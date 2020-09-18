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Заманили в ліс і перерізали горло: поліція протягом трьох годин розкрила жорстоке вбивство в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Києва протягом трьох годин затримала двох зловмисників, які заманили знайомого в ліс і перерізали йому горло, щоб заволодіти майном потерпілого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Києві.

За даними правоохоронців, вчора близько 10-ї години до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення бездиханного тіла чоловіка біля водойми в районі "Академмістечка". На місці події правоохоронці виявили закривавлений труп чоловіка з перерізаним горлом та численними ножовими пораненнями по всьому тілу.

"При собі у потерпілого не було жодних документів, тому ми одразу почали встановлювати його особу. Менш ніж за годину ми володіли всіма його анкетними даними та почали вивчати коло спілкування", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Проаналізувавши отриману інформацію, оперативники вийшли на слід підозрюваних у вбивстві.

Заманили в ліс і перерізали горло: поліція протягом трьох годин розкрила жорстоке вбивство в Києві 01

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"У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції протягом трьох годин встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину. Їх затримали в Києво-Святошинському районі із залученням співробітників спецпідрозділу поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Херсонської областей, 1989 та 1990 років народження. У ході проведення першочергових слідчих дій та обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили численні речові докази, речі потерпілого та інші предмети, які можуть вказувати на їхню причетність до скоєння цього злочину", - додав Крищенко.

Заманили в ліс і перерізали горло: поліція протягом трьох годин розкрила жорстоке вбивство в Києві 02

У ході досудового розслідування уже встановлено, що зловмисники запросили 33-річного знайомого на прогулянку до лісу, а щоби безперешкодно заволодіти його майном, напоїли снодійним. Зрозумівши, що воно не подіяло, жорстоко розправилися з ним та відібрали особисті речі. Мобільний телефон вони здали в ломбард, за що отримали 15 000 гривень.

Наразі обоє затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Заманили в ліс і перерізали горло: поліція протягом трьох годин розкрила жорстоке вбивство в Києві 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19524) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3094)


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Топ коментарі
+20
За такі злочини повинна бути тільки смертна кара.
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18.09.2020 14:10
+18
Людське сміття. Ті нещасні 15000 в Києві можна за місяць заробити охоронцем + одночасно простим двірником...
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18.09.2020 13:53
+18
Тут хуже- у этих и многих хомо эректус вообще нет тормозов в голове. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное, что бы они не дали потомство?
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18.09.2020 13:56
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Или дебилы у которых IQ где то на уровне 60 (не слишком развитая обезьяна шимпанзе).
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18.09.2020 14:07 Відповісти
План був бездоганний. На чому ж вони прокололися?
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18.09.2020 14:45 Відповісти
пошли сразу здавать мобильный в ломбард,а там везде камеры слежения.
сыщики дали ориентировку во все ламбарды на похищенные вещи убитого,а потом посмотрели видеозапись с камеры наблюдения в ломбарде,показали фотки знакомым убитого и все!
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18.09.2020 16:05 Відповісти
а еще по IP мобильного телефона убитого отследили перемещение убийц
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18.09.2020 16:07 Відповісти
Откуда сыщики знали, какой именно телепон был у убитого?
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18.09.2020 18:11 Відповісти
ето проще простого: главное установить личность убитого,а все остальное приложиться
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19.09.2020 17:15 Відповісти
Изучи этот тест лучше. Это ниже среднего показателя.
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18.09.2020 15:48 Відповісти
Дурачьё, из-за куска пластика себе обустроили будущее на много лет вперёд.
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18.09.2020 13:49 Відповісти
Тут хуже- у этих и многих хомо эректус вообще нет тормозов в голове. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное, что бы они не дали потомство?
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18.09.2020 13:56 Відповісти
Нельзя. Потому что наши свиньи будут всем подряд потом пожизненное давать.
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18.09.2020 13:59 Відповісти
Это не дурачье, это твари, отобравшие жизнь у молодого мужчины. Из-за куска пластика. Родственникам погибшего надо сделать все, чтобы им на зоне тоже самое.
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18.09.2020 14:19 Відповісти
Последняя фраза у вас как-то двусмысленно звучит...хотя ваши эмоции я примерно представляю.
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18.09.2020 14:32 Відповісти
Недодоз снотворного...
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18.09.2020 13:50 Відповісти
Людське сміття. Ті нещасні 15000 в Києві можна за місяць заробити охоронцем + одночасно простим двірником...
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18.09.2020 13:53 Відповісти
Щас!Это ж работать надо!
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18.09.2020 14:05 Відповісти
За такі злочини повинна бути тільки смертна кара.
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18.09.2020 14:10 Відповісти
Тільки так!
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18.09.2020 14:18 Відповісти
рідним горе . співчуваю
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18.09.2020 14:20 Відповісти
Юго-восточное русскоязычное быдло.
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18.09.2020 14:45 Відповісти
АЗВИРЕЛИ!
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18.09.2020 15:14 Відповісти
А ломбард, это уже не скупка краденого? Их привлекать не будут?
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18.09.2020 15:49 Відповісти
все ломбарды под колпаком полиции,они сразу же донесли в полицию про етот телефон,
а за ето полиция крышует барыг из ломбарда
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18.09.2020 16:12 Відповісти
так же собственно как и пункты приема металлолома
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18.09.2020 16:12 Відповісти
Ломбард, это ссуда под залог. Во всяком случае юридически.
Пришел чувак, принес телефон, показал свой паспорт. Где видно "краденность" закладываемого имущества?
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18.09.2020 21:09 Відповісти
ты не знал,что у каждого мобильного есть свой imei код ? по нему и вычислили что телефон-убитого
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19.09.2020 17:20 Відповісти
В Украине телефоны продают по паспорту?
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19.09.2020 17:58 Відповісти
Гоп стоп,а билеты в дыру у них были? Ах жаль история умалчивает
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18.09.2020 17:23 Відповісти
Неполноценны и смертельно опасны.
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18.09.2020 18:51 Відповісти
А еще хреново то, что я в тех местах гуляю каждую неделю по несколько раз. И всегда там народу довольно много. В том числе такого дерьма. Иногда цыгане там табором стоят. Пару недель назад там на пляже женщину избили и обобрали. Правда, их быстро повязали. Недавно напротив Пролиска ближе к грузинскому ресторану полицейской лентой участок леса огородили. И несколько часов полиция и нацгвардия там стояли возле Житомирской трассы у этого участка. Тоже наверно кого-то порешили.Хреновые времена настали.
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18.09.2020 18:57 Відповісти
времена просто военные: ты не знал что Украина воюет с москальной ордой на Донбассе?
вот оттуда и приползает в Украину всякая нечисть
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19.09.2020 17:23 Відповісти
 
 