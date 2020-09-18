Чоловік за 13,2 тис. грн хабаря пропонував прикордоннику на Чернігівщині пропустити громадян України в Росію, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Чернігівщині громадянин України намагався організувати схему пропуску громадян України в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин України в серпні 2020 року запропонував інспектору прикордонної служби Чернігівського прикордонного загону грошові кошти в сумі 13 200 гривень за згоду на виїзд і безперешкодне оформлення виїзду в Російську Федерацію громадян України, в інтересах яких він діяв.

Правопорушення викрито безпосередньо після надання прикордоннику частини неправомірної вигоди в сумі 9 тис. гривень, особу затримано, неправомірну вигоду вилучили.

Правопорушення викрито в межах матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії тривають.

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