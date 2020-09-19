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Новини Фото Революція в Білорусі
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У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав "жіночий марш". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі силовики розігнали акцію протесту "Блискучий марш", учасниками якої були жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Жіночий марш почався близько 15:00 біля  Комаровського ринку в центрі Мінська, потім колона рушила прилеглими вулицями, періодично плескаючи в долоні та скандуючи гасла. Машини, що проїжджали повз, сигналили їм, вітаючи.

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 01
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 02

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У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 03
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 04

У руках жінки тримали біло-червоно-білі прапори, парасолі такого ж забарвлення та кульки. Деякі з них були одягнені в яскравий одяг із блискітками, оскільки сьогоднішня акція заявлена як "Блискучий марш".

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 05
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 06
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 07

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Затримання почалися, коли учасники протесту дійшли до ТЦ "Айсберг". ОМОН застосовував фізичну силу під час затримання. Жінок витягали зі "зчіпок", тих, хто чинив опір, тягнули асфальтом.

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 08
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 09
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 10
У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 11

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 12

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 13

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 14

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 15

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 16

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 17

У Мінську ОМОН із застосуванням сили розігнав жіночий марш 18

Правозахисники повідомляють про 140 затриманих.

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Автор: 

акція (1455) Білорусь (7938) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+51
Ну что,разжалобили ОМОН букетики,цветочки?
Эх,белорусы,как жаль,что вы не майданутые.
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19.09.2020 18:56
+29
В Минске силовики с применением силы разогнали "женский марш" - Цензор.НЕТ 5511
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19.09.2020 18:42
+25
Мужики из окон смотрели спрятавшись за занавески ?
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19.09.2020 18:57
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Геройски! Геройски разогнал!
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20.09.2020 09:58 Відповісти
мужья жён домой загоняют...
...шо не осталось нормальных пацанов- одни парторги...
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20.09.2020 12:16 Відповісти
Цирк сраний, а не протест.
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20.09.2020 12:31 Відповісти
Якщо жінки омонівців почнуть масово з ними розлучатись, до дойде до них швидко що роблять вони щось не те
Дебіли службові.
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20.09.2020 13:04 Відповісти
а если рептилоиды всем раздадут по бастеру то дело пойдет еще быстрее.
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20.09.2020 15:09 Відповісти
Похоже на какой-то експеримент.
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20.09.2020 13:44 Відповісти
как стадо овец ходят туда сюда)
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20.09.2020 14:21 Відповісти
Настоящие беларусские мужики снимают на смартфоны всё это безобразие!
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20.09.2020 14:29 Відповісти
Создается впечатление, что там только тёщи были, потому как ни один мужик не вписался)
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20.09.2020 14:30 Відповісти
Надоело уже.
Разбудите меня когда они начнут шины жечь.
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20.09.2020 15:17 Відповісти
Говорят, что у сябров закончились памперсы в магазинах. Мужики-белатрусы все раскупили.
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21.09.2020 02:22 Відповісти
Выстроились в очередь как за уценкой в 75% в супермаркете и грузятся в автозак, на 2:00 мин))
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21.09.2020 11:19 Відповісти
Це все тому, що немає грамотного лідера. Білоруси граються у протести, по-дитячому не розуміючи, що політика це не гра, а запекла боротьба.
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26.10.2020 15:32 Відповісти
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