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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний на Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen і Opel: дві людини загинули, двох дітей госпіталізовано, - поліція Вінниччини. ФОТО

Вдень 19 вересня на автодорозі Турбів-Вінниця, неподалік повороту на Козинці Липовецького району Вінницької області, сталася дорожньо-транспортна пригода з участю трьох автомобілів - Audi Q7, Volkswagen Passat і Opel.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з іномарками Volkswagen Passat і Opel, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Водія позашляховика (жителя Вінниці, 1976 року народження) затримано в процесуальному порядку. На момент скоєння аварії він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В аварії загинули мешканці Липовецького району - 61-річний чоловік і 53-річна жінка. З травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано 8-річного хлопчика і 5-річну дівчинку, які їхали разом із ними в автомобілі.

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Обставини і причини ДТП встановлює слідство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Пяний на Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen і Opel: дві людини загинули, двох дітей госпіталізовано, - поліція Вінниччини 01
Фото: НПУ
 
Пяний на Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen і Opel: дві людини загинули, двох дітей госпіталізовано, - поліція Вінниччини 02
Фото: НПУ
 

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Автор: 

Вінницька область (1017) ДТП (4471) Нацполіція (15198) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6757)


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Топ коментарі
+16
Спасибо Зеленскому, который заветировал криминальную ответственность за пьяное вождение. Солько еще нужно жертв, что бы всем стало ясно, что без ужесточения наказания за пьяную езду не обойтись. Каждая вторая авария - пьяный за рулем. Впечатление такое, что трезвыми ездят только лохи.
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19.09.2020 20:16
+12
В Швеции за вождение в пьяном виде тюрьма ! В Польше за вождение велосипеда в пьяном виде лишение вод удостоверения!
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19.09.2020 20:30
+8
Тюрьма в Швеции, да. И в Украине надо вводить. Штрафы ведь смешные для тех, кто зарабатывает, а сидеть в тюрьме никому не охота- ни водителю копейки, ни водителю Q7. Но самое главное- менты должны подписывать бумагу- взял штраф наличными- идешь на зону, на 10 лет. Без этого- будут откупаться синяки.
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19.09.2020 20:58
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расстрелять нах
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19.09.2020 20:06 Відповісти
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

А Зайцева сидит , чи таки откупилась
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19.09.2020 20:09 Відповісти
а кто проследит? Журнашлюхе занеси пачку, оно вообще будет жертвой
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19.09.2020 20:19 Відповісти
Спасибо Зеленскому, который заветировал криминальную ответственность за пьяное вождение. Солько еще нужно жертв, что бы всем стало ясно, что без ужесточения наказания за пьяную езду не обойтись. Каждая вторая авария - пьяный за рулем. Впечатление такое, что трезвыми ездят только лохи.
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19.09.2020 20:16 Відповісти
Или умные.
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19.09.2020 20:18 Відповісти
Цей водій буде відповідати за зовсім іншою статтею. Ну і да, звісно, то зеля у всьому винний, як же без того.
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19.09.2020 23:06 Відповісти
После того как в Зеленского врежется пьяный, до него начнёт кое-что доходить.
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20.09.2020 07:10 Відповісти
суббота....
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19.09.2020 20:17 Відповісти
Auda Q7 автівка не дешева.Звісно,аварії різні люди роблять.Але ця особа,напевне часто так їздила і відчувала вседозволеність.
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19.09.2020 20:21 Відповісти
старье эта q7
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19.09.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/400476 Це не робить її дешевою.
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19.09.2020 21:52 Відповісти
30 тысяч долларов - это дорогая машина? Бггг, сразу видно электорат зелебобы - зубожiлий нарiд.
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19.09.2020 22:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/444442 Для українців не дешева.Та й навіть більше коштує.Залежить від комплектації.
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19.09.2020 23:12 Відповісти
Одразу бачимо, як розбагатіли люди за попередні роки і наскільки багато у них причин любити владу, да? І хто у нас не зубожілий дивиться зверхньо на інших, прям визиває довіру і повагу і одразу показує як жеж його і зараз все влаштовує і він не хоче, щоб щось мінялося, тому заздалегідь не схвалює будь-яку турбулентність у владі. На населення начхати, вони охлос і не гідні жити нормально, аби вам було тепло і комфортно, так?
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19.09.2020 23:15 Відповісти
30 тис коштуэ ку7 першого покоління, а це друге (з 2016 року), там за 30 навіть биток важко пригнати буде...
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19.09.2020 23:26 Відповісти
По фото - це ніби 2 покоління ку7, тобто не старше 2016 року...
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19.09.2020 23:25 Відповісти
у русланы была такая и у нас у торгашей на базаре телефонами киоск тоже такая ....как тепловоз..убили людей...что его казнили на костре
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20.09.2020 12:44 Відповісти
В Швеции за вождение в пьяном виде тюрьма ! В Польше за вождение велосипеда в пьяном виде лишение вод удостоверения!
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19.09.2020 20:30 Відповісти
А в Украине поиск крайних...ну ежели мажор какой нибудь .И шо характерно ведь находят!
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19.09.2020 20:34 Відповісти
Тюрьма в Швеции, да. И в Украине надо вводить. Штрафы ведь смешные для тех, кто зарабатывает, а сидеть в тюрьме никому не охота- ни водителю копейки, ни водителю Q7. Но самое главное- менты должны подписывать бумагу- взял штраф наличными- идешь на зону, на 10 лет. Без этого- будут откупаться синяки.
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19.09.2020 20:58 Відповісти
животное ещё с детьми ехало
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19.09.2020 20:42 Відповісти
діти їхали разом з загиблими
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19.09.2020 21:08 Відповісти
треш..
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19.09.2020 21:21 Відповісти
За пьянку за рулём нужно госпитализировать принудительно, и желательно с отягчающими здоровье побоями..
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19.09.2020 20:51 Відповісти
В Украине виновников ДТП на элитных авто призвано награждать.
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19.09.2020 21:08 Відповісти
Какое куха элитное авто? Вы чё, нищеброды, совсем ********?
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19.09.2020 22:54 Відповісти
Всі ці аварії з п'яними водіями тепер на совісті президента ,саме він відмінив закон про кримінальну відповідальність п'яного за кермом ,закон вступав в силу з 1 го липня цього року ,але вже на другий день був відмінений, пожалів мажорів та п'яну мерзоту.
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19.09.2020 21:11 Відповісти
Курва майже кожен день піяні довбо **** забивають на смерть людей...Тре щось робити з цім люди добрі..!!Так не повино бути !
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19.09.2020 21:32 Відповісти
Для начала поддержите петицию на сайте клоуна,играющего роль президента.
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19.09.2020 22:36 Відповісти
-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - Audi Q7, Volkswagen Passat и Opel. Источник: https://censor.net/ru/p3220275 хм?? Q-7 и фолькс с опелем??ну явно не соперники!!а если серьёзно то жаль!! что из за идиотов таки люди гибнут.
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19.09.2020 22:25 Відповісти
главное чтоб камера засняла
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19.09.2020 22:49 Відповісти
Зеленский пьяным не ездит. Его возят. Остальные могут убиваться...
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19.09.2020 23:04 Відповісти
Он пьянй не ездит. Он ездит под дозой.
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20.09.2020 07:13 Відповісти
 
 