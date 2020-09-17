Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 почалися у Львівській області. ФОТОрепортаж

4 тисячі військовослужбовців з 9 країн два тижні відпрацьовуватимуть планування і проведення операцій і вчитися протистояти гібридним формам військової агресії.

Навчання стартували на Яворівському полігоні у Львівській області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Участь у них візьмуть понад 4000 військовослужбовців із 9 країн світу. Крім України і США, тренуватися будуть представники Великої Британії, Литви, Німеччини, Данії, Канади, Польщі, Румунії, командування НАТО, а також особовий склад LITPOLUKRBRIG - Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Вітчизняні військові групи представлені військовослужбовцями однієї з мотопіхотних бригад оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України, військовослужбовцями ДШВ ЗС України, Сил Спеціальних операцій. Крім того, силові структури України представлені зведеним підрозділом, до якого увійшли нацгвардійці, прикордонники, представники Національної поліції. Завдання щодо протидії терористичним загрозам відпрацьовуватимуть представники СБУ і Управління держохорони. З цивільних фахівців у навчанні візьмуть участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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"Навчання "Rapid Trident" спрямовані на навчання українських військовослужбовців різних військових спеціальностей за стандартами НАТО за допомогою іноземних інструкторів зі США, Канади, Великої Британії, Литви та Польщі. Вони проходять з урахуванням діяльності Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - "Україна" (JMTG-U) і покликані поліпшити взаємодію між збройними силами США, України і НАТО, а також країн-учасниць програми "Партнерство заради миру", - сказав на церемонії відкриття навчань міністр оборони Андрій Таран.











