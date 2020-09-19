В Ужгороді п'яна 23-річна водійка Skoda влетіла в дерево, загинула 19-річна пасажирка. ФОТО
У ніч на суботу, 19 вересня, в Ужгороді на вулиці Собранецькій сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 19-річна дівчина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Закарпатської області.
За даними поліції, 23-річна водійка Skoda Fabia не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги і зіткнулась із деревом. Вона була в стані алкогольного сп'яніння.
Унаслідок зіткнення одна з пасажирок, 19-річна мешканка Ужгорода, зазнала несумісних із життям травм і померла в лікарні. Ще одну 22-річну пасажирку після надання медичної допомоги доставлено додому.
Водійку Skoda затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.
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Какой ценный комментарий! Вроде того, что земля - круглая.
Особливо цікаво було спостерігати спілкування такого поцієнта з дописувачами із згаданих країн
И милиции перепадёт
Ты будешь скорбеть?
Кто не знает, что можно пройти не взорвавшись?
Кто не знает, что можно пьяным доехать без приключений?
уж тот себя не обидит - отвернет на инстинкте, а значит есть шанс.
от на нее и садись - не ошибешься...