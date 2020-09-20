Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку "Полуничка" та хотів винести їх у барсетці. ФОТО

В одному з супермаркетів Києва за крадіжку товару інтимного призначення затриманий громадянин Василь Мариноха, який претендує на роботу в податковій поліції м.Києва.

Прокоментував цю ситуацію на сторінці в фейсбуці колишній перший заступник начальника Головного управління ДФС в м.Києві Ігор Скороход, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його емоційний пост повністю і мовою оригіналу.

"Конченные реформаторы!

Добили систему и кадровый потенциал службы!

Добили люстрациями, реформами, новыми штатными расписаниями, только для того чтобы выбить профессионалов, а на их место набрать недоразвитых ! Ведь с такими можно чувствовать себя на высоте!

Факт который произошел сегодня - это доказательство того что на работу принимают просто по обьявлению!!!!!

В одном из супермаркетов Киева за кражу товара задержан гражданин Мариноха Василий Васильевич, 1984 года рождения. Как оказалось, воришкой оказался сотрудник налоговой полиции г. Киева.

Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку "Клубничка" на общую сумму 961, 00 грн (по всей видимости готовился сотрудник налоговой к очень секретному заданию или какой-то проверке...)

Передан сотрудникам Оболонского УП.

Внесу одну поправк ! Этот воришка не является сотрудником налоговой милиции г Киева! Он только устраивается на работу и его документы находятся в главке на согласовании!

Достойных кадров подбирает новое руководство г Киева !

Я уверен будет дана оценка не только данному персонажу опозорившему службу, но и руководителям, кто его брал на службу, смотрел его послужной список, беседовал с кандидатом !

Позорище!"

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Про сам факт злочину повідомив "Київ. Оперативний".



