі 20 000 доларів США. Їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що головний організатор – заступник керівника одного з відділів Міністерства юстиції України. Він розробив план злочинних дій, спрямований на отримання від одного з бізнесменів грошових коштів у сумі близько 55 000 тисяч доларів. За цю винагороду посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури посаду у державних органах та у подальшому передати в управління близько 6000 гектарів землі", - розповідає начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Під час обшуку офісного приміщення посадовця та приміщення інших трьох затриманих, були вилучені гроші та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність угрупування та особисті документи на майбутнього "кандидата на посаду.

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Всім чотирьом правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під охороною.