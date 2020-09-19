Житель Умані в соцмережах закликав убивати хасидів, триває досудове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана СБУ викрила інтернет-пропагандиста, який закликав до міжнаціональної ворожнечі.

За даними слідства, житель Умані на персональній сторінці в одній із популярних соцмереж систематично розміщував повідомлення із закликами до расової ворожнечі та ненависті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Черкаській області.

"Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, і закликав до знищення громадян цієї нації.

За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Крім того, окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Режим Лукашенка навмисне сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників-хасидів, – Єнін

Зазначається, що під час обшуку вдома у чоловіка виявили мобільні пристрої і комп'ютерну техніку "з доказами протиправної діяльності".

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Читайте також: Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!"

Триває досудове розслідування.

"Викриття і документування незаконних дій проводилося співробітниками Управління СБ України в Черкаській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури", - повідомили в СБУ.

Дивіться також: Хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну, затримали на Закарпатті та Львівщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж