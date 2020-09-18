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"Соціальний ліфт", вірус корупції, команда Верещук. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Склероз відступив...
Путінський тандем
Читайте на "Цензор.НЕТ": Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко
Борець з "епохою бідності"
"Соціальний ліфт"
Голосував? Отримай!
Результат плідної роботи
The end
"Моя команда"
Вірус корупції
Пам'ятай про це!
З колекції "Слуги народу"
Стара, стара казка ...
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Топ коментарі
+55 Топ Ган
показати весь коментар18.09.2020 21:53
+49 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.09.2020 22:10
+48 саша паламарчук
показати весь коментар18.09.2020 21:53
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вже другий президент отримує.
https://twitter.com/lemberg_15
https://twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат
Вова! Що з тобою?
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