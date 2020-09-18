Сила партнерства - на навчання в Україну прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій. ФОТО

На навчання в Україну прибули військові ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США в Україні.

У повідомленні зазначається: "Сила партнерства: військові ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій, що базуються на авіабазі Королівських повітряних сил Мілденхолл (Англія), готуються до початку тренувань разом з військами 8-го полку спецпризначенців України під час навчань "Fiction Urchin", що розпочались 17 вересня поблизу Вінниці.

352-е крило сил спеціальних операцій США розгорнуте в Україні, щоб продемонструвати відданість Чорноморському регіону, підтримати спроможність спецпризначенців України та збільшити зусилля з набору персоналу за допомогою різних видів взаємодії з підрозділами спецпризначенців України".