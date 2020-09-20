Шкільні зошити з храмом на Красній площі Москви продають у Рівному. ФОТО

Мешканка Рівного звернула увагу на те, що в магазині продаються шкільні зошити із зображенням храму Василя Блаженного, розташованого на Красній площі в Москві. Продавець каже, що храм - культурна спадщина ЮНЕСКО. Виробник не бере слухавку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Зошити з московським собором Василя Блаженного на обкладинці в магазині виявила мешканка Рівного Оксана Базовська. Жінку обурило, що на сьомому році війни з РФ продається така продукція.

"Наша родина також понесла втрати через війну на Сході. Я вважаю неприпустимим, щоб діти бачили російське на своїх зошитах, і підсвідомо звикали до цього. Росія – нам не товариш, а ворог!" – каже Оксана Базовська.

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Адміністрація магазину, в якому продаються зошити, не бачить в обкладинці радянської або російської пропаганди.

"Цей храм – це пам’ятка архітектури, який у списку Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО ось вже 30 років. Він побудований далеко до створення радянської держави. Це православний храм, який частково використовується як музей", – розповів Суспільному власник торгової марки "Кнопка" Андрій Трохимович.

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З виробником зошитів, київською компанією "Тетрада", журналістам не вдалося зв'язатися. Номери телефону компанії не відповідають.