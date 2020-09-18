"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Склероз відступив...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком

Путінський тандем

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко

Борець з "епохою бідності"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опублікувало переговори "слуги народу" Юрченка і детектива під прикриттям: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". ВIДЕО

"Соціальний ліфт"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Голосував? Отримай!

Результат плідної роботи

The end

"Моя команда"

Вірус корупції

Пам'ятай про це!

З колекції "Слуги народу"

Стара, стара казка ...

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