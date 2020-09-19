Тисячі жителів Запоріжжя вийшли на акцію "Маю право дихати". ФОТОрепортаж
Багато жителів Запоріжжя прийшли на площу Героїв у протигазах, масках і з плакатами. На плакатах у них було написано "Маю право дихати", "Хочу дихати чистим повітрям".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Останнім часом я працюю в онкології і та статистика стає страшною. Ми хочемо, щоб діти жили здоровими і наші близькі не хворіли. Ми не хочемо, щоб закривалися заводи. Ми хочемо, щоб кількість викидів зменшили", - каже організатор акції "Ми маємо право дихати "лікар Ірина Лосєва.
На мітинг вийшли тисячі городян. У одних в руках державні прапори, у інших плакати: "Нічим дихати", "Хочу дихати чистим повітрям, а не слухати обіцянки керівництва міста", "Брудні легені "фейри" не відмиє" - таких плакатів сотні.
Організатори мітингу зачитали резолюцію, яку прийняли учасники, її зможе підписати кожен бажаючий. У понеділок її передадуть керівництву обласної держадміністрації.
На мітинг прийшов і голова Запорізької ОДА Віталій Боговін. За його словами, обласна влада працює над програмою зниження викидів. Він також заявив, що в ОДА знову створили департамент екології, який втратив чинність кілька місяців тому попереднім губернатором Віталієм Туринком.
"Ми ходимо з вами одними вулицями і дихаємо одним повітрям. Наше завдання - створити всі умови, щоб повітря було чистішим", - сказав Боговін.
Запоріжці не вірять в те, що вже завтра в місті стане чистішим повітря, але мовчати більше не можуть.
"Я вийшла з плакатом, на якому написала, що нас уб'є не ковід, а викиди. Поясню, від ковіду вмирають не всі, а ті, хто в особливій зоні ризику - люди похилого віку і ті, у кого проблеми зі здоров'ям. А як у запоріжців може не бути проблем зі здоров'ям? Я не пригадую, щоб стільки запоріжців виходили на мітинги. Люди вийшли тому, що накипіло. Запоріжцям потрібен не новий сквер, а чисте повітря", - говорить запоріжанка Катерина Маркова.
Під час акції городяни підписували резолюцію мітингу. Захід тривав понад годину.
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Это Янукович в Харькове подписал по 550, но с отложенной до 2040-го года выплатой этой разницы в 100, отсюда и цена в 450.
А вот тот газ, те 12 млрд, которые Украина оплатила, а Фирташ присвоил и ЮВТ отобрала, так вот ему при Януковиче заплатили за 12 млрд кубов как раз по цене в 550 долларов за 1000 кубов.
И не 5 миллионов, а 5,5 млн. Или для вас полмиллиона баксов уже не деньги?
Уже в США Фемида доказала, что со счета Виктора Пинчука была оплачена экспертиза-аудит, на основании выводов которой Янукович, по приказу Кремля осудил ЮВТ на 7,5 лет. Уже в США прошло следствие и суд, который дал по 3 года тем гражданам США, которые оказывается умышленно сделали порочащий ЮВТ вывод экспертизы, фальшивку. Эти фальсификаторы УЖЕ отсидели свои 3 года и вышли на свободу. А вот компанию, в которой они работали, штатовский суд оштрафовал, в пользу ЮВТ, на 5, 5 млн долларов США, которые она получила, но не оставила как Коболев в США, а перевела в Украину, в гривны и положила на депозит в государственный украинский банк!
Порошенко не був засновником саме ПР. Його партійка у війшла разом з іншими у ПР. І це зрозуміло: близькість до влади - добре прикриття для власного бізнесу. Я дуже не задоволений Порошенком через таку ж як у юлі безпринципність у формування своєї політсили у 2014 році. Одного розенблата вже достатньо, аби зрозуміти, що боротьби з корупцією не буде. Розенблата нема. Немає Лєщенка і інших проплачених патріотів. Але є южаніна, яка на догоду автоскручувачам з росіських деталей забороняла купляти недорогі авто з Європи, знову попадає у його команду. На місцях, я впевнений, є і інші подібні блатам фігури.
Вони не можуть по-другому. Беруть тих, хто на місцях має вплив, хто перевірений в слухняності, хто не має твердої політичної позиції і йде за лідером. От Ви теж обрали собі лідерку. Невдалий вибір.
Як от наприклад: http://volpavlovych.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_20.html
Президентом і депутатом працювати не зможу через малу працездатність за віком. Та й є ідеї технічного і технологічного плану, які хотів би реалізувати. А от консультантом (навіть на безкоштовній основі) в окремих питаннях (де я вважаю що тямлю) - зможу.
БИТЬ ВЛАСТЯМ МОРДЫ НЕЗЗЯ МОЖНО ТОКО МАХАТЬ! ТАК ЧТО ИДИТЕ И МАШИТЕ!!! КОГДА НАМШИТЕСЬ ПОЙДЕТЕ ДОМОЙ!!!
И даже про унитазы не забыла пукнуть - больная тема у того, что "удобства на улице".
Я до того, що проблема чистого повітря в індустріальних містах спочатку була нульова. Чистого повітря там ніколи не було.
Вот к примеру, у нас, в Житомирской области, есть город Коростень, на реке Уж. Там комбинат по деревоплите для мебели, принадлежит регионалу Присяжнюку (экс министру с/х), так там при запуске очистных совсем не было и однажды стоки попали в реку, в реке вымерли даже жабы - всё вымерло.
А нынешний привык так дышать в КР.
Потом вообще в 2014 выставили ультиматум, чтобы заводы закрыли. Ну а через пару месяцев уже известные вам события. Но начинался захват города именно с экологических митингов . Сначала раскачали народ на этой проблеме, а потом подсунули референдум об отделении от Украины ( 'Путин введи!")
закроем нафиг заводы зеленых олигархов в Запорожье
Как передает https://censor.net/, об этом сообщает https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3102780-v-zaporoze-tysaci-gorozan-vysli-na-akciu-mau-pravo-dihati.html Укринформ . Источник: https://censor.net/ru/p3220259
ХТО Ж ПРОФІНАНСУВАВ ЦЮ АКЦІЮ?
Думаю в Запоріжжі люди не настільки ініциативні, беручи до уваги ватну більщість там, але сепарів у 2014 не пропустили