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Чоловік за 13,2 тис. грн хабаря пропонував прикордоннику на Чернігівщині пропустити громадян України в Росію, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Чернігівщині громадянин України намагався організувати схему пропуску громадян України в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Громадянин України в серпні 2020 року запропонував інспектору прикордонної служби Чернігівського прикордонного загону грошові кошти в сумі 13 200 гривень за згоду на виїзд і безперешкодне оформлення виїзду в Російську Федерацію громадян України, в інтересах яких він діяв.

Правопорушення викрито безпосередньо після надання прикордоннику частини неправомірної вигоди в сумі 9 тис. гривень, особу затримано, неправомірну вигоду вилучили.

Правопорушення викрито в межах матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії тривають.

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Чоловік за 13,2 тис. грн хабаря пропонував прикордоннику на Чернігівщині пропустити громадян України в Росію, - Держприкордонслужба 01
Чоловік за 13,2 тис. грн хабаря пропонував прикордоннику на Чернігівщині пропустити громадян України в Росію, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) росія (65316) Чернігівщина (1584)


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Хай їде ,назавжди !!)))
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18.09.2020 10:49 Відповісти
Слабак, порвал бы им документы и пинками выгнал на рашкинскую территорию, устроил бы кино,невероятные приключения долб##бов в расии
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18.09.2020 10:49 Відповісти
А за что там предлагать было вообще?)))К касабам ехать это фу.
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18.09.2020 10:50 Відповісти
ротація шпигунів фсб...?
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18.09.2020 11:22 Відповісти
Как бы только "одна маленькая деталь" Выезд гражданам Украины в россию и так разрешен сейчас.
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18.09.2020 12:15 Відповісти
 
 