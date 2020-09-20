Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки. ФОТОрепортаж
Увечері 19 вересня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція до Дня білоруської символіки.
Учасники розгорнули великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор на знак солідарності з учасниками акцій протесту проти фальсифікації виборів у Білорусі, які на своїх акціях використовують цей прапор, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Акція почалася о 18:30 і тривала півтори години.
У ній взяли участь близько 50-70 осіб.
19 вересня відзначається білоруське національне свято, День білоруської символіки. 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, згідно з яким державними символами Білорусі знову стали біло-червоно-білий прапор та герб Погоня.
Нагадаємо, в столиці Білорусі 19 вересня відбулася акція "Блискучий марш", учасниками якої були жінки. Вона супроводжувалася розгоном і масовими затриманнями. Зокрема, на вулиці Сурганова.
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уявляєте, навіть Гітлер був меншим злом.
Сформировал четыре батальона из местных резервистов-беларусов.
Героически отбили 7 атак немецкой пехоты с танками Гудериана. Попал в советский плен, расстрелян НКВД в 1940 (под Катынью).
так и только так - охранять своих детей - красавы!
15 тыс ИСЛАНДЦЕВ приветствуют сборную боевым кличем https://youtu.be/SovbjkKS3og
Хотя сколько там тех исландцев пол ляма
мне онa не стучит ни во шо - разве шо кацапяцую недолугость в очередной раз подчеркивает...
Хибне уявлення про нібито перевернутий стяг йде від старих чорнобілих світлин першої половини XX, де жовтий виглядав темнішим, а синій світлішим. Це не збігається з ******** чорнобілою передачою кольорів, де синій - темний, а жовтий - світлий, оскільки після другої світової змінився хімічний склад чорнобілих фотоматеріалів. На тих старих чорнобілих світлинах шведський хрест поряд з українським прапором виглядає як синій (світліший) на жовтому (темнішому). Хоча у шведів все точно навпаки.