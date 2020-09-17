УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6362 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
5 395 27

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв АТО/ООС і поспілкувався з їхніми рідними та близькими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 01

Президент поклав квіти до меморіального знаку на Личаківському кладовищі. На території кладовища поховані генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник МВС Андрій Соколенко, Герой України, відомий оперний співак Василь Сліпак, інші військові і Герої Небесної Сотні.

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 02
У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 03
У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 04

Читайте також: Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 05
У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 06
У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 07

"Мої співчуття і подяка вам всім - від усіх українців за той героїзм, що вони віддали життя заради нас, заради нашого суверенітету", - звернувся Зеленський до членів сімей загиблих воїнів.

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 08

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 09
У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 10

Від імені родичів загиблих добровольців главі держави передали прохання посприяти тому, щоб їхні імена згадували під час пам'ятних заходів у "Залі пам'яті" в Міністерстві оборони. Також піднімалося питання виплат сім'ям учасників бойових дій, померлих після повернення з фронту; розміру забезпечення утриманців загиблих; розслідування обставин загибелі військових.

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 11
У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій"

У Львові Зеленський зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС 13

Окремо учасники зустрічі акцентували увагу на забезпеченні військових та учасників бойових дій житлом, адже у Львові та області черга дуже велика. Президент доручив вивчити ситуацію докладніше і надати пропозиції можливих пілотних проєктів.

Автор: 

ветерани (1071) Зеленський Володимир (23913) Львів (3075) втрати (4406)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Вони віддали свої життя за Україну.
А ти, Вова, все паскудиш.
показати весь коментар
17.09.2020 22:37
+16
С его родственниками тоже встретится, гнида? С дочуркой и отцом.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6832
показати весь коментар
17.09.2020 22:45
+12
И что рассказал что заглянул убийцам ихних мужей в глаза и увидел там мир?
показати весь коментар
17.09.2020 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому воно паплюжить Героїв своєю присутністю? Жах, 5 років, і таке обрати...
показати весь коментар
17.09.2020 22:34 Відповісти
И что рассказал что заглянул убийцам ихних мужей в глаза и увидел там мир?
показати весь коментар
17.09.2020 22:35 Відповісти
Вони віддали свої життя за Україну.
А ти, Вова, все паскудиш.
показати весь коментар
17.09.2020 22:37 Відповісти
Гоните его нах оттуда. Совершенно случайный и бесполезный идиот попал во власть
показати весь коментар
17.09.2020 22:40 Відповісти
Содоміт....
показати весь коментар
17.09.2020 22:43 Відповісти
С его родственниками тоже встретится, гнида? С дочуркой и отцом.

Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6832
показати весь коментар
17.09.2020 22:45 Відповісти
протокольные мероприятия вроде...а вызывают отторжение (даже просто фото, не слыша скрипа с блатными нотками)
показати весь коментар
17.09.2020 22:45 Відповісти
https://www.facebook.com/sokyra.party.lviv/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=-UC%2CP-y-R Демократична Сокира. Львів.

https://www.facebook.com/sokyra.party.lviv/posts/790885408389508?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

Як ми поїхали зустрічати Зеленського і закінчили … порізаними колесами

Весь день ми добивались зустрічі з Президентом України. Бігали за ним по всьому Львову. Президент то запізнювався, то проїздив повз нас у кортежі. Ми аж змучились кричати «Вова до Ростова!». Але кричали, бігали, намагались привернути до себе увагу. І привернули. Щоправда, не зовсім так як хотіли.
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 4332
Во Львове Зеленский встретился с родственниками погибших воинов АТО/ООС - Цензор.НЕТ 648

Спочатку була прекрасна «спецоперація» поліції. Вирішили поговорити з нами, розпитати, а потім, чисто випадково, поряд голосно «говорити по телефону», що Зеленський не приїде. Пані та панове поліцейські, ви хоча б трохи далі сховались, а не у сусідньому ж дворику.

Але справжня несподіванка нас настигла пізніше. Повертаючись до своєї машини, наш активіст побачив її уже з порізаними колесами. До цього ми виходили з неї зі своїм прапором та навіть подумати не могли, що таке трапиться. Це дійсно надзвичаний дивний збіг обставин. Це ж не пісня «Вова» та наші плакати так могли когось розізлити, щоб людині порізали колеса. Проте заява уже пишеться, а адвокати попереджені.

Дякуємо усім, хто сьогодні прийшов! https://www.facebook.com/spravahromad/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/spravahromad/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R ГО Справа Громад Львів
, https://www.facebook.com/rok.lviv/?__cft__[0]=AZVnqxtbh-FIsmfBTpnbzAMUZkwA03uxGKvK74Y67sk5AtVTKAWOSua0qpv_TGSsRpa8P_QgDu7pkV2TKjd3R1A2v1ibugFQofzK-MoilTI8673nJ67x9fLghGkCx-zZih04I0P40NQr-tthEcKdK5q3-JgMIx84P3lYCFz5Y4sxotcI1nVBbdKR5lA7OUrdkmE&__tn__=kK-y-R
Рух Опору Капітуляції - Львів та ми показали, що справжній Львів - це не бігборди Козицького. Яку б теплу ванну не намагались влаштувати - ми прийдемо і долиємо льодяної води. Хоч і ціною коліс.

Бувай ми здорова моя чорноброва!

Вова купує квитки до Ростова.
Вчора була в нас священня корова,
А нині Вова пензлює до Ростова!
показати весь коментар
17.09.2020 22:56 Відповісти
Шо воно до Львова поперлося? Краще б на Дамбас з'їздив та ще раз закінчив війну.
показати весь коментар
17.09.2020 23:15 Відповісти
всё верно сделал.
показати весь коментар
17.09.2020 23:44 Відповісти
Само присутствие Зеленского на военном кладбище выглядит как надругательство над памятью героев.
показати весь коментар
17.09.2020 23:54 Відповісти
У Львові ЗЕбіл - капітулянт зустрівся з родичами загиблих воїнів АТО/ООС. Мабуть хотів їм роз'яснити який же таки добрий мир капітуляція і знищення Української держави, без втрат наших воїнів. . Від захисту та збереження своє рідної Батьківщині своєї суверенної держави від лютого кровавого ворога оккупанта Криму і Донбассу проклятої паРаші, навіть смертью українських героїв. Да... раніше такого зрадника як і цей екс- кловун ЗЕбіл кривавого ЗЕКА Іуду добряче вліпили яйцем , так що він обісцявся и загубив свідомість . А ЗЕбіл виродок спокійно дурить українців , насміхаючись втирає їм що як буде мир - капітуляція України кремлівські фашисти )(уйла миттєво вернуть нам і Крим і Донбас, навіть країні яка ганебно капітуліровала на милість паРаші і стала її безправною кацапською напівколонією..?
показати весь коментар
18.09.2020 02:30 Відповісти
Воно було ттут: блііііііііііііін, нне встиг
показати весь коментар
18.09.2020 06:38 Відповісти
Геть бідоносця...дегенератів в спєцприймальник...де це видано, щоб упороте страмило країну на весь світ.
показати весь коментар
18.09.2020 08:11 Відповісти
Геть бідоносця...дегенератів в спєцприймальник...де це видано, щоб упороте страмило країну на весь світ.
показати весь коментар
18.09.2020 08:12 Відповісти
Маємо те що мкаємо, 73% лохтората вибрали не гаранта конституції, а сцикливе, тупе, обмежене чмо.
показати весь коментар
18.09.2020 08:24 Відповісти
Звісно,Порошонко не має жодного відношення...
показати весь коментар
18.09.2020 08:27 Відповісти
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт терміново приїхав до Львова піднімати жалюгідний рейтинг його ворожої Україні партії " слуга народа кацапів"....В Західній Україні зокрема у Львові соціологічне опитування показує що вся - вся про-кремлівська зараза ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), і бандитів екс - ригоАналів з зграї втікача в паРашу ЗЕКА -Іуди (життя -окупантів і сепаратистів) взагалі не проходить до місцевих органів влади (ЗЕбіли -4,5%, екс - риги 0,5%, шарко ланцюговий пес -кремля 0,4% ...
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
показати весь коментар
18.09.2020 08:41 Відповісти
І ніхто Зеленому Гавну в хлєбало не плюнув?
показати весь коментар
18.09.2020 09:18 Відповісти
в нас тепер є два зеки - минулий, той що на ростові, та майбутній ЗеК, що до ростову квитки купує
показати весь коментар
18.09.2020 11:46 Відповісти
Странно встретился с родственниками погибших, где *** селфи с вилами в жопе?
показати весь коментар
18.09.2020 11:59 Відповісти
Хоч би хто в очі плюнув цієї "зеленої" капості. Хлопці життя віддали за Україну, а ця "зелена" лялька-рукавичка її здає ворогові!
показати весь коментар
18.09.2020 23:28 Відповісти
 
 