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Новини Фото П'яні за кермом
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В Ужгороді п'яна 23-річна водійка Skoda влетіла в дерево, загинула 19-річна пасажирка. ФОТО

У ніч на суботу, 19 вересня, в Ужгороді на вулиці Собранецькій сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 19-річна дівчина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції, 23-річна водійка Skoda Fabia не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги і зіткнулась із деревом. Вона була в стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок зіткнення одна з пасажирок, 19-річна мешканка Ужгорода, зазнала несумісних із життям травм і померла в лікарні. Ще одну 22-річну пасажирку  після надання медичної допомоги доставлено ​​додому.

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Водійку Skoda затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

В Ужгороді пяна 23-річна водійка Skoda влетіла в дерево, загинула 19-річна пасажирка 01

Автор: 

ДТП (4471) Нацполіція (15198) пияцтво (580) Ужгород (340)


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Топ коментарі
+35
именно из таких случиев понимаю эфектвность принцыпа в Норвегие - если водитель пьян, то лишает водительских удостоверении и всех пасажиров, скажу так, нет желающих ехать вместе с выпившим водителём.
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19.09.2020 15:59
+13
Одна извилина-и та не в голове.......
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19.09.2020 16:02
+10
Ну вот.... а садиться с бухой бабой опасно, наверное девушке об этом говорили.
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19.09.2020 15:58
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Ну вот.... а садиться с бухой бабой опасно, наверное девушке об этом говорили.
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19.09.2020 15:58 Відповісти
_Вот так вот... Девочка погибла, хотя это было совсем не обязательно. Не садитесь за руль поддатыми - это убивает!
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19.09.2020 15:58 Відповісти
да три дурепы в стельку пьяными были и не жалко... головой надо думать а не...то что в трусиках....
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19.09.2020 16:38 Відповісти
_На самом деле жалко. Девочке вовсе не обязательно было умирать в 19. Это не обязательно должно было случиться, можно было избежать такого сценария.
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19.09.2020 16:49 Відповісти
например не быть ТП ? ..... это практичесски не реально.
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19.09.2020 18:34 Відповісти
"Это не обязательно должно было случиться"
Какой ценный комментарий! Вроде того, что земля - круглая.
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19.09.2020 19:01 Відповісти
Ви таки нам будете сміятися, але тут на Цензорі є адепти пласкої Землі. На їхню "думку", Антарктиди не існує ("это ледяная стена, которая опоясывает земной блин!"). Також до купи не існує Ґавстралії та Канади.
Особливо цікаво було спостерігати спілкування такого поцієнта з дописувачами із згаданих країн В Ужгороді п'яна 23-річна водійка Skoda влетіла в дерево, загинула 19-річна пасажирка - Цензор.НЕТ 4694
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19.09.2020 22:38 Відповісти
именно из таких случиев понимаю эфектвность принцыпа в Норвегие - если водитель пьян, то лишает водительских удостоверении и всех пасажиров, скажу так, нет желающих ехать вместе с выпившим водителём.
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19.09.2020 15:59 Відповісти
Толково, а что мешает просто не сесть в машину с пьяной бабой???? Обязательно законы...
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19.09.2020 16:02 Відповісти
дополнительный стимуль - для тех которым туго доходит.
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19.09.2020 21:17 Відповісти
В Швеции тюремное заключение на месяц, помимо лишения прав. При этом без разницы - свой гражданин или иностранец. Это если просто поймали пьяным за рулем.
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19.09.2020 18:01 Відповісти
это тоже хорошо, но я с намёком о пасажиров, о их солидарной ответственности.
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19.09.2020 21:16 Відповісти
От промиле сильно зависит
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19.09.2020 21:20 Відповісти
Очень низкий порог, насколько я помню. А дальше - без разницы. Все равно месяц.
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19.09.2020 21:38 Відповісти
Что--то на уровне бокала пива или легкого вина.
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19.09.2020 21:39 Відповісти
Одна извилина-и та не в голове.......
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19.09.2020 16:02 Відповісти
Родители новую машинку купят, или кто там,
И милиции перепадёт
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19.09.2020 16:07 Відповісти
Люди,будьте свідомими.В нас і так проблем вистачає.Непотрібно,ще й по дурості помирати.
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19.09.2020 16:19 Відповісти
вот как-то без скорби.....
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19.09.2020 16:23 Відповісти
Ну вот аналогия: вменяемый, умеющий читать человек пойдет, несмотря на предупредительные надписи, через минированый участок.
Ты будешь скорбеть?
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19.09.2020 16:28 Відповісти
ох аналогия )
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19.09.2020 16:35 Відповісти
Честная.
Кто не знает, что можно пройти не взорвавшись?
Кто не знает, что можно пьяным доехать без приключений?
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19.09.2020 17:00 Відповісти
самое безопасное место в машине - заднее сидение за водителем,
уж тот себя не обидит - отвернет на инстинкте, а значит есть шанс.
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19.09.2020 16:51 Відповісти
Какой ценный комментарий! Мне что, не садиться в машину, если место за водителем занято?
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19.09.2020 19:08 Відповісти
та у тебя без проблем - бутылка есть?
от на нее и садись - не ошибешься...
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19.09.2020 19:16 Відповісти
У тебя, типа американского кацапа все мысли вокруг бутылки и задницы вертятся.
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19.09.2020 19:25 Відповісти
За умов зустрічного повздовжного удару може і бути найбільш небезпечним
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21.09.2020 08:04 Відповісти
..существует вероятность, что за некоторое время перед этим "инстаслучаем" какой-то "скучный лох" мог отговаривать "крутых девчОнок" не садиться в таком состоянии в машину.. но он же - лох, а багини всё знают из телевизора - там - море примеров. где теория Дарвина не работает..(
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19.09.2020 17:17 Відповісти
Накинулися на дівчину! Це ж вам не 6 чоловік як у Зайцевої...Можно й умовно покарати....Сумний жарт!
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19.09.2020 17:19 Відповісти
В этом ДТП из пострадавших невиновно только дерево, остальные получили, что заслужили (за свою беспечность и безответсвенность)!
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19.09.2020 17:20 Відповісти
мокрощєлка отримавши посвідчення водія за два відсоса, вирішила що вона вже Шумахер....
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19.09.2020 18:34 Відповісти
Эти девки похожи на Крис и Энджи из кацапского сериала. Сила искусства в том, что нет разницы между украинскими дурами и кацапскими.
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19.09.2020 19:17 Відповісти
Спасибо дереву. Оно спасло жизни НЕВИННЫХ людей.... Призываю ужгородцев оказать дереву помощь в выздоровлении....А бухая убийца должна посидеть лет 10, минимум... Пока мозги не вырастут...
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19.09.2020 19:33 Відповісти
Очень хорошо. Теория Дарвина работает.
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19.09.2020 19:51 Відповісти
Где эта уголовная ответственность за пьяное вождение, о которой так долго говорили?
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19.09.2020 21:50 Відповісти
Пора вводить расстрельную статью.
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19.09.2020 22:23 Відповісти
мажорня дохнет по выходным это классика отожратая пиццой гамбургером помоем коктейлем и в рай тпшный))
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20.09.2020 12:41 Відповісти
 
 