У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв АТО/ООС і поспілкувався з їхніми рідними та близькими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поклав квіти до меморіального знаку на Личаківському кладовищі. На території кладовища поховані генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник МВС Андрій Соколенко, Герой України, відомий оперний співак Василь Сліпак, інші військові і Герої Небесної Сотні.







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"Мої співчуття і подяка вам всім - від усіх українців за той героїзм, що вони віддали життя заради нас, заради нашого суверенітету", - звернувся Зеленський до членів сімей загиблих воїнів.





Від імені родичів загиблих добровольців главі держави передали прохання посприяти тому, щоб їхні імена згадували під час пам'ятних заходів у "Залі пам'яті" в Міністерстві оборони. Також піднімалося питання виплат сім'ям учасників бойових дій, померлих після повернення з фронту; розміру забезпечення утриманців загиблих; розслідування обставин загибелі військових.





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Окремо учасники зустрічі акцентували увагу на забезпеченні військових та учасників бойових дій житлом, адже у Львові та області черга дуже велика. Президент доручив вивчити ситуацію докладніше і надати пропозиції можливих пілотних проєктів.