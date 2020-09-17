У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС. ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв АТО/ООС і поспілкувався з їхніми рідними та близькими.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент поклав квіти до меморіального знаку на Личаківському кладовищі. На території кладовища поховані генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник МВС Андрій Соколенко, Герой України, відомий оперний співак Василь Сліпак, інші військові і Герої Небесної Сотні.
"Мої співчуття і подяка вам всім - від усіх українців за той героїзм, що вони віддали життя заради нас, заради нашого суверенітету", - звернувся Зеленський до членів сімей загиблих воїнів.
Від імені родичів загиблих добровольців главі держави передали прохання посприяти тому, щоб їхні імена згадували під час пам'ятних заходів у "Залі пам'яті" в Міністерстві оборони. Також піднімалося питання виплат сім'ям учасників бойових дій, померлих після повернення з фронту; розміру забезпечення утриманців загиблих; розслідування обставин загибелі військових.
Окремо учасники зустрічі акцентували увагу на забезпеченні військових та учасників бойових дій житлом, адже у Львові та області черга дуже велика. Президент доручив вивчити ситуацію докладніше і надати пропозиції можливих пілотних проєктів.
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А ти, Вова, все паскудиш.
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Як ми поїхали зустрічати Зеленського і закінчили … порізаними колесами
Весь день ми добивались зустрічі з Президентом України. Бігали за ним по всьому Львову. Президент то запізнювався, то проїздив повз нас у кортежі. Ми аж змучились кричати «Вова до Ростова!». Але кричали, бігали, намагались привернути до себе увагу. І привернули. Щоправда, не зовсім так як хотіли.
Спочатку була прекрасна «спецоперація» поліції. Вирішили поговорити з нами, розпитати, а потім, чисто випадково, поряд голосно «говорити по телефону», що Зеленський не приїде. Пані та панове поліцейські, ви хоча б трохи далі сховались, а не у сусідньому ж дворику.
Але справжня несподіванка нас настигла пізніше. Повертаючись до своєї машини, наш активіст побачив її уже з порізаними колесами. До цього ми виходили з неї зі своїм прапором та навіть подумати не могли, що таке трапиться. Це дійсно надзвичаний дивний збіг обставин. Це ж не пісня «Вова» та наші плакати так могли когось розізлити, щоб людині порізали колеса. Проте заява уже пишеться, а адвокати попереджені.
Дякуємо усім, хто сьогодні прийшов! https://www.facebook.com/spravahromad/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
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, https://www.facebook.com/rok.lviv/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
Рух Опору Капітуляції - Львів та ми показали, що справжній Львів - це не бігборди Козицького. Яку б теплу ванну не намагались влаштувати - ми прийдемо і долиємо льодяної води. Хоч і ціною коліс.
Бувай ми здорова моя чорноброва!
Вова купує квитки до Ростова.
Вчора була в нас священня корова,
А нині Вова пензлює до Ростова!
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.