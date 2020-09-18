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Хасиди пішли з "Нових Яриловичів", залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Паломники-хасиди, які кілька днів намагалися потрапити на територію України через державний кордон із Білоруссю, повністю звільнили територію прикордонного поста "Нові Яриловичі".

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишилося тільки прибрати територію, і КПП "Яриловичі" може відновити свою роботу", - написав Геращенко.

Пізніше Геращенко дописав, що паломники-хасиди вирушили святкувати Рош га-Шана в Гомель, Пінськ і інші населені пункти Білорусі.

"Дякую співробітникам Прикордонної служби за вашу роботу щодо захисту державного кордону. Попри значний психологічний тиск - ви виконали свій обов'язок", - зазначив він.

Читайте також: Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську. ФОТО

Геращенко опублікував фотографії сміття, яке хасиди залишили на території Білорусі.

"Ми попереджали білоруську сторону, що у зв'язку з пандемією ми не пропустимо паломників, незважаючи на жодні пісні і танці. І просили білорусів не пропускати паломників через свій КПП. Нас не послухали. Тепер доведеться прибирати..." - написав він.

Хасиди пішли з Нових Яриловичів, залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко 01
Хасиди пішли з Нових Яриловичів, залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко 02
Хасиди пішли з Нових Яриловичів, залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко 03
Хасиди пішли з Нових Яриловичів, залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко 04
Хасиди пішли з Нових Яриловичів, залишивши після себе гори сміття, - заступник голови МВС Геращенко 05

Автор: 

Білорусь (7938) кордон (4773) хасиди (176) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+52
А вы ожидали, что они вам оставят горы шекелей?
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18.09.2020 16:43
+41
Алло, поц, который мне расскзывал, что я доджен им улыбаться, когда они срут мне на прилавок, ты где? Прибери за своими соплеменниками, да и демпартии США покажи эти фотки.
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18.09.2020 16:45
+27
Свиньи,-это мягко сказано !!!!
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18.09.2020 16:45
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Майже все зразу стало ясно: Геращенко - не хасид. Просто хитрий єврей.
А ось чим йому хасиди не сподобались.. То вже нехай журналісти вивчають.
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18.09.2020 20:35 Відповісти
Хасиды ушли теперь ждём шахидов!
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18.09.2020 20:43 Відповісти
Богоизбранные свиньи?! пхаа… Правда на родине им бы за это оторвали бы яйца…
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18.09.2020 20:54 Відповісти
і де ж та батьківщина у хасидів які не всі й семіти... бо більшість з них -ашкєназі у яких слов'янських чи германських предків більше ніж семітських
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18.09.2020 21:42 Відповісти
оставив после себя горы мусора - Обычная практика этих "правоверных" Еще бы на могилу своего Цахика насрали в благоговении. Это что - исключение? Они везде оставляют срач. словно на захудалой параше.
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18.09.2020 21:07 Відповісти
олежка, тебе банять не за те, шо ти не зігуєш. Я думаю, тебе забанили бо ти із московії під штатовським стягом пишеш. А другий твій нік тіпа юстас якраз і роздуває тему нацизму в Україні. Люди ж бачуть кацапські хитрощі і спамлять
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19.09.2020 12:40 Відповісти
спалилась фашистская свинья.А, ведь, кастрируй "Алоизович" твою бабку и дедку -- мир был бы лучше. У него были большие планы./Ты хамишь украинке . Будучи сбежавшим из Украины дезертиром, колбасным мигрантом. Не хорошо.
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19.09.2020 09:05 Відповісти
мені здається, що то клон петренка роздуває тут антисемітську істерію
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19.09.2020 12:42 Відповісти
Геращенко опубликовал фотографии мусора, который хасиды оставили Источник: https://censor.net/ru/n3220138 - ого , це вже на антисимітизм схоже !
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18.09.2020 22:06 Відповісти
Ну и засранцы!
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19.09.2020 00:06 Відповісти
Животные. Выписать им штраф каждому по 500 евро. Бесплатно пускай дома срут
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19.09.2020 01:28 Відповісти
Чому хасиди не їдять свинини?
Бо вони не канібали.
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19.09.2020 04:00 Відповісти
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19.09.2020 07:20 Відповісти
Я гадав хасиди гадять на наших водоймах, але , виявляється їх не пустили... І кто єто сдєлал?І хто ж усі береги річок та ставків засрав пакетами, пляшками та **********? Поїхали з жінкою на риболовлю - півгодини сміття збирали, три здоровенних пакети. І це завжди так. Так шо відчіпіться від тих сектантів та на себе гляньте...
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19.09.2020 08:33 Відповісти
Хто засрав? та такі ж ізбранниє, що не бажають після себе прибирати. мовляв: нє царскоє ето дєло... Коли в голові вавка - хай дурні прибирають, а я - розумний, то приберіть для себе, а той дурень, що смітив, колись через вавку або розібьється, або зіпьється, або в тюрязі тубіка підхопить. Вавка не дасть йому нормально жити.
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19.09.2020 12:48 Відповісти
Ну і свинота... Після такого взагалі не треба їх пускати в Україну
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19.09.2020 08:34 Відповісти
Что то нигде мусорных баков не видно. Они должны были все это с собой на родину везти? Если за въезд брать экологический сбор и на эти деньги обустраивать приграничную территорию, то такого возможно не было бы. Или почти не было.
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19.09.2020 09:13 Відповісти
а белорусі на уличніе лавочки в обуви не становятся.... даже во время массовіх протестов....
отакє..........
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19.09.2020 10:29 Відповісти
В Тель-Авиве , гвардейцы им бы уже почки поотбивали. **** БИОМУСОР, а не люди.
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19.09.2020 11:26 Відповісти
ОНИ НЕ КОШЕРНИКИ, А ОБЫЧНЫЕ КОЧЕВНИКИ !!! СБРОД !!!
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19.09.2020 12:40 Відповісти
И это вольные украинцы изгаляются в антисемитизме? Прямо нацисткие комменты. Или здесь большинство российских ватников? А ведь Израиль поддерживает Украину в ее борьбе против России. Хохлы! Вы так всех сочувствующих вам лишитесь.
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19.09.2020 15:21 Відповісти
А ведь Израиль поддерживает Украину в ее борьбе против России/ Восток дело тонкое: Думают одно, говорят другое, делают третье./Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям
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21.09.2020 11:50 Відповісти
Треба встановити штрафи: один папірець - 100 баксів. 10 папірців - заборона в'їзду на рік. Поки не сплатив штраф - сидиш в карантинній зоні без права вильоту додому. Всьо.
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19.09.2020 20:36 Відповісти
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