Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецпідрозділу "К" УСБУ в Одеській області миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів, розташованих у центрі Одеси. Вихідці з кавказького регіону влаштували стрілянину з вогнепальної зброї. Двоє з них зазнали поранень", - сказано в повідомленні.
Кулі поцілили навіть у вікна протилежного будинку.
За оперативною інформацією учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угруповань регіону.
Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.
Топ коментарі
+43 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар18.09.2020 21:55
+23 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар18.09.2020 21:57
+22 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар19.09.2020 00:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
Вопрос был риторический. Ответ очевиден: патамуша «спицслужбы» лейтенанта бакланава и рюкщакяна вернулись к своей обычной практике - доению бандитов и обслуге суркисов/каламойских
Кстати, барсеточники моей подруге на 6 й Фонтана , чтобы сумку украсть , выбили в машине стекло. Т е они уже не заморачиваются с отвлечением внимания и другими классическими приемами этого жанра.