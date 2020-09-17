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Чоловік утримував вдома 22-річного хлопця з інвалідністю та змушував його жебракувати на вулицях Івано-Франківська, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці провели комплекс заходів і з'ясували, що житель Івано-Франківська у себе вдома незаконно утримував чоловіка з інвалідністю та систематично змушував його просити милостиню в обласному центрі, а сам контролював процес і забирав гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківщини.

Встановлено, що 30-річний мешканець Тлумацького району експлуатував 22-річного калушанина з інваліднісю (ІІ група). Зловмисник скористався фізичним і психологічним станом потерпілого і тривалий час примушував його жебракувати в людних місцях Івано-Франківська. При цьому за процесом спостерігав непо

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далік, опісля забирав кошти і відвозив потерпілого до власної домівки. Такі незаконні дії зафіксовані правоохоронцями, в тому числі камерами відеоспостереження.

16 вересня з метою припинення злочину за ч. 1 ст. 149 (Торгівля людьми) КК зловмисник затриманий в обласному центрі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зловмисникові і оголошенні підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке пов'язане з торгівлею людьми. За такі незаконні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.

Чоловік утримував вдома 22-річного хлопця з інвалідністю та змушував його жебракувати на вулицях Івано-Франківська, - Нацполіція 01

Автор: 

Івано-Франківськ (520) люди з інвалідністю (261) Нацполіція (15186) інвалідність (268)


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урода в коляску , парня домой .
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17.09.2020 17:33 Відповісти
8 років це мало. Це дуже мало для такої потвори. Можливо для цього ублюдка знайдуть ще шось.
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17.09.2020 17:42 Відповісти
Мразь. Все что можно сказать относительно этого ублюдка.
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17.09.2020 17:47 Відповісти
Германия выделяет ежемесячно до 300 евро на содержание кошки или собаки в приюте.
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17.09.2020 17:57 Відповісти
маловато конечно, но мне бы хватило)
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17.09.2020 20:22 Відповісти
Просто нам до них далеко.
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17.09.2020 21:36 Відповісти
Что то подобное происходит со всей страной.
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17.09.2020 18:21 Відповісти
Каждый народ заслуживает тех правителей, которые его имеют.
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17.09.2020 20:08 Відповісти
Сделать "жителя" инвалидом - пусть теперь сам себе попрошайничает!
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17.09.2020 22:00 Відповісти
 
 