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Новини Фото Революція в Білорусі
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Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки. ФОТОрепортаж

Увечері 19 вересня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція до Дня білоруської символіки.

Учасники розгорнули великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор на знак солідарності з учасниками акцій протесту проти фальсифікації виборів у Білорусі, які на своїх акціях використовують цей прапор, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Акція почалася о 18:30 і тривала півтори години.

У ній взяли участь близько 50-70 осіб.

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 19 вересня відзначається білоруське національне свято, День білоруської символіки. 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, згідно з яким державними символами Білорусі знову стали біло-червоно-білий прапор та герб Погоня.

Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки 01
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки 02
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 

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Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки 03
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки 04
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 

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Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки 05
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 
Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки 06
Фото: Дмитрий Ларин, УП
 

Нагадаємо, в столиці Білорусі 19 вересня відбулася  акція "Блискучий марш", учасниками якої були жінки. Вона супроводжувалася розгоном і масовими затриманнями. Зокрема, на вулиці Сурганова.

Білорусь (7938) Київ (19530)


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Топ коментарі
+4
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 8596
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20.09.2020 01:03
+4
Не повіриш- з аквафрешем власовці бігали.
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20.09.2020 01:34
+4
Вешали под всеми флагами во все времена. Больше всего под советским красным флагом, конечно же. Вешали, расстреливали, гноили в ГУЛАГе. Миллионы украинцев заморили голодом под красным флагом.
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20.09.2020 02:19
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Дед говорил, в войну с этим флагом палицаи ходили.
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20.09.2020 00:56 Відповісти
какая же ты сволочь ))))
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20.09.2020 00:59 Відповісти
Дед старый был, может и наврал.
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20.09.2020 01:05 Відповісти
но ты же молодой был и поверил? - поетому и сволочь.
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20.09.2020 01:07 Відповісти
Проверил, точно. Есть масса фото.
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20.09.2020 01:09 Відповісти
на тебя и твоего деда глубоко ... все равно.
разговор закончен.
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20.09.2020 01:15 Відповісти
Цветньіе?
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20.09.2020 06:22 Відповісти
чого не зробиш, аби позбутися росіскої чуми.
уявляєте, навіть Гітлер був меншим злом.
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20.09.2020 08:45 Відповісти
Они же не за фашистов воевали, а против совкового быдлокомунизма. Носили такие флаги, молодцы, главное чтобы кацапов исправно мочили и побольше, под любыми флагами.
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20.09.2020 13:33 Відповісти
Это где было, в "Брестской" области, или "Гродненской"?
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20.09.2020 01:00 Відповісти
А Гитлер на Мерсе ездил ,любимая марка фюрера
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20.09.2020 01:02 Відповісти
А прапор третього рейху ?
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20.09.2020 01:04 Відповісти
Полицаи в войну во всех странах с современными флагами этих стран ходили. И что?
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20.09.2020 01:15 Відповісти
Они не только с флагами ходили, но и беларусов вешали.
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20.09.2020 01:27 Відповісти
А московити під червоним стягом вбивали не лише білорусів.
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20.09.2020 01:40 Відповісти
Константин Плисовский, бригадный генерал армии Польши, руководитель обороны Брестской крепости в 1939 году.
Сформировал четыре батальона из местных резервистов-беларусов.
Героически отбили 7 атак немецкой пехоты с танками Гудериана. Попал в советский плен, расстрелян НКВД в 1940 (под Катынью).

Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 5164
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20.09.2020 02:08 Відповісти
Вешали под всеми флагами во все времена. Больше всего под советским красным флагом, конечно же. Вешали, расстреливали, гноили в ГУЛАГе. Миллионы украинцев заморили голодом под красным флагом.
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20.09.2020 02:19 Відповісти
Ну, так надо нарисовать такой флаг, под которым не вешали и не расстреливали. Думаю, это не сложно.
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20.09.2020 09:12 Відповісти
Не повіриш- з аквафрешем власовці бігали.
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20.09.2020 01:34 Відповісти
Нам на них надо равняться?
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20.09.2020 09:10 Відповісти
фотка с пацаненком и девченкой убила....
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20.09.2020 00:57 Відповісти
и два папы по периметру.....
так и только так - охранять своих детей - красавы!
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20.09.2020 01:13 Відповісти
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 8596
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20.09.2020 01:03 Відповісти
Давайте сябры.Дух не переможен.Вдохновения вам.
15 тыс ИСЛАНДЦЕВ приветствуют сборную боевым кличем https://youtu.be/SovbjkKS3og

Хотя сколько там тех исландцев пол ляма
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20.09.2020 01:30 Відповісти
https://youtu.be/DKJ3tKRKHec Оце потужніше . І ще https://youtu.be/2wy-W-pYlds ось оце Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики - Цензор.НЕТ 9699
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20.09.2020 02:50 Відповісти
навальный уже ходит, у кацапни яд не того размера...
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20.09.2020 01:50 Відповісти
твой навальный - имперец и украинофоб
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20.09.2020 02:20 Відповісти
ето твой навальный - забирай взад тушку
мне онa не стучит ни во шо - разве шо кацапяцую недолугость в очередной раз подчеркивает...
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20.09.2020 02:33 Відповісти
Ну и на кой нерх им это нужно? Интересно там в Минске с нашим украинским флагом белорусы также носились?
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20.09.2020 07:21 Відповісти
Слава Богу! А я уж собирался расстроится-как же Украина без беларуского флага.
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20.09.2020 09:42 Відповісти
"Участники развернули большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг" - по правилам геральдики цвета флага читаются слева направо и сверху вниз. С детства помню, что украинский флаг всегда был "жовто блакитний" и в литературе также писали. Даже в армии русские из России говорили, что украинский флаг "жёлто блакитный". Почему он стал "синьо жовтим"?
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20.09.2020 10:12 Відповісти
Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки - Цензор.НЕТ 2380
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20.09.2020 10:19 Відповісти
На себе кожен може причепити так, як заманеться.
Хибне уявлення про нібито перевернутий стяг йде від старих чорнобілих світлин першої половини XX, де жовтий виглядав темнішим, а синій світлішим. Це не збігається з ******** чорнобілою передачою кольорів, де синій - темний, а жовтий - світлий, оскільки після другої світової змінився хімічний склад чорнобілих фотоматеріалів. На тих старих чорнобілих світлинах шведський хрест поряд з українським прапором виглядає як синій (світліший) на жовтому (темнішому). Хоча у шведів все точно навпаки.
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20.09.2020 20:42 Відповісти
 
 