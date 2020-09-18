Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецпідрозділу "К" УСБУ в Одеській області миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів, розташованих у центрі Одеси. Вихідці з кавказького регіону влаштували стрілянину з вогнепальної зброї. Двоє з них зазнали поранень", - сказано в повідомленні.





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Кулі поцілили навіть у вікна протилежного будинку.









За оперативною інформацією учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угруповань регіону.





Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.

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