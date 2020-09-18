УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11492 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 949 19

Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба України неодноразово закликала громадян іноземних держав, які планували потрапити в нашу країну з метою паломництва, не намагатися порушувати законодавство України і дотримуватися правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Групу таких порушників виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.

"Сьогодні вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону вчасно викрили спробу незаконного перетину кордону і, організувавши взаємодію з Нацполіцією, невдовзі спинили транспортний засіб "Мерседес". Ним двоє громадян України перевозили від держрубежу 7 паломників-хасидів. Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Наразі затримані знаходяться в підрозділі поліції, де проводяться подальші перевірочні заходи. За даним фактом прикордонники вже направили повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 332 ККУ за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, покаранням за яке передбачене позбавлення волі на строк до дев’яти років. Про затримання також поінформовано суміжну сторону.

Крім того, на Львівщині в пункті пропуску "Краківець" викрито іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. Він також прямував в Україну цієї ночі. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

Він отримав заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки. Через державний кордон його не пропущено. Паспорний документ громадянина України для виїзду за кордон вилучено.

"Окрім цього за інформацією, що надійшла від румунських прикордонників, учора ними припинено дві спроби порушення кордону. Загалом вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну", - додали в Держприкордонслужбі.

Читайте також: Кулеба про хасидів: законодавство України повинні всі поважати незалежно від громадянства чи віросповідання

Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба 01
Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба 02
Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба 03
Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) хасиди (176) Закарпатська область (2051) Львівська область (2433)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
В Холодный?
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4447
показати весь коментар
18.09.2020 11:51
+4
Не так треба.
А як на Дикому Заході.
Приносиш три скальпа сепаратистів - маєш перепустку до Умані і кіло яблук у винагороду.
показати весь коментар
18.09.2020 12:05
+4
Хасидов можно ловить по запаху, даже без служебных собак. Погранцы их за пару километров учуют.
показати весь коментар
18.09.2020 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабий?) П.С. Господи прости что скажешь)
показати весь коментар
18.09.2020 11:50 Відповісти
В Холодный?
Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4447
показати весь коментар
18.09.2020 11:51 Відповісти
може их в якийсь яр опридилить? ну лизуть же,як тарганы, спасу немае
показати весь коментар
18.09.2020 11:49 Відповісти
Сейчас задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. Источник: https://censor.net/ru/p3220053

Вот теперь они в Украине находятся законно. До момента выдворения.
показати весь коментар
18.09.2020 11:49 Відповісти
шалом меряне шалом селяне пейсатые цегане
показати весь коментар
18.09.2020 11:57 Відповісти
Не так треба.
А як на Дикому Заході.
Приносиш три скальпа сепаратистів - маєш перепустку до Умані і кіло яблук у винагороду.
показати весь коментар
18.09.2020 12:05 Відповісти
Хуцпа в УКРАЇНІ НЕ ДІЄ за порушення ЗАКОНУ кожна хуцпато=крімінальна потвора ОТРИМАЄ СВОЄ..+ сраною-лопатою-по-хуцпатій-пиці
показати весь коментар
18.09.2020 12:05 Відповісти
Хасидов можно ловить по запаху, даже без служебных собак. Погранцы их за пару километров учуют.
показати весь коментар
18.09.2020 12:25 Відповісти
Треба запустити флешмоб, побачив хасида повідом поліцію, щоб перевірили чи законно перебуває в Україні
показати весь коментар
18.09.2020 12:44 Відповісти
да уж, мерзкий народишко однако .а потом удивляется народ, почему они вечно гонимые
показати весь коментар
18.09.2020 12:45 Відповісти
а хоседы такие, блин, незаметные Растворились бы и никто их не заметил
показати весь коментар
18.09.2020 12:49 Відповісти
мене дивує той факт, що вони благополучно перебували на території Польші та Угорщини. Там шо - карантину нема?
показати весь коментар
18.09.2020 13:00 Відповісти
Немає. В тому то і весь цимес.
показати весь коментар
18.09.2020 16:31 Відповісти
зачем же так издеваться над людьми?
показати весь коментар
18.09.2020 13:52 Відповісти
Прямо какое-то "нашествие" хасидов в Украину.
показати весь коментар
18.09.2020 13:58 Відповісти
Ну, головне принциповість була показана. Море радості недолугим ксенофобам.

Хассиды стали заложниками большой политики. Получилась нужная медиа-картинка. А в это время светские израильтяне без проблем уезжают в Европу на период осенних праздников.

С понедельника будут всех пускать, в том числе китайцев безвизово. Но нам это уже не расскажут. Главный месседж для "пересічного" - вирус свирепствует, всем сидеть дома и дышать в тряпочку, никаких митингов - Зе даже хасидов под конвоем не пустил!
показати весь коментар
18.09.2020 16:42 Відповісти
 
 