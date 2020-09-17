Чоловік утримував вдома 22-річного хлопця з інвалідністю та змушував його жебракувати на вулицях Івано-Франківська, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці провели комплекс заходів і з'ясували, що житель Івано-Франківська у себе вдома незаконно утримував чоловіка з інвалідністю та систематично змушував його просити милостиню в обласному центрі, а сам контролював процес і забирав гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківщини.

Встановлено, що 30-річний мешканець Тлумацького району експлуатував 22-річного калушанина з інваліднісю (ІІ група). Зловмисник скористався фізичним і психологічним станом потерпілого і тривалий час примушував його жебракувати в людних місцях Івано-Франківська. При цьому за процесом спостерігав непо

Також читайте: Люди з інвалідністю отримають право позачергового пропуску на кордоні, - Мінсоцполітики

далік, опісля забирав кошти і відвозив потерпілого до власної домівки. Такі незаконні дії зафіксовані правоохоронцями, в тому числі камерами відеоспостереження.

16 вересня з метою припинення злочину за ч. 1 ст. 149 (Торгівля людьми) КК зловмисник затриманий в обласному центрі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зловмисникові і оголошенні підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке пов'язане з торгівлею людьми. За такі незаконні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.