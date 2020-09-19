П'яний на Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen і Opel: дві людини загинули, двох дітей госпіталізовано, - поліція Вінниччини. ФОТО

Вдень 19 вересня на автодорозі Турбів-Вінниця, неподалік повороту на Козинці Липовецького району Вінницької області, сталася дорожньо-транспортна пригода з участю трьох автомобілів - Audi Q7, Volkswagen Passat і Opel.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з іномарками Volkswagen Passat і Opel, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Водія позашляховика (жителя Вінниці, 1976 року народження) затримано в процесуальному порядку. На момент скоєння аварії він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В аварії загинули мешканці Липовецького району - 61-річний чоловік і 53-річна жінка. З травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано 8-річного хлопчика і 5-річну дівчинку, які їхали разом із ними в автомобілі.

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Обставини і причини ДТП встановлює слідство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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