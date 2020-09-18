Сила партнерства - на навчання в Україну прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій. ФОТО
На навчання в Україну прибули військові ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.
У повідомленні зазначається: "Сила партнерства: військові ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій, що базуються на авіабазі Королівських повітряних сил Мілденхолл (Англія), готуються до початку тренувань разом з військами 8-го полку спецпризначенців України під час навчань "Fiction Urchin", що розпочались 17 вересня поблизу Вінниці.
352-е крило сил спеціальних операцій США розгорнуте в Україні, щоб продемонструвати відданість Чорноморському регіону, підтримати спроможність спецпризначенців України та збільшити зусилля з набору персоналу за допомогою різних видів взаємодії з підрозділами спецпризначенців України".
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Редкая птица в наших краях!
В Винницу прибыла авиация НАТО, в том числе конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.
Они прилетели в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020"
''Ви чули, як Ту-22М3 звуковий барьєр ріже''
І що смішного.На великий висоті на початку 90-х вони літали.Може це був ТУ-160.В нас ів спеціалістів майже не залишилось.
Повірте... Нікому та техніка потрібна не була. Значну частину банально порізали. З вертольотами складніше... От іх багато продали... Але хто знав , що парашка нападе? Так що не плачте за тим, що само по собі нікому не потрібне було. Да й зараз..Міг-29 1991 року..це зовсім не Міг-29 2019 року. А дял того ..щоб було ..так я Ви бажаете... треба будо мати ДЕРЖАВУ .... а з нашим нарІдом ні держави і нічого не буде. Вибрали преЗЕрватива... потім виберуть ЖоппоБлок... Все до цього йде! То ж не плачте за рукою.... коли голови нема. З повагою!((((
Я знав,що москаль ворог.Не знали тільки не далекі люди.
Тут погоджуюсь.
А хунта зараз не можлива.Навіть не знаю,що буде далі.
У нас, на 30-му році незалежності, і на шостому році війни з россійськими агрессорами, 73,22% голосують по факту, ПРОТИ ДЕРЖАВНОСТІ України.
А неученье - московитское рабство.
пропутинских************* сколько душа пожелает!