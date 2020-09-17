Чоловік утримував вдома 22-річного хлопця з інвалідністю та змушував його жебракувати на вулицях Івано-Франківська, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
Правоохоронці провели комплекс заходів і з'ясували, що житель Івано-Франківська у себе вдома незаконно утримував чоловіка з інвалідністю та систематично змушував його просити милостиню в обласному центрі, а сам контролював процес і забирав гроші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківщини.
Встановлено, що 30-річний мешканець Тлумацького району експлуатував 22-річного калушанина з інваліднісю (ІІ група). Зловмисник скористався фізичним і психологічним станом потерпілого і тривалий час примушував його жебракувати в людних місцях Івано-Франківська. При цьому за процесом спостерігав непо
далік, опісля забирав кошти і відвозив потерпілого до власної домівки. Такі незаконні дії зафіксовані правоохоронцями, в тому числі камерами відеоспостереження.
16 вересня з метою припинення злочину за ч. 1 ст. 149 (Торгівля людьми) КК зловмисник затриманий в обласному центрі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зловмисникові і оголошенні підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке пов'язане з торгівлею людьми. За такі незаконні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль