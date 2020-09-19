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Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію "Маю право дихати". ФОТОрепортаж

Багато жителів Запоріжжя прийшли на площу Героїв у протигазах, масках і з плакатами. На плакатах у них було написано "Маю право дихати", "Хочу дихати чистим повітрям".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Останнім часом я працюю в онкології і та статистика стає страшною. Ми хочемо, щоб діти жили здоровими і наші близькі не хворіли. Ми не хочемо, щоб закривалися заводи. Ми хочемо, щоб кількість викидів зменшили", - каже організатор акції "Ми маємо право дихати "лікар Ірина Лосєва.

На мітинг вийшли тисячі городян. У одних в руках державні прапори, у інших плакати: "Нічим дихати", "Хочу дихати чистим повітрям, а не слухати обіцянки керівництва міста", "Брудні легені "фейри" не відмиє" - таких плакатів сотні.

Організатори мітингу зачитали резолюцію, яку прийняли учасники, її зможе підписати кожен бажаючий. У понеділок її передадуть керівництву обласної держадміністрації.

На мітинг прийшов і голова Запорізької ОДА Віталій Боговін. За його словами, обласна влада працює над програмою зниження викидів. Він також заявив, що в ОДА знову створили департамент екології, який втратив чинність кілька місяців тому попереднім губернатором Віталієм Туринком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання"

"Ми ходимо з вами одними вулицями і дихаємо одним повітрям. Наше завдання - створити всі умови, щоб повітря було чистішим", - сказав Боговін.

Запоріжці не вірять в те, що вже завтра в місті стане чистішим повітря, але мовчати більше не можуть.

"Я вийшла з плакатом, на якому написала, що нас уб'є не ковід, а викиди. Поясню, від ковіду вмирають не всі, а ті, хто в особливій зоні ризику - люди похилого віку і ті, у кого проблеми зі здоров'ям. А як у запоріжців може не бути проблем зі здоров'ям? Я не пригадую, щоб стільки запоріжців виходили на мітинги. Люди вийшли тому, що накипіло. Запоріжцям потрібен не новий сквер, а чисте повітря", - говорить запоріжанка Катерина Маркова.

Під час акції городяни підписували резолюцію мітингу. Захід тривав понад годину.

Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 01
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 02
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 03
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 04
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 05
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 06
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 07
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 08
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 09
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 10
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 11
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 12
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 13
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 14
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 15
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 16
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 17
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 18
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 19
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 20
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію Маю право дихати 21

акція (1455) Запоріжжя (2282) екологія (1354)


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Топ коментарі
+12
С каких делов? Нет это хозяева зелёного клоуна!
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19.09.2020 15:43
+8
А ЮВТ это тоже малороска-космополитка!
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19.09.2020 16:11
+7
Тысячи жителей Запорожья вышли на акцию "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 2999
Тысячи жителей Запорожья вышли на акцию "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 2304
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19.09.2020 15:38
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19.09.2020 15:37 Відповісти
Тысячи жителей Запорожья вышли на акцию "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 2999
Тысячи жителей Запорожья вышли на акцию "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 2304
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19.09.2020 15:38 Відповісти
О! Та це ж - торгові партнери "сивочолого батька нації"!
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19.09.2020 15:41 Відповісти
С каких делов? Нет это хозяева зелёного клоуна!
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19.09.2020 15:43 Відповісти
Згоден! Зелений клоун у них - шістка, а "лідер опозиції" - партнер(торговий).
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19.09.2020 15:49 Відповісти
Лучше уж партнер чем шестерка. Хотя как Порох может быть партнером если он конфеты делает? Порох то и не олигарх а бизнесмен! А за кого ты бы проголосовал тоесть не партнер и не шестерка?!
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19.09.2020 15:53 Відповісти
Я - за ЮВТ. А коли прийдеться вибирати між типовим малоросом-космополітом і "цинічним брехлом", то - за "цинічного". Йому поневолі прийдеться виконувати хоча б частину своїх обіцянок Українському Народу.
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19.09.2020 16:07 Відповісти
А ЮВТ это тоже малороска-космополитка!
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19.09.2020 16:11 Відповісти
Помиляєшся. Твої висновки - результат багаторічного зомбування українців, типу: "юлькавароффка", "ванавкралла вфффсьо!", "ванахіхікала" і т.д. і т. п. Чомусь Хам з подачі Ху...ла, "закрив" тільки ЮВТ(а Хам, без дозволу кремлівського ліліпута, навть пукнути боявся), а всі інші "опозиціонери" ригонутої нечисті, безбідно жили при Хамові,а дехто навіть у нього на хлібних місцях в уряді азірова відїдався.
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19.09.2020 16:23 Відповісти
Нет не ошибаюсь. А газовый контракт с лаптестаном на 30% дороже? А непонятные 5 миллионов долларов которые ей якобы выплатила американская фирма за политические преследования? Ну и по мелочи видно что живет ЮВТ не посредствам!
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19.09.2020 16:43 Відповісти
В той час, такі ж самі газові угоди з козлостаном підписали і європейські країни: Польша, Німеччина та інші. Зима була "на носі". Різниця тільки в тім, що європейці відразу ж, на початку 2010 року подали до суду на кацапстан, і добилися інших умов газового контракту. А в Україні, до влади тоді прийшов Хам і судится з ху...лом йому не було резону, краще ЮВТ кинути у тюрьму. І "батько нації", якщо не помиляюсь, тільки в 2015 році почав судитись з ордою за цей контракт і Україна виграла цей суд.Все це, мою написане, легко перевірити, загугливши цю тему. Та наш народ дуже легко піддається зомбуванню з "дебілізора". І американнська фірма, в свій час найнята за "бєшєнниє бабкі" хамом, для поливання брудом ЮВТ, вимушена була виплатити компенсацію. І ще.одне. Ще при "сивочолому гетьману", газові угоди ЮВТ вже не діяли, а подивись і порівняй платіжки за газ при ЮВТ і при цинічному брехуну, і сьогодні - при блазню. Різницю відчуваєш?
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19.09.2020 17:02 Відповісти
Европейцы по ценам Амстердам + подписали это выходило базовая цена 300 баксов а у Юльки 450 баксов!
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19.09.2020 17:08 Відповісти
У ЮВТ никогда не было цены 450. У неё было 275.
Это Янукович в Харькове подписал по 550, но с отложенной до 2040-го года выплатой этой разницы в 100, отсюда и цена в 450.
А вот тот газ, те 12 млрд, которые Украина оплатила, а Фирташ присвоил и ЮВТ отобрала, так вот ему при Януковиче заплатили за 12 млрд кубов как раз по цене в 550 долларов за 1000 кубов.
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20.09.2020 11:24 Відповісти
Кстати о 5 миллионах долларов которые ей американская фирма заплатила как компенсацию политических репресий ей 5 миллионов и Власенко 5 миллионов не хочешь рассказать за что такая ей лафа?
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19.09.2020 17:10 Відповісти
Яж вище написав. Фірму, яка ПО ЗАМОВЛЕННЮ ХАМА, оббріхувала ЮВТ, зобов'язав виплатити компенсацію АМЕРИКАНСЬКИЙ СУД. Шо тут не зрозуміло? Запитай у СУДУ, чому 5 а не 10 чи 2?. Мені сумма - похрін. Факт, що в СУДІ було ДОВЕДЕНО, що ЮВТ - ОББРІХУВАЛИ!
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19.09.2020 17:35 Відповісти
Это штатовский суд оштрафовал штатовскую компанию, за фальсификацию экспертизы по ЮВТ.
И не 5 миллионов, а 5,5 млн. Или для вас полмиллиона баксов уже не деньги?
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20.09.2020 11:25 Відповісти
Не непонятные 5 млн долларов, а очень даже понятные в свете газового договора.
Уже в США Фемида доказала, что со счета Виктора Пинчука была оплачена экспертиза-аудит, на основании выводов которой Янукович, по приказу Кремля осудил ЮВТ на 7,5 лет. Уже в США прошло следствие и суд, который дал по 3 года тем гражданам США, которые оказывается умышленно сделали порочащий ЮВТ вывод экспертизы, фальшивку. Эти фальсификаторы УЖЕ отсидели свои 3 года и вышли на свободу. А вот компанию, в которой они работали, штатовский суд оштрафовал, в пользу ЮВТ, на 5, 5 млн долларов США, которые она получила, но не оставила как Коболев в США, а перевела в Украину, в гривны и положила на депозит в государственный украинский банк!
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20.09.2020 11:21 Відповісти
А ОвощьЮльку прикрыл потому что она была единственный конкурент ему как президенту. Хотя тут он ошибался! Нашлись конкуренты!
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19.09.2020 16:45 Відповісти
Ти сам собі перечиш. Як би ЮВТ була малороскою і "кремльовською зозулею", ху...ло зробив би її прем'єр-міністром при хамові, і вони б разом "зливали" Україну кацапні, але ЮВТ опинилась в тюрьмі. А конкуренти стали міністрами в Хама. Щось не "клеїться" в тебе.
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19.09.2020 17:08 Відповісти
Нет не противоречу. Юлька вела переговоры с Овощем о ширке но почему-то Овощ не согласился.
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19.09.2020 17:12 Відповісти
Это Овощ так рассказывал. А где документы подтверждения? Вот Ющенко с Овощем совместный документ подписывали и кстати, ЮВТ тогда единственная не подписала этот договор о ширке.
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20.09.2020 11:28 Відповісти
Кстати ещё Юлька хотела нафтогаз продать Газпрому!
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19.09.2020 17:12 Відповісти
А як же: " Два Віктора - одна Україна!"? Це не ширка?. Та все зрозуміло, для фанатів і "сивочолого" і "ригів, і блазнєфілів і для "націоналістів", ЮВТ - ворог! Я не здивуюсь, коли порохососи, "націоналісти" і "Зе-дебіли", коли в другий тур, волею судьби, пойдуть бойко і ЮВТ, такі як ти будуть голосувати за бойка, або за мертвечука, "полковника" чи за хріна лисого, "АБИНЕЮЛЬКА!" Зомбування, воно таке, для людей самостійно не думаючих, а їх, нажаль - більшість, успішно рулить. Сумно.
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19.09.2020 17:28 Відповісти
Виктор 2 набрал 2 % так что он мне не интересен. А насчет когда выйдут Бойко-Тимошенко то буду голосовать за Тимошенко как голосовал Янукович-Тимошенко но если Тимошенко победит Бойко то лучше не будет это как быть съеденым шакалом или гиеной!
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19.09.2020 17:34 Відповісти
От цікава манера поведінки у ******** "святого педро" - спамити опонентів. Це що - слабкість аргументів у ******, неспроможність вести "дебати"? На мій погляд, така поведіна ********, тільки принижує їх і їхнього босса, якось "по дебільному" в них виходить.
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19.09.2020 18:20 Відповісти
******** северин, а ты на фотку бабы Йули молишься или дрочишь?
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19.09.2020 19:02 Відповісти
Ні, а шо? Фанати Зелі - з легкої руки фанатів Педро - Зебіли, тоді по логіці - фанати "святого педро" - ********. Що не так, "тричі шістка"(666)? Я симпатизую партії "Батьківщина" і з повагою відношусь до її лідера - ЮВТ. А твої секс фантазії хай залишаються при тобі.
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19.09.2020 19:12 Відповісти
тімашенка брала у свою партію чи фракцію: ляшка, яценюка, вбивцю лозінського і купу іншого лайна, частина з якого перебралася до якуневича. Отака вона прінціпіальна. З порвагою? - ну-ну
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20.09.2020 10:45 Відповісти
Всі перечислені особи, включаючи "купу іншого лайна", завдяки авторитету ЮВТ, пролізли в велику політику і відразу зрадили ЮВТ. Знаєш, в "черепок" кожному не заглянеш і на детекторі брехні, не перевіреш. А як відноситись, з повагою чи ні, до засновника "партії рігоАналів"? Ти з неповагою відносишся до ЮВТ за те що її зрадили якісь там ГНИДИ і перебігли до ригонутої нечисті, і тут же з повагою відносишся до засновника цієї ж нечисті, який в уряді азірова був на посаді міністра економіки. Ну і хто ти після цього? Походу, звичайний зазомбований "абинеюльок".
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20.09.2020 11:19 Відповісти
от зомбованого чую
Порошенко не був засновником саме ПР. Його партійка у війшла разом з іншими у ПР. І це зрозуміло: близькість до влади - добре прикриття для власного бізнесу. Я дуже не задоволений Порошенком через таку ж як у юлі безпринципність у формування своєї політсили у 2014 році. Одного розенблата вже достатньо, аби зрозуміти, що боротьби з корупцією не буде. Розенблата нема. Немає Лєщенка і інших проплачених патріотів. Але є южаніна, яка на догоду автоскручувачам з росіських деталей забороняла купляти недорогі авто з Європи, знову попадає у його команду. На місцях, я впевнений, є і інші подібні блатам фігури.
Вони не можуть по-другому. Беруть тих, хто на місцях має вплив, хто перевірений в слухняності, хто не має твердої політичної позиції і йде за лідером. От Ви теж обрали собі лідерку. Невдалий вибір.
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20.09.2020 13:06 Відповісти
Ну от - обмінялися "компліментами". А хто ж, на Ваш погляд, достойний кандидат на "лідера Нації"?
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20.09.2020 13:21 Відповісти
А він потрібний - лідер? Може треба обєднуватися навколо ідеї?
Як от наприклад: http://volpavlovych.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_20.html

Президентом і депутатом працювати не зможу через малу працездатність за віком. Та й є ідеї технічного і технологічного плану, які хотів би реалізувати. А от консультантом (навіть на безкоштовній основі) в окремих питаннях (де я вважаю що тямлю) - зможу.
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20.09.2020 13:39 Відповісти
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 9432
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20.09.2020 15:48 Відповісти
Нет, ЮВТ посадили по приказу Путина, так как она мешала ограблению и порабощению Украины.
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20.09.2020 11:27 Відповісти
Но они же и партнеры Мальдивского мерзавца!
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20.09.2020 11:15 Відповісти
Пфф... а где коктейли Молотова? Рабы.
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19.09.2020 15:40 Відповісти
украинец уже не тот. после майдана стал лучше жить, разжирел, стал ленивым.
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19.09.2020 19:09 Відповісти
Наверное нет! Вышли ведь только сегодня. При порохе олигархи меняли фильтра на очисных а при Будочке хрен забили!
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19.09.2020 15:51 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/edynaukraine/permalink/750829842146948/?__xts__%5B0%5D=68.ARD8G8rjqXLW-F2xSYIJlcXXlC_3jpGHJwLgStq0dV1tPClQ6D6D3CmihStLKgizboM7bymegTea5KGfaf1Hqi8GwZqqNThK0ps-L1o7houMpRkw6Hl60VTrZr1nuLW7rr_2XFLrzfy10CuCYuwbuLFbr1BYsn7nYMmOeg6UpAaOQthIax6xqHRYDjTAIj3B_YTLidPUn6fV6Q2SS1qbnqf1qbymILOCexUoEWjOX2HiGGg31Rvmof9708cRvNv1DfsgNg_dnRmU7gh857-FHBzLn0VX7xqw35tX2Qg9WG8gmtB7rV3jgt0Q1yeQRoxAKjMfhqH9T3LhQVugp2i_tQ1zm-JNHfa0ZgkJtuW5c-DLeJjpDY359MHWG26-***********************-JwafkA&__tn__=CH-R Росіянка пов'язала ковід з 5G . Ці конспірологічні теорії починають плодитись, як гриби після дощу.
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19.09.2020 15:41 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/edynaukraine/permalink/750829842146948/?__xts__%5B0%5D=68.ARD8G8rjqXLW-F2xSYIJlcXXlC_3jpGHJwLgStq0dV1tPClQ6D6D3CmihStLKgizboM7bymegTea5KGfaf1Hqi8GwZqqNThK0ps-L1o7houMpRkw6Hl60VTrZr1nuLW7rr_2XFLrzfy10CuCYuwbuLFbr1BYsn7nYMmOeg6UpAaOQthIax6xqHRYDjTAIj3B_YTLidPUn6fV6Q2SS1qbnqf1qbymILOCexUoEWjOX2HiGGg31Rvmof9708cRvNv1DfsgNg_dnRmU7gh857-FHBzLn0VX7xqw35tX2Qg9WG8gmtB7rV3jgt0Q1yeQRoxAKjMfhqH9T3LhQVugp2i_tQ1zm-JNHfa0ZgkJtuW5c-DLeJjpDY359MHWG26-***********************-JwafkA&__tn__=CH-R Росіянка пов'язала ковід з 5G . Ці конспірологічні / Производные от слова конспиролог позволяют интеллигентно заменить матерные ругательства. Культуру-в массы.
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19.09.2020 16:22 Відповісти
Буряк-просто РЕДИСКА.
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19.09.2020 16:00 Відповісти
А вы сильнее машите плакатами! сильнее машешь больше ветра получится быстрее так сказать воздух очистится! ГЛАВНОЕ СИЛЬНЕЕ МАХАТЬ!!!

БИТЬ ВЛАСТЯМ МОРДЫ НЕЗЗЯ МОЖНО ТОКО МАХАТЬ! ТАК ЧТО ИДИТЕ И МАШИТЕ!!! КОГДА НАМШИТЕСЬ ПОЙДЕТЕ ДОМОЙ!!!
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19.09.2020 16:03 Відповісти
А вот и ватная слизь вылезла.
И даже про унитазы не забыла пукнуть - больная тема у того, что "удобства на улице".
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19.09.2020 16:37 Відповісти
шо так критично дихати ? а шо ви їсте і пєте - краще б ви не знали
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19.09.2020 16:30 Відповісти
Минули вже ті часи,коли кілька обкурених студентів на граніті міняли уряд...Тепер можна виходити хоч тисячами,хоч десятками тисяч - влада звертатиме увагу не більше,ніж на овець на пасовиську...І шини з петардами вже не допоможуть,перевірено практикою...А є інший шлях достукатись до влади?..Є,і він простий як дріт...Його знали Шухевич,Бандера...Мабуть,і ми його взнаємо,але не раніше,як ростки справжнього українського націоналізму проб"ються через товщу всіляких "свобод-нацкорпусів-сокир" та інших псевдонаціоналістів,взрощених олігархами...
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19.09.2020 17:12 Відповісти
Дурниці - у окупаційного режиму чиновників вистачить, аби й далі принижувати українців. А от такі талановиті люди, як Шухевич дуже були потрібні майбутньому України. А їх послали як простих бойовиків із двома класами церковно-приходської школи. Чи ідіотизм, чи підлість.
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20.09.2020 10:54 Відповісти
Не ну чуваки так дело не пойдёт.Вы же рушите налаженную индустрию, получающую прибыль в 1000% выстроенную олигархатом своим желанием быть здоровыми.Ведь так чудесно всё работает.Ахмет стрижёт бабос.Минздрав стрижёт бабос на ваших болячках.Сети аптек лучших людей города стригут бабос.Комитет по экологии стрижёт бабос.Ломбарды лучших людей города и банкиры раздающие вам гроши под залог на лекарства стригут бабос......А вы хотите это всё сломать!Не, так дело не пойдёт
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19.09.2020 17:16 Відповісти
Був в Запоріжжі в 1987-му році. Півроку працював на заводі 60-річчя якогось там, радіодетальному. Так жив в гуртожитку на Горького. Зима, навколо снігу насипало. Виходимо вранці з гуртожитка, а сніг довкола ЧОРНИЙ. Трамваєм проїдеш трохи - побілів...
Я до того, що проблема чистого повітря в індустріальних містах спочатку була нульова. Чистого повітря там ніколи не було.
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19.09.2020 17:55 Відповісти
Зараз сніг відразу не чорніє. В залежності від напрямку вітру звичайно відчувається, що майже в центрі міста металургійні заводи. Але сказати, що нічого не робиться не варто. Хотілося б швидше. Але треба враховувати і те, що металургія годує багато людей міста. Мітинг підтримую, але піти і зробити селфі з плакатиком (друге фото згори) не хочу.
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19.09.2020 18:33 Відповісти
Та й снігу зась зараз.
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19.09.2020 20:19 Відповісти
А очисту выбросов владельцы заводов делать не пробовали?
Вот к примеру, у нас, в Житомирской области, есть город Коростень, на реке Уж. Там комбинат по деревоплите для мебели, принадлежит регионалу Присяжнюку (экс министру с/х), так там при запуске очистных совсем не было и однажды стоки попали в реку, в реке вымерли даже жабы - всё вымерло.
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20.09.2020 11:34 Відповісти
Пробудились? Забрудненість повітря в Запоріжжі тільки вчора почалась?
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19.09.2020 18:18 Відповісти
Від виборів до виборів пробуджуються.
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19.09.2020 18:35 Відповісти
Зе влада такая дебільна що за рік навіть не виробила стратегії вирішення проблем міст України, все ніяк во владу не наїграються, і так п ять років. Хто заважає ці п ять років висаджувати у Запоріжжі масово дерева, десятки тисяч дерев ?
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19.09.2020 19:01 Відповісти
А при Мальдивском мерзавце, что было сделано за 5 лет? Ничего.
А нынешний привык так дышать в КР.
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20.09.2020 11:35 Відповісти
Дебіл? Прі Пороху страна с пустою казною обзавелась армією і не дала Московії окупувати пів своєї території. Тобі цього бачу мало. За Бога вважаєш Пороха, но то твої проблеми.
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20.09.2020 12:49 Відповісти
Прямо Дежавю какое- то. Прямо МАРИУПОЛЬ 2013Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 2425 года. Это митинг перед войной в Мариуполе.
Потом вообще в 2014 выставили ультиматум, чтобы заводы закрыли. Ну а через пару месяцев уже известные вам события. Но начинался захват города именно с экологических митингов . Сначала раскачали народ на этой проблеме, а потом подсунули референдум об отделении от Украины ( 'Путин введи!")
Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію "Маю право дихати" - Цензор.НЕТ 2640
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19.09.2020 19:07 Відповісти
Не без цього - Кацапія міліарди вливає у П ЯТУ КОЛОНУ України для внутрішніх заворушень
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20.09.2020 12:51 Відповісти
сказал А. не будь Б

закроем нафиг заводы зеленых олигархов в Запорожье
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19.09.2020 21:11 Відповісти
Законодатель запретил экопроверки заводов без предупреждения. Электрофильтры, заводов Запорожья, в частности Запорожсталь, включают их только для "галочки". Мер Буряк и заводомерия казнокрадов, молчат, т к сами поставлены Ахметовым. Только, активная позиция жителей, может изменить ситуацию.
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20.09.2020 10:45 Відповісти
Скорее всего именно так и происходит.
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20.09.2020 11:36 Відповісти
І гірше всього, що ні одна партія так і не запропонувала програму покращення екології. Ручні зелені - не рахується. Бо всі спонсори політсил мають підприємства-забруднювачі.
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20.09.2020 10:58 Відповісти
Многие жители Запорожья пришли на площадь Героев в противогазах, масках и с плакатами. На плакатах у них было написано "Имею право дышать", "Хочу дышать чистым воздухом".
Как передает https://censor.net/, об этом сообщает https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3102780-v-zaporoze-tysaci-gorozan-vysli-na-akciu-mau-pravo-dihati.html Укринформ . Источник: https://censor.net/ru/p3220259

ХТО Ж ПРОФІНАНСУВАВ ЦЮ АКЦІЮ?
Думаю в Запоріжжі люди не настільки ініциативні, беручи до уваги ватну більщість там, але сепарів у 2014 не пропустили
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20.09.2020 12:56 Відповісти
 
 