У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав "жіночий марш". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Білорусі силовики розігнали акцію протесту "Блискучий марш", учасниками якої були жінки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Жіночий марш почався близько 15:00 біля Комаровського ринку в центрі Мінська, потім колона рушила прилеглими вулицями, періодично плескаючи в долоні та скандуючи гасла. Машини, що проїжджали повз, сигналили їм, вітаючи.
У руках жінки тримали біло-червоно-білі прапори, парасолі такого ж забарвлення та кульки. Деякі з них були одягнені в яскравий одяг із блискітками, оскільки сьогоднішня акція заявлена як "Блискучий марш".
Затримання почалися, коли учасники протесту дійшли до ТЦ "Айсберг". ОМОН застосовував фізичну силу під час затримання. Жінок витягали зі "зчіпок", тих, хто чинив опір, тягнули асфальтом.
Правозахисники повідомляють про 140 затриманих.
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...шо не осталось нормальных пацанов- одни парторги...
Дебіли службові.
Разбудите меня когда они начнут шины жечь.