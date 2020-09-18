УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8278 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 124 34

Співробітники психлікарні в Житомирі перекрили дорогу, вимагаючи виплатити борги із зарплати. ФОТО

Кілька десятків працівників житомирської психіатричної лікарні перекрили міжнародну трасу "Виступовичі-Могилів-Подільський". Безперервно рухаючись пішохідним переходом, люди повністю заблокували рух, і на трасі утворились кілометрові затори.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Останню заробітну плату ми отримали за липень місяць. Це близько двох тисяч гривень, в декого немає і стільки. 7 вересня ми були під обласною радою, нам пообіцяли, що за 10 днів ця ситуація буде вирішена, але пройшло більше часу і ситуація так і не вирішена", - розповіла журналістам медсестра психіатричної лікарні Вікторія Коритко

За словами іншого учасника протесту Михайла Гриньова, у співробітників лікарні немає грошей на проїзд, і на роботу їм доводиться добиратися пішки або на велосипедах.

Співробітники психлікарні в Житомирі перекрили дорогу, вимагаючи виплатити борги із зарплати 01

Кожні 15 хвилин мітингувальники розблоковували дорогу та давали можливість проїхати. Незважаючи на це, на дорозі утворювалися затори довжиною у кілометр.

На зустріч з протестувальниками приїхав начальник обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик. Чиновник каже, що ситуація з невиплатою зарплат склалася через недофінансування від Національної служби здоров’я.

Співробітники психлікарні в Житомирі перекрили дорогу, вимагаючи виплатити борги із зарплати 02

"На сьогодні перебувають на розгляді Національної служби здоров’я приблизно 14-15 мільйонів гривень. Упродовж трьох днів він (договір – ред.) має бути підписаний, але там є електронна черга і, на жаль, сьогодні (18 вересня – ред.) в розмові з НСЗУ я почув, що в них немає такого, щоб щось було позачергово. Все йде в порядку електронної черги", - розповів Суслик.

За словами представниці Національної служби здоров’я України Лілії Гудзь, договори на надання додаткових послуг центром психічного здоров’я нині перебувають на стадії підписання. Одразу після підписання кошти будуть перераховані на рахунок установи.

Читайте також: Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ. ФОТО

Співробітники психлікарні в Житомирі перекрили дорогу, вимагаючи виплатити борги із зарплати 03

Автор: 

лікарня (1362) борг (2142) дороги (3065) Житомир (577) протест (2398) психіатрія (92) зарплата (2249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Так Зеленський вже поїхав.Ви де були раніше?
показати весь коментар
18.09.2020 17:11
+6
Дурачьйо, ім бариґу скінулі а оні бунтуют! 😁
показати весь коментар
18.09.2020 17:16
+6
Хм.. Супрун уже полтора года как нет. А у врачей задолженность по зарплате, возникшая уже при Зеленском и Степанове. Ай, да ладно, попередники виноватьі.
показати весь коментар
18.09.2020 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Зеленський вже поїхав.Ви де були раніше?
показати весь коментар
18.09.2020 17:11 Відповісти
Зеленський не їхав по Бердичівському шосе в Житомирі, по Київському! На жаль...
показати весь коментар
18.09.2020 18:07 Відповісти
Это точно сотрудники?
показати весь коментар
18.09.2020 17:12 Відповісти
Зеленского туда, со всеми слугами, они разрулят, да и самое место им там, после тюряги.🙂🙃😉
показати весь коментар
18.09.2020 17:15 Відповісти
зачем им зарплата, их деньги пошли на офис президента
показати весь коментар
18.09.2020 17:15 Відповісти
А есть пожизненная психбольница?
показати весь коментар
18.09.2020 17:26 Відповісти
Вова, тебя ждут в Житомирской психбольнице..
показати весь коментар
18.09.2020 17:15 Відповісти
петруха первый на очереди.
показати весь коментар
18.09.2020 17:19 Відповісти
"петруха", так твоего брата зовут ?
показати весь коментар
18.09.2020 17:20 Відповісти
Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате - Цензор.НЕТ 5378
показати весь коментар
18.09.2020 17:21 Відповісти
а КАК ЖЕ 43 НЕ ЛОХ МЫ ВСЕ ВЫПЛАТИЛИ ВРАНЬЕ ЧТО НЕ СЛОВО ТО ВРАНЬЕ ОН ВООБЩЕ О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ ИМЕЕТ ХОТЬ ПОНЯТИЕ ЛИ ТОЛЬКО ПОЕЗДКИ ПО СЕЛАМ ПОТЕМКИНА
показати весь коментар
18.09.2020 17:15 Відповісти
42
показати весь коментар
18.09.2020 17:19 Відповісти
Зажрались медики! ПреЗЕдент ездит на велосипеде на работу а они не могут!
показати весь коментар
18.09.2020 17:16 Відповісти
дыра в бюджете - это техническая проблема
показати весь коментар
18.09.2020 17:16 Відповісти
Дурачьйо, ім бариґу скінулі а оні бунтуют! 😁
показати весь коментар
18.09.2020 17:16 Відповісти
Хм.. Супрун уже полтора года как нет. А у врачей задолженность по зарплате, возникшая уже при Зеленском и Степанове. Ай, да ладно, попередники виноватьі.
показати весь коментар
18.09.2020 17:18 Відповісти
Сотрудники психбольницы в Житомире перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по зарплате - Цензор.НЕТ 6417
показати весь коментар
18.09.2020 17:20 Відповісти
Смысл?выпустите пациентов и всё сразу станет нормуль,а то дорогу перекрывать
показати весь коментар
18.09.2020 17:25 Відповісти
Зачем им просить и унижаться если, у них полная больница потенциальных депутатов. Пусть отправляют их на выборы. Наш мудрый нарид точно кого нибудь выберет.
показати весь коментар
18.09.2020 17:28 Відповісти
Дебилы. Кому они хуже сделали? Тем людям, которые не смогли вовремя домой попасть и торчали из-за этих пидаров в пробке? Вам подсказать адрес Банковой? Пиляйте туда дорогу перекрывать, дегенераты сраные.
Капец как ненавижу уродов, которые для решения своих проблем берут в заложники совсем не тех людей, которые им эти проблемы сделали.
показати весь коментар
18.09.2020 17:32 Відповісти
І хто ж їх до банкової довезе? Безкоштовно.
показати весь коментар
18.09.2020 18:15 Відповісти
Маршрутка с Жыдомира до Киева не так дорого стоит.
показати весь коментар
18.09.2020 18:25 Відповісти
А у них типа денег нет? И больных своих они ни разу не обворовывают. И на фотках они от голода не шатаются и в джутовые мешки не одеты.
показати весь коментар
18.09.2020 18:31 Відповісти
С голоду не умереть им помогают родные из близ лежащих сел. У тех есть приусадебные участки и они своим детям помогают овощами и может быть даже мясом, заколят свинку- и раздадут мяско по семьям детей. Это нормально, так Украина выживала в 90- х.
показати весь коментар
19.09.2020 01:14 Відповісти
А в больнице работают исключительно из альтруизма...
показати весь коментар
19.09.2020 23:17 Відповісти
Для того, у кого є гроші. І наше українське місто називається ЖИТОмир.
показати весь коментар
18.09.2020 18:33 Відповісти
Давайте сразу определимся, вы оправдываете их действия или просто соскучились по общению с умным собеседником ?
показати весь коментар
18.09.2020 18:37 Відповісти
Я за об'єктивність.
Люди не отримують гроші, а маршрутка коштує, нехай, 50 грн. Туди, плюс назад. Не знаю, чи потрібно отримувати якийсь дозвіл, на протест в урядовому кварталі, та підозрюю, що так.
Одягнені люди досить скромно. Одяг базарний. Просто охайний.
У мого брата така ж ситуація. Кожен день на роботу, зарплату затримують.
показати весь коментар
18.09.2020 19:09 Відповісти
По моему мнению, создавать неудобства во время протеста совершенно посторонним людям - это сродни терроризму. Я понимаю и поддерживаю протест, который не берёт в заложники обычных людей, например митинг под мэрией или в том же Киеве на Майдане касками стучать. Но не думаю, что вы бы сильно обрадовались, проторчав из-за них в пробке или (фантазировать так фантазировать) если вашего родственника скорая из-за пробки не смогла бы довезти в больницу вовремя. Вот все те, кто не смог нормально проехать по дороге - они в чём виноваты перед протестующими? За что их наказали?
показати весь коментар
19.09.2020 23:16 Відповісти
Де ви бачили бідного медика.В мене сусідка працює в псих лікарні.Та щоб туди поклали треба бабло заплатити.
показати весь коментар
19.09.2020 07:57 Відповісти
в дурдоме день открытых дверей вызывайте экзорцистов..
показати весь коментар
18.09.2020 19:29 Відповісти
 
 