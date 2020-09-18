Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба України неодноразово закликала громадян іноземних держав, які планували потрапити в нашу країну з метою паломництва, не намагатися порушувати законодавство України і дотримуватися правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Групу таких порушників виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.

"Сьогодні вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону вчасно викрили спробу незаконного перетину кордону і, організувавши взаємодію з Нацполіцією, невдовзі спинили транспортний засіб "Мерседес". Ним двоє громадян України перевозили від держрубежу 7 паломників-хасидів. Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини", - йдеться в повідомленні.

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Наразі затримані знаходяться в підрозділі поліції, де проводяться подальші перевірочні заходи. За даним фактом прикордонники вже направили повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 332 ККУ за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, покаранням за яке передбачене позбавлення волі на строк до дев’яти років. Про затримання також поінформовано суміжну сторону.

Крім того, на Львівщині в пункті пропуску "Краківець" викрито іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. Він також прямував в Україну цієї ночі. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

Він отримав заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки. Через державний кордон його не пропущено. Паспорний документ громадянина України для виїзду за кордон вилучено.

"Окрім цього за інформацією, що надійшла від румунських прикордонників, учора ними припинено дві спроби порушення кордону. Загалом вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну", - додали в Держприкордонслужбі.

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