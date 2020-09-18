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Чоловіка, який погрожував ножем журналістам, затримали в центрі Києва, - Нацполіція. ФОТО

Правопорушник висловлювався нецензурною лайкою на адресу знімальної групи телеканалу, а потім дістав предмет, схожий на ніж, і почав погрожувати їм. Поліцейські цю подію кваліфікували, як хуліганство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час патрулювання у Маріїнському парку до поліції звернулися журналісти та повідомили, що під час роботи знімальної групи невідомий чоловік погрожував їм ножем. За кілька хвилин правоохоронці затримали правопорушника, на якого вказали заявники.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин, 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення. Чоловіка затримали. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Чоловіка, який погрожував ножем журналістам, затримали в центрі Києва, - Нацполіція 01
Чоловіка, який погрожував ножем журналістам, затримали в центрі Києва, - Нацполіція 02

Автор: 

журналістика (1765) Київ (19520) Нацполіція (15191) погрози (488)


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Топ коментарі
+3
Складник на холодняк не потягне.
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18.09.2020 12:46
+2
Апотім здійснив дії схожі на погрозу.
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18.09.2020 12:39
+2
Какой канал,это журналисты или просто журнашлюшки чука и ахметки?
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18.09.2020 12:53
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Апотім здійснив дії схожі на погрозу.
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18.09.2020 12:39 Відповісти
Складник на холодняк не потягне.
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18.09.2020 12:46 Відповісти
Если им угрожают ,это другое совсем.
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18.09.2020 15:52 Відповісти
Сейчас ничего не тянет на холодное оружие.
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18.09.2020 15:53 Відповісти
Какой канал,это журналисты или просто журнашлюшки чука и ахметки?
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18.09.2020 12:53 Відповісти
На ходу ярлыки цепляешь? Еще и два дебила подхватили.
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18.09.2020 15:55 Відповісти
Т.е. ты оправдываешь этого дебила?
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18.09.2020 15:57 Відповісти
Как?Оказался не дамбассянином?)))Что творится, что творится...
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18.09.2020 13:02 Відповісти
Кива штоле
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18.09.2020 13:50 Відповісти
слово против слова и складишок у одного из них..?
у меня всегда с собой в дороге (а это по факту - всегда) - складной нож, мультитул, набор ключей, компас, набор резиновых велокамер (холодное оружие!)))) сигнальный пистолет,, газовый балончик "Кобра" (против стаи собак в лесу и прочих животных ночью - это норма, правда лет десять как всё это есть ничего не применялось изначально) и велонасос - я в зоне риска для авак-овцев и у меня серъёзные проблемы?.. зебилы, у вас псих Кива без намордника и с огнестрелом от Авакова ходит и вопросов к немму нет.......................!?
..депутаны, разрешите, наконец, узаконьте аудиовидеофиксацию - и все оху.ют от правды жЫзни, особенно Ылита.....(
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18.09.2020 15:40 Відповісти
Расскажи еще про себя. Всем уже стало интересно.
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18.09.2020 15:56 Відповісти
..для тех, кому реально интересно, не вопрос и IP и оператор и даже домашний адрес с нужными паролями... для гурманов-любителей должен оставаться простор для фантазий, а для одноклеточных врагов Украины - трещина для страхов...)
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18.09.2020 16:34 Відповісти
как то сумел озадачить покрышками
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18.09.2020 16:24 Відповісти
имел ввиду велокамеры
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18.09.2020 16:24 Відповісти
 
 