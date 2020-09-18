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На Майдані Незалежності журналісти провели акцію пам'яті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності журналісти і правозахисники провели акцію пам'яті Георгія Гонгадзе та інших загиблих українських журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 01

Організатори акції нагадали, що попри тиск громадянського суспільства і міжнародних організацій крапку в розслідуванні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе так і не поставлено. Хоча виконавці злочину були засуджені, замовників досі не встановили. А один із убивць Гонгадзе, ексгенерал МВС Олексій Пукач, засуджений до довічного ув'язнення, може вийти на свободу, якщо касаційний суд пом'якшить покарання.

На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 02
На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно

На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 04

На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 05
На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 06
На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 07

К сожалению, смерть Гонгадзе - не единственный насильственное преступление против журналистов. За годы независимости в Украине было убито почти 70 журналистов. Виновники большинства - не названы.

На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 08

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На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 09
На Майдані Незалежності журналісти провели акцію памяті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег 10

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1455) Гонгадзе Георгій (127) Київ (19525) Богачук Олег (1457)


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На каждые выборы журналисты достают из шкафа труп Гонгадзе на палочке и начинают им размахивать, напоминая, что неплохо было бы и доплатить, особенно в случае, когда белое всенепременно надо называть чёрным. (С) "Сборник традиций и народных поверий Украины"
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18.09.2020 18:41 Відповісти
Можна назвати це вшануванням пам'яті ДВОХ переможних революцій...
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18.09.2020 18:59 Відповісти
Сейчас в раде коалиция тушек зеленского и мертведчука, поэтому при зеленой сопле, чучму не посадят за заказ убийства Гонгадзе
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18.09.2020 19:30 Відповісти
А почему Порошенко не посадил, у него было много времени.
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18.09.2020 19:43 Відповісти
в отличии от вашего таиланда, в Украине, у предизента нет полномичий судьи, прокуратуры и следствия. этим занимаются соответсвующие органы.
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18.09.2020 22:09 Відповісти
основоположника чествуют
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18.09.2020 21:05 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПО ЧАЩЕ ВСПОМИНАТЬ !!! И ЧТОБЫ УБИЙЦЫ ЖУРНАЛИСТОВ БЫЛИ НАКАЗАНЫ !!! ИЛИ БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ УБИЙЦ !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
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19.09.2020 12:32 Відповісти
 
 