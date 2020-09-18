Співробітники психлікарні в Житомирі перекрили дорогу, вимагаючи виплатити борги із зарплати. ФОТО

Кілька десятків працівників житомирської психіатричної лікарні перекрили міжнародну трасу "Виступовичі-Могилів-Подільський". Безперервно рухаючись пішохідним переходом, люди повністю заблокували рух, і на трасі утворились кілометрові затори.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Останню заробітну плату ми отримали за липень місяць. Це близько двох тисяч гривень, в декого немає і стільки. 7 вересня ми були під обласною радою, нам пообіцяли, що за 10 днів ця ситуація буде вирішена, але пройшло більше часу і ситуація так і не вирішена", - розповіла журналістам медсестра психіатричної лікарні Вікторія Коритко

За словами іншого учасника протесту Михайла Гриньова, у співробітників лікарні немає грошей на проїзд, і на роботу їм доводиться добиратися пішки або на велосипедах.

Кожні 15 хвилин мітингувальники розблоковували дорогу та давали можливість проїхати. Незважаючи на це, на дорозі утворювалися затори довжиною у кілометр.

На зустріч з протестувальниками приїхав начальник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик. Чиновник каже, що ситуація з невиплатою зарплат склалася через недофінансування від Національної служби здоров’я.

"На сьогодні перебувають на розгляді Національної служби здоров’я приблизно 14-15 мільйонів гривень. Упродовж трьох днів він (договір – ред.) має бути підписаний, але там є електронна черга і, на жаль, сьогодні (18 вересня – ред.) в розмові з НСЗУ я почув, що в них немає такого, щоб щось було позачергово. Все йде в порядку електронної черги", - розповів Суслик.

За словами представниці Національної служби здоров’я України Лілії Гудзь, договори на надання додаткових послуг центром психічного здоров’я нині перебувають на стадії підписання. Одразу після підписання кошти будуть перераховані на рахунок установи.

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