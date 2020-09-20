Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки. ФОТОрепортаж

Увечері 19 вересня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція до Дня білоруської символіки.

Учасники розгорнули великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор на знак солідарності з учасниками акцій протесту проти фальсифікації виборів у Білорусі, які на своїх акціях використовують цей прапор, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Акція почалася о 18:30 і тривала півтори години.

У ній взяли участь близько 50-70 осіб.

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19 вересня відзначається білоруське національне свято, День білоруської символіки. 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, згідно з яким державними символами Білорусі знову стали біло-червоно-білий прапор та герб Погоня.

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Нагадаємо, в столиці Білорусі 19 вересня відбулася акція "Блискучий марш", учасниками якої були жінки. Вона супроводжувалася розгоном і масовими затриманнями. Зокрема, на вулиці Сурганова.