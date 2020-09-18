На Майдані Незалежності журналісти провели акцію пам'яті Георгія Гонгадзе та інших загиблих колег. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Майдані Незалежності журналісти і правозахисники провели акцію пам'яті Георгія Гонгадзе та інших загиблих українських журналістів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори акції нагадали, що попри тиск громадянського суспільства і міжнародних організацій крапку в розслідуванні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе так і не поставлено. Хоча виконавці злочину були засуджені, замовників досі не встановили. А один із убивць Гонгадзе, ексгенерал МВС Олексій Пукач, засуджений до довічного ув'язнення, може вийти на свободу, якщо касаційний суд пом'якшить покарання.
К сожалению, смерть Гонгадзе - не единственный насильственное преступление против журналистов. За годы независимости в Украине было убито почти 70 журналистов. Виновники большинства - не названы.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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