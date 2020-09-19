В Ужгороді п'яна 23-річна водійка Skoda влетіла в дерево, загинула 19-річна пасажирка. ФОТО

У ніч на суботу, 19 вересня, в Ужгороді на вулиці Собранецькій сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 19-річна дівчина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції, 23-річна водійка Skoda Fabia не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги і зіткнулась із деревом. Вона була в стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок зіткнення одна з пасажирок, 19-річна мешканка Ужгорода, зазнала несумісних із життям травм і померла в лікарні. Ще одну 22-річну пасажирку після надання медичної допомоги доставлено ​​додому.

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Водійку Skoda затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.