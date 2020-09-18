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"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Склероз відступив...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Путінський тандем

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Борець з "епохою бідності"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опублікувало переговори "слуги народу" Юрченка і детектива під прикриттям: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". ВIДЕО

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

"Соціальний ліфт"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Голосував? Отримай!

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Результат плідної роботи

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

The end

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Моя команда"

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Вірус корупції

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Пам'ятай про це!

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

З колекції "Слуги народу"

Соціальний ліфт, вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Стара, стара казка ...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Медведчук Віктор (1707) Фокін Вітольд (98) фотожаба (13888) Верещук Ірина (683) Юрченко Олександр (109) Марія Фокіна (12)


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Топ коментарі
+55
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2681
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18.09.2020 21:53
+49
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9249
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18.09.2020 22:10
+48
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2293
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18.09.2020 21:53
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18.09.2020 21:50 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2293
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18.09.2020 21:53 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2681
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18.09.2020 21:53 Відповісти
почесна дуже.
вже другий президент отримує.
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18.09.2020 21:59 Відповісти
...ну, это может получить прижизненно И можно выдвинуть это чмо еще на одну премию
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7036
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18.09.2020 22:02 Відповісти
шнобелевская премия по нему плачет
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18.09.2020 22:18 Відповісти
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1847
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21.09.2020 13:33 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7368
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18.09.2020 21:54 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3157
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18.09.2020 21:55 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4784
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18.09.2020 21:56 Відповісти
Потєрпєвший пєчального образа

"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1892
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18.09.2020 21:58 Відповісти
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18.09.2020 21:59 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4715
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18.09.2020 21:59 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9816
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18.09.2020 22:01 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1226
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18.09.2020 22:02 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5374
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18.09.2020 22:03 Відповісти
Точніше вана залєтєла.
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18.09.2020 22:07 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8814
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18.09.2020 22:05 Відповісти
https://twitter.com/lemberg_15
https://twitter.com/lemberg_15
https://twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат

Вова! Що з тобою?

"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2193 "Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7377
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18.09.2020 22:05 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6764
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18.09.2020 22:06 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2935
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18.09.2020 22:06 Відповісти
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18.09.2020 22:19 Відповісти
Пєця не допустить. 73% поруч з мародером Пєцєю на одному гектарі не сядуть, не те, що вийти на один Майдан. Злочинці і спільники Пєця і Зєля все прорахували.
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18.09.2020 22:20 Відповісти
Ванюця... А Зеля появился с твоей помощью. А Порох отъявился с ней же. Они и тебя прорахували? Что ты переметнешься аки глист, с одного организма на другой, с другого на третий и так далее? Будешь так, типа, метаться пока не что? Или кто, кого дожидаешься?
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18.09.2020 22:38 Відповісти
Ні. Зєлю привів Пєця. В першому турі вигравала Юля. Але Пєціно ЦВК сфалшувало результат на користь Зєлі. Бо Зєля Пєцє не страшний, вони - спільники, а їх протистояння удаване, постановочне. Навіть Пєцін штаб дивувавсь, що Пєця нервував тільки перед першим туром. а в другому був спокійний, як удав, хоч не мав жодного шансу на перемогу. Юля їх спільний ворог.
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19.09.2020 00:00 Відповісти
Вигравала Юля... Та не правда. Не вигравала, хоч тресни. Я бы понял тебя, пиши ты правду, но- всё указывает против неё, а у тебя одни росказни. Напридумывать не сложно, доказать нечем. И- топил ты ЗА Зелю и ПРОТИВ Порошенко, и полюбасу ТВОЯ вина в происходящем сейчас. Оттого и пишу- они и тебя прорахували? Угадали, что станешь метаться?
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19.09.2020 09:55 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9249
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18.09.2020 22:10 Відповісти
Барбоса вже теж скоро з дому виженуть.
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18.09.2020 22:18 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4412
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18.09.2020 22:18 Відповісти
Додам ще:
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1425
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18.09.2020 22:31 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2455
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18.09.2020 22:25 Відповісти
"Социальный лифт", вирус коррупции, команда Верещук. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8890
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18.09.2020 22:30 Відповісти
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18.09.2020 22:41 Відповісти
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6387
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19.09.2020 00:59 Відповісти
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9424
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19.09.2020 01:00 Відповісти
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3383
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19.09.2020 19:19 Відповісти
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5122
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19.09.2020 22:10 Відповісти
"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6943

...
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20.09.2020 21:51 Відповісти
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"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5116
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22.09.2020 04:18 Відповісти
 
 