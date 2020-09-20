Шкільні зошити з храмом на Красній площі Москви продають у Рівному. ФОТО
Мешканка Рівного звернула увагу на те, що в магазині продаються шкільні зошити із зображенням храму Василя Блаженного, розташованого на Красній площі в Москві. Продавець каже, що храм - культурна спадщина ЮНЕСКО. Виробник не бере слухавку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Зошити з московським собором Василя Блаженного на обкладинці в магазині виявила мешканка Рівного Оксана Базовська. Жінку обурило, що на сьомому році війни з РФ продається така продукція.
"Наша родина також понесла втрати через війну на Сході. Я вважаю неприпустимим, щоб діти бачили російське на своїх зошитах, і підсвідомо звикали до цього. Росія – нам не товариш, а ворог!" – каже Оксана Базовська.
Адміністрація магазину, в якому продаються зошити, не бачить в обкладинці радянської або російської пропаганди.
"Цей храм – це пам’ятка архітектури, який у списку Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО ось вже 30 років. Він побудований далеко до створення радянської держави. Це православний храм, який частково використовується як музей", – розповів Суспільному власник торгової марки "Кнопка" Андрій Трохимович.
З виробником зошитів, київською компанією "Тетрада", журналістам не вдалося зв'язатися. Номери телефону компанії не відповідають.
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Есть такой авторитетный журнал Тайм. Он выбирает человека года. Это престижная номинация. Можно сделать серию тетрадей с портретами лауреатов. Сталин два раза был человеком года, и Гитлер разок. Не придерешься.
шоколаднізелені бариги. Нє?
Дебилы лять (с)
А ЮНЕСКО приплетать - тоже отмазка как-то по лапотному.
Як згадаю дитиною з мамою побігли на перше метро, доки доїхали з однією пересадкою, вийшли в Олександрівський сад (звідти починалася черга) і одразу за нами зачинили вихід. І чотири години восени стояли там з шостої до десятої, доки черга не почала рухатися.
То же самое с музыкой, кино, литературой - делайте українською мовою такую продукцию, которая будет интересна молодежи, всякоязычной молодежи, у которой будет возникать интерес к украинскому языку хотя бы из любопытства, чтобы посмотрев один интересный фильм, захотелось бы лучше понимать диалоги в других, которые будет желание просмотреть в будущем. Так же и с музыкой - если кого-то заинтересует творчество какой-то группы или солиста в связи с тем, что собственно музыкальный стиль пришелся по вкусу, то и тексты тоже захочется понимать.
Еще ни где в мире не ликвидировали курение, выпивку, наркотики, проституцию, запретив эти явления законом и даже жестокой карой. То же самое будет и с запретом русского языка и российской или пророссийской продукции. Запреты только возбудят протест и разогреют интерес к "запретному плоду".
Авто, электронику, шмотки всякие, покупают те, которые показывают преимущество в конкурентной борьбе. Их покупают по желанию, а не по принуждению и в этом их победа и их будущее, в отличии от того что потребляется принудительно.
В СССР за валютные операции была "вышка", но от этого менялы не исчезли, просто их услуги стоили дорого.
Эти люди могут люто ненавидеть всю кремлевскую начинку, но это, на мой взгляд, слабый аргумент для них резко отказываться от комфортного, в данный момент, языка общения за пределами своего жилья. Так что, переход на украинский должен проходить ненавязчиво, комфортно и главное привлекательно. Вплоть до того, что каждому кто сдаст тест на знание украинского - премия тысяч пять-семь гривен.
Слово Господнє про блаженства.
Блаженні у Божім Дусі,
бо їхнє - Царство Небесне.
Блаженні засмучені,
бо вони будуть утішені.
Блаженні лагідні,
бо землю успадкують вони.
Блаженні голодні та спрагнені праведності,
бо вони нагодовані будуть.
Блаженні милостиві, бо помилувані будуть.
Блаженні чисті серцем,
бо вони будуть бачити Бога.
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.
Блаженні гнані за праведність,
бо їхнє - Царство Небесне.
Блаженні й ми,
як ганьбити та гнати нас будуть,
і будуть облудно на нас наговорювати всяке слово лихе,
і все це ми витерпимемо ради Господа.
Радіємо і веселімося: нагорода бо наша -
велика в Царстві Божому.
https://moralist13.blogspot.com/p/blog-page_23.html
ордынский мир))
до православия там далеко....
где, блдь, эти элитные бюджетникии: минкульты и прочие комиссары-шаровики, блюстители чистоты от захватчиков, когда они нужны (или не нужны на йух, вообще)..? или хйло всех задёшево подсадило на иглу, как и Зелю с его СБУ дЕрмаками и прочей венедиктовщиной..?
зебилы, вы доиграетесь.............
Храм Василя Блаженного є філією історичного музею. Він вважається пам'яткою архітектури і інженерно-будівельного мистецтва світового значення. У 1990 році був включений в Список Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО.
Компанія Тетрада створила серію зошитів з архітектурними пам'ятками світу. І єдиною помилкою в дизайні цього зошиту стало оформлення даного храму в червону рамку, що і дало асоціацію з комуністичним минулим. Якби оформлення було в інших кольорах, то не було б такої реакції у суспільстві".