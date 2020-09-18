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Новини Фото Силовики
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Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 01

"Оперативники спецпідрозділу "К" УСБУ в Одеській області миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів, розташованих у центрі Одеси. Вихідці з кавказького регіону влаштували стрілянину з вогнепальної зброї. Двоє з них зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 02
Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 03

Читайте також: У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 04

Кулі поцілили навіть у вікна протилежного будинку.

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 05
Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 06

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 07
Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 08

За оперативною інформацією учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угруповань регіону.

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 09

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 10
Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 11

Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.

Також читайте: У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, поранено чоловіка, - поліція Києва

Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ 12

Автор: 

Одеса (5472) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12847) силовики (2514) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+43
Задовбали вже ці ішаки.І не кажіть за расизм.Цих осіб мало по чисельності,але за ними всюди золоті верби ростуть.Приїжджають сюди,бо українці занадто толерантні.
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18.09.2020 21:55
+23
Якщо би в нас дійсно були патріотичні мвс і сбу,то за декілька місяців би серйозно очистили Україну від таких бандюків.
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18.09.2020 21:57
+22
https://censor.net/ru/user/412256 Тільки расизм з їхньої сторони.Ми їх тут не вбиваємо.А вони тут продають наркоту,вбивають.катують,займаються сутенерством.Як це назвати? Як з ними боротися? Відпустити і в попки цілувати?
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19.09.2020 00:38
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Задовбали вже ці ішаки.І не кажіть за расизм.Цих осіб мало по чисельності,але за ними всюди золоті верби ростуть.Приїжджають сюди,бо українці занадто толерантні.
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18.09.2020 21:55 Відповісти
Не скоромничайте, це і є справжній расізм
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19.09.2020 00:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/412256 Тільки расизм з їхньої сторони.Ми їх тут не вбиваємо.А вони тут продають наркоту,вбивають.катують,займаються сутенерством.Як це назвати? Як з ними боротися? Відпустити і в попки цілувати?
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19.09.2020 00:38 Відповісти
А эти хачики что негры???? Они не негроидной и не монголоидной расы, т.е такой же расы как мы. Просто они отморозки и дармоеды, которые привыкли жить бандитизмом.
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19.09.2020 14:04 Відповісти
Подожди,вступим у ЕС...Затримано членів ОЗУ, які влаштували стрілянину в центрі Одеси, - СБУ - Цензор.НЕТ 1266
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19.09.2020 14:04 Відповісти
Странно, но Польша в ЕС, а в Польше их почти нету ...
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19.09.2020 20:28 Відповісти
в Польщі і євреїв майже нема, а у нас вони вже навіть в офіційній владі
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21.09.2020 07:28 Відповісти
пан жил в Польске ? если б жил - не говорил бы таких глупостей....
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21.09.2020 07:33 Відповісти
Трошки перевдяглися в маски
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18.09.2020 21:57 Відповісти
Якщо би в нас дійсно були патріотичні мвс і сбу,то за декілька місяців би серйозно очистили Україну від таких бандюків.
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18.09.2020 21:57 Відповісти
"..як би , да каби .."
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18.09.2020 21:58 Відповісти
У силових структурах націоналіст - більший ворог, ніж хабарник, корупціонер чи сепаратист
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
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18.09.2020 22:03 Відповісти
Вівторок, 27 лютого 2018
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18.09.2020 22:10 Відповісти
саме так..традиції неофеодалізму непорушні..
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18.09.2020 22:13 Відповісти
так , непорушні ... доки їх не порушать !
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18.09.2020 22:17 Відповісти
не мені вам розповідати, що нема кому це робити..достатньо глянути кого проголошено найпатріотичнішим патріотом, кого "катом" кацапів і чим здебільшого зайняти наче праві патріоти..
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18.09.2020 22:31 Відповісти
тому що "хабарник, корупціонер чи сепаратист" працюють заради той самої справи, що й деякі з них - розвалу нашої країни
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21.09.2020 07:30 Відповісти
CБУ зайняті ************* діями шахтерів у Кривому Розі.
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18.09.2020 23:35 Відповісти
деятели грузинской культуры под патронатом мишико?
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18.09.2020 22:02 Відповісти
в каждой "культуре" есть куча таких деятелей, главное их вовремя выявлять и награждать, к сожалению наши органы выявления плохо работают профилактически, а только уже по факту свершившегося "концерта"
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19.09.2020 12:50 Відповісти
Опять чечены? Потому что ичкерийцы вместе с ЗСУ воюют?
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18.09.2020 22:04 Відповісти
жили-були собі звірятка .....
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18.09.2020 22:05 Відповісти
Что мешает «мгновенно- среагировавшим» профильным спецслужбам «организовать банкет» указанных участникам опг в отдаленных катакомбах Одессы и помочь им там навсегда остаться? )))
Вопрос был риторический. Ответ очевиден: патамуша «спицслужбы» лейтенанта бакланава и рюкщакяна вернулись к своей обычной практике - доению бандитов и обслуге суркисов/каламойских
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18.09.2020 22:24 Відповісти
А тут видать разобрались, что бандиты не из тех и не из других - можно и на камеру «геройски» отработать: приехать черепки с разбитой посуды помотать да раненых и обосравшихся жертв разборок поподбирать...
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18.09.2020 22:25 Відповісти
Смешно. Чурки с сбу территории не поделили. А выставляют как борьбу с преступностью.
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18.09.2020 22:38 Відповісти
Перестрелка произошла в ресторане «Арарат» на Аркадийском плато.Как сообщили источники в правоохранительных органах, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, схлестнулись с ворами-борсеточниками. Воры достали травматические пистолеты и открыли огонь. Оперативники стали отстреливаться и ранили двоих. На место прибыла полиция, которая надела наручники на представителей криминального мира. Пресс-центр СБУ сообщил, что это была спецоперация и сотрудники ведомства «задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы».
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18.09.2020 23:05 Відповісти
Невже в наш час пластикових карток можна заробити на барсетках? Я пригадую, як один мій друг носив у барсетці розчіску і презерватив.
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19.09.2020 00:44 Відповісти
З деякими країнами такі потрібен візовий режим й перевірка кандидатів на візу нормальна!!! Тут своїх ує#анів висточає з тягою до криминалу так ще з іньших країн їдуть!
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19.09.2020 02:36 Відповісти
одесса это и есть преступное гетто а шашлыкистоны одни из его винтиков выслать назад в ереван..шо вы хотели городок у моря там каждый кустик крышуется ватным опг
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19.09.2020 04:01 Відповісти
Лица, не тронутые интеллектом , распластались на асфальте. Подмести бы этот биомусор и вытрусить за пределами Украины. Всякое быдло сидит в Одессе , труха точно такой же выкормыш из опг, переодетый в красивый костюм.
Кстати, барсеточники моей подруге на 6 й Фонтана , чтобы сумку украсть , выбили в машине стекло. Т е они уже не заморачиваются с отвлечением внимания и другими классическими приемами этого жанра.
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19.09.2020 07:23 Відповісти
забирайте в помощники депутата арахамии))) хуже не будэт)))
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19.09.2020 15:23 Відповісти
 
 