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Новини Фото Силовики
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Житель Умані в соцмережах закликав убивати хасидів, триває досудове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана СБУ викрила інтернет-пропагандиста, який закликав до міжнаціональної ворожнечі.

За даними слідства, житель Умані на персональній сторінці в одній із популярних соцмереж систематично розміщував повідомлення із закликами до расової ворожнечі та ненависті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Черкаській області.

"Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, і закликав до знищення громадян цієї нації.

За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Крім того, окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі", - йдеться в повідомленні.

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Житель Умані в соцмережах закликав убивати хасидів, триває досудове розслідування, - СБУ 01
Фото: СБУ
 

Зазначається, що під час обшуку вдома у чоловіка виявили мобільні пристрої і комп'ютерну техніку "з доказами протиправної діяльності".

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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Житель Умані в соцмережах закликав убивати хасидів, триває досудове розслідування, - СБУ 02
Фото: СБУ
 
Житель Умані в соцмережах закликав убивати хасидів, триває досудове розслідування, - СБУ 03
Фото: СБУ
 

Триває досудове розслідування.

"Викриття і документування незаконних дій проводилося співробітниками Управління СБ України в Черкаській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури", - повідомили в СБУ.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12847) силовики (2514) погрози (488) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+30
Значить вбивати українців можна, кожна сепарська собака про це кричить,а хасидів, кацапів неможна. СБУ коли вже ви за Україну будете?
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19.09.2020 19:28
+23
что он такого написал? зе вообще парламент расстрелял и теперь президент
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19.09.2020 19:29
+18
А якесь проваження по факту бабери, яка відмовилася обслуговувати україномовного покупця, вигнала його з магазину і кувікала про =раісскую зємлю Крівой Рог= і савєцкій саюз, ведеться ?
Що з тими, хто прапор український топтав ногами, з тими, хто вбив Артема Мірошниченка за українську мову ?
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19.09.2020 20:28
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А де заклик до вбивства? Звичайно, водні процедури проти волі людини- це ***********, проте криміналу я не бачу.
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19.09.2020 20:43 Відповісти
жырного на нары,хасидов геть с Украины
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19.09.2020 20:43 Відповісти
Так вірно ж написав! Умань треба боронити.Через років 20 це буде фактично їх місто.А ми втремося і ковтнемо.Вони массово там заселяються,скуповують житло. Пропад6 сердечко Неньки під идівським чоботом…
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19.09.2020 20:54 Відповісти
Що є,то є !!!))
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19.09.2020 20:56 Відповісти
Тебе з під Тамбова хвилює "серденько Неньки під йудейським чоботом???
Яка сентиментальна кацапюра....
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19.09.2020 21:18 Відповісти
Кто-то очень сильно хочет посорить Украину и Израиль.Интерестно кто?🇮🇱Я не хаасид,но они просто хотели помолится своему святому.
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19.09.2020 21:47 Відповісти
То откопайте себе этого святого и закопайте у себя и не надо больше Умань засерать, и дружить с вами нам рядом не валялось это типа между прочим.
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19.09.2020 21:56 Відповісти
Ни в коем случаи не нужно сорить украину и Израиль, националисты и украинцы сами перегрызут друг друга
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20.09.2020 08:09 Відповісти
Они тебя обвинят в холокосте и скажут шо ты антисимит,а потом беня придумает налог для тебя чтобы ты им ущерб возмещал.
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19.09.2020 22:00 Відповісти
Тупое фото номер 2 ..Типа твой ноут ,твоя страница , твой комент ? Еще пальцем на комент показывает .....ахахахаха я Иван Иваныч Иванов или мой акк взломали ..та похер сосед заходил мож он написал ..еще с соответствующих клавиш надо отпечатки пальцев снять обезательно
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19.09.2020 21:55 Відповісти
Вот что значит забыть вопросительный знак в конце предложения поставить...
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19.09.2020 22:17 Відповісти
Осень,обострение у людей ,темболее писать такую чушь.
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19.09.2020 22:21 Відповісти
в зародиші присікають ... молодці євреї. нам так за своїх стояти
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19.09.2020 22:39 Відповісти
Как звать жителя Умани, Гонта или Зализняк ? 😏
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19.09.2020 22:50 Відповісти
Тю. Украинцев махровые украинофобы с трибуны верховной рады называют фашистами и призывают сажать и уничтожать и "ОБС" не расследует. А в сетях постят убийц украинских солдат и их даже очень охотно выбирают в органы власти. Но украинцы же большинство,титульная нация. А должны защищаться меньшинства, большинство в стране ,по странной случайности,называемой Украиной( в ввиду дискурса прав этих самых украинцев,их языка,истории,культуры,ну всего того что они лишены в собственной стране по ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ праву большинства)защиты не требует. Ввиду постоянных" сомнений" кто в УКРАИНЕ главный русские,венгры,румыны,болгары,хасиды....украинцы у некоторых неумных горячих украинских парней возникают вопросы почему на вроде бы суверенной территории чужих граждан охраняет чужая же полиция? Поэтому Вы товарищи,разжигающие украинофобию, не обессудьте что многообразие мнений вызывает и столь неприятные призывы. Если бы в демократической Украине наконец поняли что должна быть ВОЛЯ и ЗАКОН большинства( украинцев) то и дискурсов кто главный не случалось бы и радикализма бы не было. Украинцы НИКОГДА, за всю свою историю,никакое меньшинство не унижали,все действия были в ответ.
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19.09.2020 23:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/412540 Українці ніколи ні на кого не нападали.Сама мирна нація.І нас ще в чомусь звинувачують.
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20.09.2020 01:31 Відповісти
А вообще, Умань не мешало бы изолировать. Очень много зараженных в ортодоксальных кварталах Израиля. Руки не моют, карантин не соблюдают. Об это давно пишут израильские газеты.
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19.09.2020 23:14 Відповісти
СБУ в перчатках, молодцы. Это жирное животное наверняка дрочило за ноутбуком. Типичный педофил с картинки.
Самые большие враги Украины это не хасиды, а Шуфричи, Литвины, Кучмы с ихними детьми. Это из за них нам нет места в своей стране.
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20.09.2020 02:12 Відповісти
Тут два варіанта - самі вивезуть з усією повагою фейковий труп, або ми якимось чином його позбавимось. Тут теж є пара варіантів: 1) викопати спалити і прах розвіяти десь в океані (тільки не в Україні!) 2) видати хасидам для перевезення. Також можна влаштувати хасидам бойкот. І це можуть зробити жителі Умані - повністю відмовитися їх обслуговувати, а після "свята" не випускати з міста до того часу поки за собою не приберуть сміття і не вимиють все чого торкалися з милом. Це не туристи і не паломники - це сектанти-расисти.
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20.09.2020 02:19 Відповісти
а что в умань щи халявные завезли?
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20.09.2020 12:54 Відповісти
ТАК ОН НЕ ОДИН !!! А ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОКАЗЫВАЙТЕ ПОКА ПРЕЗИДЕНТ АРТИСТ !)
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20.09.2020 17:52 Відповісти
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