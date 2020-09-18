Чоловіка, який погрожував ножем журналістам, затримали в центрі Києва, - Нацполіція. ФОТО

Правопорушник висловлювався нецензурною лайкою на адресу знімальної групи телеканалу, а потім дістав предмет, схожий на ніж, і почав погрожувати їм. Поліцейські цю подію кваліфікували, як хуліганство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час патрулювання у Маріїнському парку до поліції звернулися журналісти та повідомили, що під час роботи знімальної групи невідомий чоловік погрожував їм ножем. За кілька хвилин правоохоронці затримали правопорушника, на якого вказали заявники.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин, 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення. Чоловіка затримали. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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