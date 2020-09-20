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Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку "Полуничка" та хотів винести їх у барсетці. ФОТО

В одному з супермаркетів Києва за крадіжку товару інтимного призначення затриманий громадянин Василь Мариноха, який претендує на роботу в податковій поліції м.Києва.

Прокоментував цю ситуацію на сторінці в фейсбуці колишній перший заступник начальника Головного управління  ДФС в м.Києві Ігор Скороход, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його емоційний пост повністю і мовою оригіналу.

"Конченные реформаторы!

Добили систему и кадровый потенциал службы!

Добили люстрациями, реформами, новыми штатными расписаниями, только для того чтобы выбить профессионалов, а на их место набрать недоразвитых ! Ведь с такими можно чувствовать себя на высоте!

Факт который произошел сегодня - это доказательство того что на работу принимают просто по обьявлению!!!!!

В одном из супермаркетов Киева за кражу товара задержан гражданин Мариноха Василий Васильевич, 1984 года рождения. Как оказалось, воришкой оказался сотрудник налоговой полиции г. Киева.

Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку "Клубничка" на общую сумму 961, 00 грн (по всей видимости готовился сотрудник налоговой к очень секретному заданию или какой-то проверке...)Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку Полуничка та хотів винести їх у барсетці 01

Передан сотрудникам Оболонского УП.

Внесу одну поправк ! Этот воришка не является сотрудником налоговой милиции г Киева! Он только устраивается на работу и его документы находятся в главке на согласовании!

Достойных кадров подбирает новое руководство г Киева !

Я уверен будет дана оценка не только данному персонажу опозорившему службу, но и руководителям, кто его брал на службу, смотрел его послужной список, беседовал с кандидатом !

Позорище!"

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Про сам факт злочину повідомив "Київ. Оперативний".

Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку Полуничка та хотів винести їх у барсетці 02
Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку Полуничка та хотів винести їх у барсетці 03

кадри (309) Київ (19534) курйоз (572) податкова (709) податкова міліція (1495)


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Топ коментарі
+68
Извращенцы, насильники, клептоманы... ЗЕбилы, вы сделали это )))))
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20.09.2020 12:43
+65
Смазка и резина для того, чтобы влезть в налоговую.., вот же член ?!
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20.09.2020 12:39
+56
Та шо ж такоє!
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20.09.2020 12:39
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К финальному собеседованию готовился ))))))
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21.09.2020 10:21 Відповісти
"... и смазку клубничка.."

Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку "Полуничка" та хотів винести їх у барсетці - Цензор.НЕТ 3014
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21.09.2020 11:53 Відповісти
Зе дегенераты!
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21.09.2020 12:17 Відповісти
Ворую в гипермаркетах периодически уже много лет.... Главное правило: никогда не воровать больше чем на 100 гривен за один раз. Если хочешь украсть одну пачку гандонов, возьми их с полки вначале входа в магазин, а потом пройдись по всему супермаркету - набери картошки, лука , еще какой-то жратвы в обьемные кульки, и на кассе честно пробей и оплати всю еду, а гандоны якобы случайно забудь ( в 99 процентов случаев подобный товар в металодетекторе не звенит, звенит как правило алкоголь и все что стоит дороже 150 гривен). Даже если попалят, что очень маловероятно, всегда можно сделать удивленное лицо и сказать, ребята, мол затуркался, смотрите какие баулы фруктов и овощей купил, а гандоны в глубине кулька за картошкой завалялись и чисто случайно забил пробить. Принцип такой: 5 видов товара покупаешь - один крадешь. Тогда все прокатывает без проблем. И главное - всегда имейте при себе бабло, чтобы оплатить краденный товар. За инструктаж не благодарите, каждый выживает так как умеет.
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21.09.2020 12:41 Відповісти
а хіба інші туди йдуть?? Там на всіх "працівниках" тавра ніде поставити.
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21.09.2020 13:13 Відповісти
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