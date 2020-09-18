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Сила партнерства - на навчання в Україну прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій. ФОТО

На навчання в Україну прибули військові ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.

У повідомленні зазначається: "Сила партнерства: військові ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій, що базуються на авіабазі Королівських повітряних сил Мілденхолл (Англія), готуються до початку тренувань разом з військами 8-го полку спецпризначенців України під час навчань "Fiction Urchin", що розпочались 17 вересня поблизу Вінниці.

352-е крило сил спеціальних операцій США розгорнуте в Україні, щоб продемонструвати відданість Чорноморському регіону, підтримати спроможність спецпризначенців України та збільшити зусилля з набору персоналу за допомогою різних видів взаємодії з підрозділами спецпризначенців України".

Сила партнерства - на навчання в Україну прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій 01

Автор: 

США (23024) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+28
Надо выделить базу им в Украине чего они летают туда сюда? Для общего дела пусть остаются Welcome to Ukraine brother's!
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18.09.2020 21:02
+26
Смерть рашиським окупантам!!!!
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18.09.2020 20:59
+22
всех оштрафуют за испуг сепаров
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18.09.2020 21:00
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Смерть рашиським окупантам!!!!
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18.09.2020 20:59 Відповісти
всех оштрафуют за испуг сепаров
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18.09.2020 21:00 Відповісти
В параше знатно пердаки горят)))Прямо любо дорого смотреть)))
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18.09.2020 21:00 Відповісти
В ПАРАШЕ І МНОБОРОНИ, ЩОБ НЕ НАЛЯКАЛИ ТЕРОРИСТІВ ДНБАСУ,НЕЗНАЮТЬ ЯК АМЕРИКАНЦІВ ШРАФУВАТЬ.
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18.09.2020 22:37 Відповісти
Даже V-22 прилетел?
Редкая птица в наших краях!
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18.09.2020 21:02 Відповісти
Сегодня видел как пролетал над городом.Думал что показалось .Оказывается правда.Слава Украине и тем кто с нами !
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18.09.2020 21:20 Відповісти
Героям слава !!
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19.09.2020 00:01 Відповісти
Надо выделить базу им в Украине чего они летают туда сюда? Для общего дела пусть остаются Welcome to Ukraine brother's!
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18.09.2020 21:02 Відповісти
В конце 1943 года была открыта база для В-27 в Прилуках.
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18.09.2020 21:17 Відповісти
Б-29
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18.09.2020 22:05 Відповісти
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций - Цензор.НЕТ 6983 Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций - Цензор.НЕТ 8720
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18.09.2020 21:03 Відповісти
ходите аккуратно, люки открытые (с)
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18.09.2020 21:04 Відповісти
Цензор, а почему марки техники не пишите ?

Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций - Цензор.НЕТ 8145
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18.09.2020 21:06 Відповісти
Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций - Цензор.НЕТ 462

В Винницу прибыла авиация НАТО, в том числе конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.
Они прилетели в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020"
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18.09.2020 21:07 Відповісти
Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций - Цензор.НЕТ 9269
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18.09.2020 21:09 Відповісти
Бачив таки штуки над Бузьким лиманом, здається у 16-17 роках. Файна річ!
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18.09.2020 21:12 Відповісти
Повертайте, хлопці, назад. Зеленський та таран- стаття 111, забороняють нашим воїнам захищати Батьківщину.
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18.09.2020 21:14 Відповісти
В 1991 році в нас було своєї фактично нової авіації дофіга. Де ті всі літаки і де гроші з їх продажів? Бо різали тільки ТУ-160,а не гелікоптери і винищувачі.Хоча різати ТУ-160,це взагалі потрібно мізків не мати.Жодна в світі країна не різала нові літаки.Ось тепер має вбитих цілу купу людей.Навіть з третьою частиною тієї зброї що була,у вмілих і свідомих руках,з нами би всі рахувалися і ми,були би вже і в ЄС і в НАТО.
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18.09.2020 21:15 Відповісти
З ким ми були б в ЄС і в НАТО? З совкодрочерами Кравчуком та Кучмою?
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18.09.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/64050 Я ж написав що у вмілих руках.В нас і до зараз ще повно комсомольців.Подивіться історії політиків.Але ж вони з неба не впали,люди їх привели до влади.Ця війна і на совісті людей.Всі колишні кроки,зараз себе проявляють.
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18.09.2020 21:21 Відповісти
¡ ще у нас є 73,22% хохломанкуртів.
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18.09.2020 21:23 Відповісти
Для вступу в НАТО, а особливо у ЄС озброєння не має жодного значення! Яскравий приклад країни Балтії.
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18.09.2020 21:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/64050 В нашому випадку воно би мало.Але для цього потрібні вмілі руки і голову.Ми би могли впливати на світову політику.Зброя важлива,а в розумних руках тим більше.А зараз Україна як жебрак.За ту зброю що була,було заплачено кров'ю,потом і ресурсами українського народу.Вона ж не просто так дісталася Україні.А її розпродали і заробили великі статки,окремі люди.Можна було залишити третю частину найновішої зброї.Цього би вистачило.
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18.09.2020 21:36 Відповісти
... якщо не тяжко... розкажіть туточки про *найновішу* зброю , яка залишилась на територіі України у 1991 році. Крім тоді ще нових Ту-160. А кацапсинки у якому році напали на Україну? Чи 23 роки у Вас як мить? Та й за Ту-160... Це як Вам дома використовувати БЕЛАЗ для їзди на роботу!!! Так і для України ті Ту-160....)))
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18.09.2020 22:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Міг 29,СУ-27 і тд були також нові.В москалів ці літаки ще старіші.Я казав,що залишити третю частину техніки.А з тих грошей,що решту продали,модернізувати ту,що залишилась.В нас катастрофічно авіації не вистачає.Навіть на початку війни,авіація показувала себе добре,але її мало.Москаль би на сильнішу армію ніколи не нападе.Винищувачів було більше тисячі.Можна залишити було понад 300 літаків.Цього би вистачило.А зараз бойових літаків менше 100.А гелікоптерів і ще менше.Також якби одразу було 1500 танків готових до бою,ніхто би на нас не напав.А на початку війни танків було мало,їх вже по ходу ремонтувати і модернізувати почали.Те саме і за всі інші види зброї можна сказати.В авіації сили.Це тільки брехуни кажуть що вона не важлива.Техніки було на мільярди.В жодній країні Європи стільки не було.
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18.09.2020 22:48 Відповісти
Друже! Як би Ви...були у 1992-95 роках повязані з ситуацією у ЗС України, навіть трошечки...Ви би цю відверту маячню в житті не написали б. У нас були тисячі літаків...але не було грошей навіть на зарплату. Від слова ЗОВСІМ!!! По 10 місяців військовим не платили ЗОВСІМ... не копійчини!!! У державі була глобальна криза. Що Ви хотіли там модернізувати? Льотний склад звільнявся сотнями. Що Ви там хотіли продати? Кому потрібні були ці сотні літаків? Ну продали пару сотен тоді ще більш нового..Міг-29..Су-24..Су-25... А кому були потрібні сотні Міг23, Су-17... навчальних Л-29 та Л-39? То що нераціонально використовували сотні транспортних літаків, що крали безбожно... тут нема сенсу сперечатися. Але крали у всій державі!!! І крали всі..хто міг красти... Бо треба було виживати. Можете кинути в мее камінь... але так і було. А Ви про модернізацію... Можете поїхати у Запоріжжя і подивитися на десятки Іл-76 під забором, у МЕлітополь, у Білу Церкву... де стоять десятки Су-24... Так і з танками і всім іншим. Воювати ніхто не збирався. Рашка була **братом і товаришем**!! А Ви тоді думали... що кацапсини нападуть? Ото ж...(((((
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18.09.2020 23:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Потрібно було обирати не покидьків.Ви кажете слова брехливих політологів.Те що люди крали,то ніщо,якщо порівняти з ешелонами можновладців.Ту техніку все одно продали,а гроші вкрали.Порізали тільки ТУ-160.А ще українську призовну армію,також потрібно було розпустити,а зробити контрактну.Бо ті пузаті генерали наживалися,на тих солдатиках.Все потрібно було міняти.На все у вас є виправдання.Чому поляки з набагато меншими ресурсами піднялися? Зараз Україна також не буде сильна,це самообман.Бо на все є виправдання.І попередники брехали,за яких я голосував і зелені брешуть і крадуть.І українці мовчать.Нас ніхто не буде поважати,якщо самі не поважаємо себе.
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18.09.2020 23:26 Відповісти
Те що люди крали,то ніщо,якщо порівняти з ешелонами можновладців. Починайте з себе.... Крала ВСЯ КРАЇНА!! А це катастрофа. Крали...щоб вижити... І повторюю. Ви і близько не знаєте про ситуацію у ВПС у той час. Різали і Су-17..і Ту-22 ...і Іл-76... Продавали трохи Міг-21 у Азербайджан (вони воювали) Продали трохи Міг-23 у Лівію...кілька Іл-76 у Алжир...заправників Іл-78... А порізали стільки, що Ви і уявити не можете. Ту-160..Ту-95 МС... це стратеги... які Украиїні були непотрібні апріорі, пи відсутності ядерної зброї. Ну і не треба о пузатих генералах і бідних солдатиках... Який народ..така і держава!!! І не згадуйте Польщу. Польщі дали 20 млрд. грошей на розвиток і вони їх повертати не будуть. І до сьогодні... а пройшло 29 років..вони літають на Міг-29 і тількі у тому році купили перші Ф-16...ПЕРШІ!!!! За 29 років. Країна член ЄС.. НАТО.... Не пишіть маячню.... Але на моє питання ..про відсутність такої техніки у країнах НАТО Ви промовчали!? Щось запідозрили у своїй маячні про Ту-160 та Ту-22..?))))
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18.09.2020 23:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 СУ-27,МІГ-29,СУ-24,СУ-25,не різали.А продавали.Ми винні більше ніж 20 мільярдів.Я не крав в 90-х роках.ТУ-160 не тільки ядерну зброю скидує,а й звичайні крилаті ракети і бомби.Поляки того року вже заказали F-35,на F-16 вони вже давно літають.А ми в них хочемо купити поношені міг-29,це ж ганьба.А ще поляки з самого початку не мали стільки техніки.І вступили в НАТО в 1999 році.А відповідь що до авіації,я надав.Почитайте нижче.Це ви пишете маячню.І виправдовуєте все те дибільство.Ну виправдовуйте і далі.Можете ще послухати політологів,вони скажуть,як правильно жити українцям.
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18.09.2020 23:51 Відповісти
..моє ..про використання БЕЛАЗа для поїздок до магазину Ви так і не зрозуміли. Як і не знаєте того, що і кому продавалося. Щось десь чули, щось вичитали, а останне домислили... Може Ви здатні купити Ф-16? Може дурню..про те що Канада нам Ф-14 віддавала...а ми не взяли... тут розпишете? Коли Ви зрозумієте... що разом в тим що Ви написали...теж потрібно будлоробити не тільки у ВПС а у всій државі... У економиіці..науці... школі...культурі... А не зберігати у ВПС. Що , проблем більш не було? А це має назву ЕКОНОМІКА...якоі тоді вже не було. Ви ж уяви не маєте, що таке почати експлуатацію нового типу літака! Повторюю...У Вас літак і злітна смуга..і пілот у кабіні.... Ви й близько не розумієте, що це КОМПЛЕКС використання таких ресурсів...що Ваша маячня просто дитячі роздуми. І не лізьте туди...де Ви нічог не розумієте. Вам соромно , що ми купуємо старі та модернізовані Міг-29 у Польщі? То може розповісте, що треба ВПС Украіни і де взяти на це кошти,..коли зелена падаль скорочує те , що працює. Не знаєте, хто хоче скоротити авіаційну бойову ескадрілію на Су-24? Може падло хоче купити щось нове , скорочуючи старе? Мовчіть краще.... Бо Ваше використовування звичайних *********** на Ту-160 нічого окрім сміху не визиває.... Подумайте про використання БЕЛАЗа у своїй сім*ї)))))
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19.09.2020 10:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Ту-160 може виконувати різі завдання.Не тільки ядерні удари.А в нас ще були ТУ-22,також нові.Я пам'ятаю як вони літали і коли проходили на великій висоті звуковий бар'єр.Звісно Україна найкраще зробила.просто порізала.Таке роблять тільки придурки.Тепер маємо смерті військових.
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18.09.2020 22:52 Відповісти
... може Ви тут розповісте людям, чому Британія, Німеччина, Франція, Іспанія.... не мають літаків класу Ту-160 ..чи Ту-22м3??? Багаті та розвинуті країни...і не мають такої авіації!!! Бо ...шановний... мати для України в той час Ту-160 та Ту-22М3... на утримання яких потрібно було виділяти до 10-12 відсотків бюджету.. не може ні одна країна. А Україна і подавно. Для Вас літаки на аєродромі...тільки літаки. А скільки коштів потрібно на їх збереження, використання, навчання льотного складу...та всього навкруги...Ви і близько не знаєте. Тому і пишете маячню...як звичайна людина...дуже далека від реальності!
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18.09.2020 23:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Франція і Британія мала.Але їм вони не потрібні,бо в них є флоти з авіацією.В нас же не було флоту з авіацією.Та й хріновенькі вони в них були.Іспанія з Німеччиною їх взагалі не мала.Що до Німеччини,то вона продала танки Леопард і іншу техніку,після розпаду совка,а гроші з продажу пішли в бюджет.Коштів на багато менше потрібно,ніж на ядерну зброю.Я пишу правду.Для вас бачу не важливі людські життя.Нехай солдатики воюють з калашами і поганою технікою.Це тактика совків в 40-х роках.Техніка повинна працювати.А людей потрібно берегти як найбільше.
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18.09.2020 23:37 Відповісти
... тобто..у нас нема флоту з кораблями..то нам потрібні стратеги ..типу Ту-160 та Ту-22? Шановниий!!! Ну не лізьте Ви туди, де зовсім нічого не розумієте!!! Ні Німеччина..ні Британія ні Франція...не можуть мати фінансово такий тип літаків.... Для того і є блок НАТО...кулак..який може мати літаки такого типу. І тільки США можуть їх будувати і використовувати... Вони і є коллективною зброєю для всього НАТО. У тому числі і для Литви..Естоніі....Латвії.... у складі яких зовсім нема бойової авіації.... Але вони під захистом. Тому і нам потрібно в НАТО.... зі своєю долею озброєння. яку потрібно потім оновлювати за рахунок держави. І не самим ..а з допомогою. Там кожна країна..частка НАТО. А якщо зараз у нас на озброєнні були б Ф-16..Ф-14 ..то наодинці ми не вистоїмо проти монстра... який своїми Су--Міг..численністю значно більш українських пройде як каток...по країні. Але їм не дають це зробити той же НАТОвський кулак.... І великий жах повної блокади рахи, у разі розгортання війни... Там теж трохи розуміють ситуацію. Але нащо це я Вам пишу.? Ви чули, як Ту-22М3 звуковий барьєр ріже..)))))) Куди там авіаційним спеціалістам до Вас?
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19.09.2020 11:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Звісно.що вже зараз їх не потрібно.Але якщо вони були,то безглуздо було їх різати.Цей літак,якби був новий,то коштував би як два-три F-35,які зараз Британія активно купляє.Я пропонував залишити 300 літаків з понад 1000.На Московії бойових не більше 500-600.так що ніякого катка би не було.Для захисту би їх вистачило.В НАТО ще поки Україну не беруть.А так буде те що є.
''Ви чули, як Ту-22М3 звуковий барьєр ріже''

І що смішного.На великий висоті на початку 90-х вони літали.Може це був ТУ-160.В нас ів спеціалістів майже не залишилось.
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19.09.2020 11:38 Відповісти
Смішно те, що Ту-22м3 на звехзвуці літали дуже рідко.... Фактично не літали..бо така особливість двигунів була... Полетіли на зверхзвуці... двигун можна було реально списувати. Ну то таке....))) Не для Вас. Я Вам розповімь історію з Іл-76...які можна було використовуати як звичайні транспортні літаки і заробляти гроші. Їх в Україні залишилося понад 200 штук. Але військові Іл-76 треба будо демелітаризувати і сертифікувати під іншим логотипом. Військові Іл-76МД..цівільні Іл-76ТД.... Різниця суттева. Зразу після розпаду СРСР Україні запропонували обміняти три військові Іл-76 МД на один Іл-76ТД, але новий. Пропонував завод в Узбекистані. Ім потрібно було завершит контракт в Індією на 24 літака Іл-76МД. Так от МО України відмовилось. Нам потрібна військово-транспортна авіація ... Але нащо вам 200 літаків такого класу...якщо США має меньше? Відповіді нема. У результаті ... більша частина була розпродана за безцінь, тому що літак Іл-76МД заборонений для польотів у Європі....а ті що демілітеризували теж нікому не потрібні. Так і гниють ряди цих машин у Запоріжжі, Мелітополі.. Багато порізали..але й сровина теж нікому не потрібна. Заваз у ВПС України до 10 Іл-76МД, які в Миколаєві модернізують і їх більш ніж потрібно. Ну то подумайте..200 і 10!!
Повірте... Нікому та техніка потрібна не була. Значну частину банально порізали. З вертольотами складніше... От іх багато продали... Але хто знав , що парашка нападе? Так що не плачте за тим, що само по собі нікому не потрібне було. Да й зараз..Міг-29 1991 року..це зовсім не Міг-29 2019 року. А дял того ..щоб було ..так я Ви бажаете... треба будо мати ДЕРЖАВУ .... а з нашим нарІдом ні держави і нічого не буде. Вибрали преЗЕрватива... потім виберуть ЖоппоБлок... Все до цього йде! То ж не плачте за рукою.... коли голови нема. З повагою!((((
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19.09.2020 12:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Це був або ТУ-160,або ТУ-22.,приблизно десь на висоті 10-12 км,точно висоту не скажу,але то були не звичайні винищувачі.Міг-29 і СУ-27 не різали.Я живу на західній Україні,Так в 90-х постійно винищувачі на низькій висоті літали.Держава це люди,за те все було заплачено кров'ю і потом.Ніяка держава в світі так нові літаки не ріже.Потрібно було націоналістів обирати,а не комуністів.Які розповідають,що в Україні нічого не було,а практично пустеля.Все продали і стали надбагатими,ви навіть не уявляти на скільки багаті.Зараз Україна,на жаль вже не буде сильна.Вона сильна нікому на справді не потрібна.Сила НАТО це сила США.А США,в свою чергу потрібні супротивники в лиці Китаю і Московії.Щоб завжди був стимул.

Я знав,що москаль ворог.Не знали тільки не далекі люди.
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19.09.2020 12:27 Відповісти
...комуняк вибирав нарІд!))) Той , що й зараз вибирає ЖоппоБлок.. а до цього вибрав Зелену мразоту. Але будемо справедливими... І націоналісти при всій повазі до Руху спаплюжили ідею до самої нікчемності. Да й хочу запитати Вас... А де зараз наші націоналісти? Кучму..Пороха... паплюжили по повній. Дня не було, щоб не чути було лідерів, які бачили весь негатив і виступали...виступали..виступали. А зараз у владі реальні вороги, та ще й більш вороги починають лідирувати у рейтингах, відверто зливають країну ворогу...відверто плюндрують все українське....!? Де наши патріотичні сили? Де вони? Чому мовчать? І на марші ветеранів на День Незалежності маленька купка десь пройшла непоміченою... Так ..наших націоналістів! Так що, мій дорогий... нема у нас за кого голосувати. Була надія з Порохом... але бидло все сплюндрувало. А далі ще більш сплюндрує. Вони до цього часу не знають..що москаль ..ворог! А Ви там за явійсь ВПС Украіни та бажання щось зберегти! Більшості миску з помийями,.. теплу будку...і низькі тарифи. Пожерти..поспати і пос"ати.... а Ви про літаки!!!)))) Скотині літаки не потрібні і їм однаково ..який правпор на комендатурі....))) аби жерти було що... Тут не націоналісти потрібні. Тут потрібна хунта і Піночет. Тоді і стадіони ************ і тільки страх вилікувати зможе. Інакше ніяк!!!
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19.09.2020 13:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 Обирала більшість.Кучма це комуняка.А в партії Порошенка було багато не хороших людей.Це зараз партія ЄС,має норм представників і то не всіх.Порошенко не Бандера,а з нього хочуть його зробити.Я сам голосував за Порошенка і ЄС.Але якщо будуть нові вибори,то вже не знаю за кого.Піночет вже навряд чи можливий в сьогоденні.
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19.09.2020 13:24 Відповісти
..так не може ніхто буди Бандерою. Другого Бандеру ми втратили ще на початку 90-х...коли вибрали у президенти не Чорновола...(((( То була помилка..яка довічно не дасть Україні відродитися. А про оновлення партіі Пороха як нормальної... То тут можна подумати. Якби повернувся Порох... що вже є казкою...Ви би побачили..як партія обросте сразу непотрібом. Повернуться з небуття всякі Барни...та інший непотріб... Так що тут потрібна якраз Хунта... І тільки кров.. банальні переслідування і винищення кацапні..та співчувающих....дадуть користь і надію. Але..демократія... Та й хто візьме на себе таку ношу. Та й обирає навіжена більшість. Тут Ви праві. І ця більшість нажаль розумово відстала. Але так і повинно бути. Як казав Шарль де Голль... Всі революціі у країнах робить розумна меншість,,,))))
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19.09.2020 13:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/219571 ''так не може ніхто буди Бандерою. Другого Бандеру ми втратили ще на початку 90-х...коли вибрали у президенти не Чорновола...(((( То була помилка..яка довічно не дасть Україні відродитися. А про оновлення партіі Пороха як нормальної... То тут можна подумати. Якби повернувся Порох... що вже є казкою...Ви би побачили..як партія обросте сразу непотрібом. Повернуться з небуття всякі Барни...та інший непотріб...''

Тут погоджуюсь.

А хунта зараз не можлива.Навіть не знаю,що буде далі.
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19.09.2020 13:53 Відповісти
Хунта можлива у любу хвилину! Тільки Піночета поки нема. Марш Ветеранів 27 серпня.... І у мене єдина надія тільки на цих людей..що шли у колонах.. Вони ..дасть Бог.. не дадуть Зепадалі та ЖоппоБлоку злитися у екстазі единої для них цілі...Знищити Україну. Потрібен сірник... А запалає так...що Зепадаль сама буде вішатися..а ЖоппоБлоківці топитися. А нарІд буде сидіти тихенько у телевізорів і пускати слюни... Так що все в надії на прогресивну меншість. Більшість ніхто і питати не буде...))))
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19.09.2020 14:11 Відповісти
і ще плюсуй 73,22%.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
Бро, про що ти?
У нас, на 30-му році незалежності, і на шостому році війни з россійськими агрессорами, 73,22% голосують по факту, ПРОТИ ДЕРЖАВНОСТІ України.
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18.09.2020 21:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466090 А до того голосували за Яника,а це вже було 20 років незалежності.Та й якщо чесно і попередники були з серйозними недоліками,а найбільша провладна партія БПП,була хріновінькою.Це зараз партія ЄС має багато патріотично налаштованих,а раніше було багато Розенблатів.
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18.09.2020 21:26 Відповісти
Красивая птичка оспрей
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18.09.2020 21:26 Відповісти
Эта сила партнерства была запланирована еще при Порохе, зеленая падла все только просирает, Армию ****** вообще забросил. Зато на свой парк "велосипедов" удвоил финансирование на 21год.
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18.09.2020 21:41 Відповісти
Прибыли на учения ? Ученье - свет. Знание - сила.
А неученье - московитское рабство.
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18.09.2020 22:08 Відповісти
Thank you very much for the warm and friendly welcome !!!
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19.09.2020 00:11 Відповісти
Це перші українсько-американські військові навчання.
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19.09.2020 01:22 Відповісти
Вже треба розпочинати перемовини з США про утворення союзного договору
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19.09.2020 03:24 Відповісти
хера себе коптер наверно в цитрусе купили
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19.09.2020 04:02 Відповісти
вот кто реально помогает. ***** в бешенстве)))
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19.09.2020 07:48 Відповісти
Welcome to Ukraine,friends!
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19.09.2020 09:05 Відповісти
С КАКИМ ЖЕ УДОВОЛЬСТВИЕМ Я БУДУ РЕЗАТЬ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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19.09.2020 12:21 Відповісти
зачем резать? так неудобно, иди в армию,там получишь автомат и стреляй пропутинских ************* сколько душа пожелает!
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19.09.2020 17:53 Відповісти
ПРОСТО СУПЕР!!!!
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19.09.2020 20:26 Відповісти
 
 